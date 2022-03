Ginés Marín: "Vivimos un momento de esplendor de afición taurina joven"

Ginés Marín (Jerez de la Frontera, 1997) recibe a Libertad Digital en la Monumental de Las Ventas una gélida mañana de marzo en la que ha venido a presentar su campaña solidaria El Arte en Valor cuyos beneficios irán a la Fundación de Oncohematología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Recorremos los solitarios pasillos de la plaza de toros de Madrid, que en menos de un mes estarán abarrotados de aficionados, mientras conversamos con este torero que está llamado a ser una de las principales figuras de la tauromaquia de su tiempo y que encara la temporada de 2022 después de salir por la Puerta Grande de Las Ventas por segunda vez el pasado 12 de octubre.

Libertad Digital: Está a punto de comenzar la temporada en Castellón el próximo 24 de marzo y ya han se han celebrado algunas ferias. ¿Cuesta mucho a un torero joven entrar en las ferias pese a triunfar en Madrid?

Ginés Marín: Creo que entrar en las ferias como a uno le gusta nunca es fácil. Porque hay muchas negociaciones internas y muchos inconvenientes algunas veces que hacen que eso no sea fácil. Pero, lógicamente, los triunfos son los que te dan el aval para poder entrar en esas ferias y el triunfo de Madrid me ha ayudado a poder hacerlo este año.

LD: Estamos en Las Ventas, donde usted ha salido dos veces por la Puerta Grande. La primera en su confirmación en 2017 y la última la temporada pasada. Barberillo y Secretario, ¿qué recuerdos le traen esos nombres? ¿Fueron distintas las Puertas Grandes?

GM: Fíjate que aunque tengan muchas cosas en común por la ganadería y por ser dos orejas a un mismo toro. Creo que en sensaciones y emociones fueron muy distintas. La primera Puerta Grande, la de la confirmación, fue todo como mucho más inesperado, más rápido y a mí se me pasó muy rápido y fue algo que como que no esperaba nunca poder alcanzar. Sin embargo, esta Puerta Grande del 12 de octubre creo que fue más madurada, más pensada y más esperada por mí y por la gente que me quiere y que me sigue.

El torero Ginés Marín, en Las Ventas. | David Alonso.

LD: ¿Cómo afronta esta temporada ‘normal’ después de dos años con pocos festejos y restricciones de aforo?

GM: Con mucha ilusión. Yo creo que cuando empieza una temporada todos los toreros decimos que es una temporada importante, una temporada clave. Entonces, ya lo he dicho en varias ocasiones en años anteriores y prefiero no decirlo. Pero sí es verdad que estoy ilusionado y contento con lo que viene. Viendo cómo van saliendo las cosas en el campo y mi evolución de mi toreo estoy muy ilusionado con que me puedan ver pronto en la plaza.

LD: ¿Qué supuso para usted la pandemia? ¿Le permitió ordenar ideas y prepararse para el asalto al liderazgo del escalafón?

GM: La pandemia, lógicamente, no ha sido buena para nadie. Siempre intentamos sacar una lectura positiva de las cosas y de las circunstancias y aunque, lógicamente, estar un año sin torear en las plazas a uno le perjudica sí es cierto que a mi a nivel de mi toreo y de mi madurez me ha ayudado y he aprendido a valorar muchas cosas que antes no valoraba. Creo que mi toreo ha seguido evolucionado y madurando en el campo. La temporada pasada creo que se vio esa evolución.

LD: Dos tardes en Sevilla, una en abril y otra en San Miguel, y tres en Madrid. Según los últimos adelantos se le espera el día de San Isidro con Curro Díaz y Emilio de Justo en la corrida de El Parralejo; el día 25 de mayo con Diego Urdiales y Roca Rey en la de Fuente Ymbro y en la Beneficencia con Morante y De Justo con una de Alcurrucén. ¿Ha costado negociar esos puestos o se lo ofrecieron tras el triunfo en Otoño?

GM: Las negociaciones siempre son difíciles y complicadas y aunque, lógicamente, yo no estoy presente por lo que me cuentan nunca son fáciles. Creo que han llegado a buen puerto y, como no podía ser de otra manera, venir tres tardes a Madrid es una responsabilidad pero creo que también es un premio a mi paso por Madrid el año pasado. Me siento feliz de poder estar anunciado tres tardes en Madrid y en la tarde de la Beneficencia.

LD: Carteles de responsabilidad y con toreros de primera con los que compites…

GM: Creo que todos los carteles tienen ese punto de competencia y de rivalidad por los toreros con los que voy anunciado y creo que le da un aliciente mayor a las tres tardes y a mí un punto más de responsabilidad.

LD: Ginés Marín y Alcurrucén…

GM: Sí, si Dios quiere la Beneficencia será la corrida de Alcurrucén. Yo creo que desde que confirmé con esa ganadería todos los años la he matado en San Isidro y me siento cómodo con ella. ¡Qué te voy a contar después de dos Puertas Grandes con la misma ganadería! Lógicamente, voy con la moral muy alta y con mucha ilusión.

LD: ¿No hay dos sin tres?

GM: (Risas) Ya veremos ¡Ojalá!

El torero Ginés Marín, en Las Ventas. | David Alonso

LD: ¿Cuál es su concepto del toreo y sus principales referentes? ¿Bucea en la historia del toreo para enriquecer su tauromaquia?

GM: Sí, intento buscar más allá de los toreos actuales en toreros de épocas anteriores que, aunque el toreo ha evolucionado mucho, te enriquecen en sus formas y su personalidad. Este año con el maestro Curro Vázquez al lado, en ese sentido, he podido ahondar mucho en ese tipo de toreros y conocer otros muchos que desconocía.

LD: Muchos aficionados ven en usted un torero joven con larga proyección. Estamos viendo toreros de más edad que han tardado en romper pero usted ya está ahí. ¿Cuál es el techo de Ginés Marín?

GM: Bueno… Yo creo que uno no debe verse nunca el techo porque eso es señal de que está llegando a su final. Yo, gracias a Dios, ahora mismo no me veo techo y eso, como decía al principio, me motiva para seguir evolucionando en mi toreo, seguir creciendo, y me da esa responsabilidad, seguir ahondando en mi concepto y profundizando.

LD: Está vd a punto de cumplir 25 años, según el dicho taurino: "El toro de cinco y el torero de 25" ¿Qué opina de que se lidie tanto cinqueño por la pandemia? ¿Cómo ve la labor de los ganaderos con cada vez más trabas?

GM: Lo de lidiar el toro cinqueño son circunstancias por la situación actual pero creo que no es lo lógico ni lo habitual, ni lo mejor para los ganaderos. Así lo veo yo desde mi punto de vista. A lo mejor estoy equivocado pero, al final, tienen que mantener el toro un año más, hay muchas más bajas y, también, creo que el toro cinqueño embiste menos que el cuatreño. Todo este cambio hacia darle normalidad a lidiar tanto toro cinqueño creo que a los toreros nos da ese plus de compromiso porque, lógicamente, todo tiene mucha más seriedad y más dificultad. Es algo circunstancial pero creo y espero que pronto, ojalá cuanto antes, se pueda volver a la normalidad del toro cuatreño por el bien de todos.

LD: ¿Cuál es el toro de Ginés Marín? ¿Tiene algún encaste o ganaderías predilectas?

GM: Yo creo que los toreros son más figuras del toreo cuando más toros, más ganaderías y más encastes son capaces de torear. Aunque es cierto que hay encastes que se torean menos porque hay menos ganaderías y, por lógica, los toreros conocemos menos. Pero, sí que me preocupo de conocer esos encastes y de buscarles sus cosas positivas y, por qué no, puntualmente matar esas corridas. Lógicamente, y es imposible negarlo, ahora mismo predomina el encaste Domecq porque quizá el 80-90% de la cabaña del bravo español es Domecq y es uno que gracias a los ganaderos ha sabido evolucionar hacia donde va el toreo. Pero, está claro que hay que enriquecer la tauromaquia con otros muchos encastes y me preocupo de conocerlos y, de vez en cuando, matar alguna corrida así.

LD: El mundo del toro está cada vez más cercado por los políticos prohibicionistas que se basan en una supuesta desconexión con la sociedad. ¿Cómo cree que debería defenderse el sector? ¿Cree que falta unión?

El torero Ginés Marín, en Las Ventas. | David Alonso

GM: Sí, siempre decimos que falta unión pero también esperando la unión no actuamos ninguno por nuestra cuenta. Y yo, como no soy quien para solicitar esa unión ni para fomentarla, intento hacer acciones por mí sólo aunque, lógicamente, no tienen la misma repercusión o importancia. Mi conciencia está tranquila de que intento aportar mi granito de arena a la tauromaquia. No es fácil defendernos de los ataques que nos vienen de fuera, sobre todo por el sector animalista, que creo que perjudica no sólo al toreo sino a la sociedad.

LD: En este sentido, ¿qué opina de que se televisen las corridas de toros? ¿Cree que TVE o las cadenas generalistas deberían dar festejos en abierto?

GM: Esa sería la esperanza de todos y nuestra ilusión. Cando se habla de que los toreros no quieren o no queremos muchas veces la televisión quizá hay veces puntuales en las que entiendo que el torero se niegue a televisarse con la privada que aunque es bueno que esté, que exista y que permanezca. Pero, es verdad y es cierto que lo que necesitamos para crear afición y para mostrar el mundo del toro con normalidad es la televisión pública. Estoy seguro de que si a cualquier torero le presentasen la idea de televisar cualquier corrida de la temporada por TVE o en alguna televisión pública en abierto está claro que ninguno se negaría.

LD: En los últimos tiempos hay más gente joven en los tendidos pero cada vez hay menos espacio en los medios para la tauromaquia. ¿Cree que estos intentos prohibicionistas están haciendo que aumente el interés de la gente joven?

GM: Creo que la gente joven es rebelde en ese sentido y cuando intentan imponerle algo, o imponernos algo, me considero joven todavía (risas), no nos dejamos llevar por esas imposiciones. En ese sentido, ahora mismo creo que el toreo puede salir beneficiado. Por buscarle una parte positiva a esos ataques. Estoy convencido de que hay mucha gente aficionada a los toros y mucha gente que no conoce el mundo del toro pero que debemos mostrárselo. A la mayoría de gente que no conocía el mundo del toro y se lo he mostrado como creo que hay que mostrárselo se han enganchado y se han hecho aficionados. Creo que debemos saber mostrarlo y, también, que vivimos un momento de esplendor de afición taurina joven. Por lo menos así lo veo yo, en las plazas vemos más gente joven que nunca.

LD: En toda la historia la tauromaquia ha sido solidaria, una gran benefactora de los más necesitados ¿en qué consiste su campaña solidaria El Arte en Valor cuyos beneficios irán a la Fundación de Oncohematología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid?

GM: Como dices, el toreo y los toreros siempre hemos sido muy solidarios con todas las causas que hemos visto necesarias. En todos estos años hemos intentado hacer campañas innovadoras y que llegasen al aficionado y al público general pero este año se me ocurrió la idea de poder hacerla benéfica a beneficio de la Fundación de investigación contra el cáncer del Hospital Niño Jesús de Madrid. Estoy ilusionado con este proyecto.

La campaña cuenta con el apoyo imprescindible de diez jóvenes artistas que, si no me equivoco ninguno supera los 30 años, se inspiran en la tauromaquia y a lo largo de la temporada irán creando obras sobre mí, sobre el toreo, para anunciar cada uno de mis compromisos. Al final de la temporada se recopilarán todas esas obras en una serie ilimitada de libros que saldrán a la venta para obtener esos beneficios. Además de venta otro tipo de objetos como pulseras solidarias, camisetas o mascarillas durante la temporada para apoyar esos beneficios para la investigación contra el cáncer infantil.