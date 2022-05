Veintinueve tardes seguidas de toros repartidas en cinco semanas distintas le esperan a los aficionados más duros de la piedra venteña. La Monumental de Las Ventas afronta la primera Feria de San Isidro tras la pandemia y al 100% de capacidad. De los festejos programados veinticuatro son corridas de toros. También hay anunciadas tres novilladas con picadores y dos corridas de toros a caballo. Esta feria está casi solapada con el final de la triunfal, o más bien triunfalista, Feria de Sevilla y contará con todos los triunfadores del ciclo sevillano.

Alejandro Talavante, que reaparece en España después de su retirada en 2018, estará cuatro tardes. Morante de La Puebla, otras tres. Con tres tardes también están el primer triunfador de la Feria de Sevilla, Daniel Luque, y uno de los triunfadores de la pasada Feria de Otoño, Ginés Marín. Emilio de Justo, que también contaba con el mismo número de festejos contratados continúa recuperándose de la tremenda voltereta que sufrió en su primer toro de la encerrona en solitario en Las Ventas el pasado Domingo de Ramos. La empresa Plaza 1 aún no ha anunciado quiénes ocuparán estos puestos tan cotizados.

Otros dos triunfadores de Sevilla al salir por la Puerta del Príncipe de la Maestranza, Julián López El Juli y la joven promesa del toreo, Tomás Rufo, están anunciados en dos tardes. Al igual que Roca Rey, Pablo Aguado, Juan Ortega, Antonio Ferrera, Román, José María Manzanares, Gonzalo Caballero y Diego Urdiales. Paco Ureña se anuncia en solitario con seis ganaderías diferentes en una de las citas con mayor compromiso. También hay este San Isidro siete confirmaciones y una alternativa.

Dos ganaderías hacen doblete, aunque una, Fuente Ymbro, también está anunciada en una de las novilladas. La otra que repite con dos carteles de auténtico lujo es la que está en mejor momento actualmente, Victoriano del Río.

La Quinta con Morante y el regreso de Talavante

El ciclo de Las Ventas se inicia el domingo 8 de mayo con una corrida con Daniel Luque, Alberto López Simón y Álvaro Lorenzo. Es el primero de los tres compromisos del torero de Gerena. Al día siguiente, la primera novillada de la Feria: una de Los Maños para Carlos Domínguez, Arturo Gilio y Guillermo García Pulido. El martes 10 de mayo Javier Cortés, Tomás Campos y Fco. José Espada se enfrentan a un encierro de El Pilar-Moisés Fraile.

Uno de los festejos con más expectación es la corrida de La Quinta del miércoles 11 de mayo. Es la primera comparecencia en este San Isidro de Morante de La Puebla. Le acompañan Julián López El Juli y Pablo Aguado. Casi nada. El ganadero de este hierro, Álvaro Martínez-Conradi habló con LD de esta fecha señalada en rojo por los aficionados. Dijo que "cuando estás anunciado en un cartel de los preferidos en San Isidro y con la expectación que La Quinta lleva levantando estas últimas temporadas cada vez se pasa peor porque quieres contentar a una afición y a un público que nos demanda. Es importante para nosotros no decepcionar".

Sobre que sea un cartel de figuras añadió que "es muy de agradecer porque la afición lo lleva demandando mucho tiempo y ahora que por fin se va a dar yo creo que los tres toreros para mí tienen el máximo reconocimiento y por gran parte del aficionado también". "Ahora lo que hace falta es que tengamos suerte, que embistan y que embistan bien", apuntó Martínez-Conradi.

El ganadero recordó que están "en muy buen momento" y explicó: "Le confiamos a la corrida pero, ya sabes como es esto del toro. Hasta que no salga no se sabe lo que lleva dentro. Siempre existe esa incertidumbre de cómo va a salir y de lo que puede pasar. Los factores externos que no controlamos a mí siempre me preocupan. Esos factores externos son que la corrida viaje bien, que no pase nada en el desembarque, que los veterinarios y el presidente estén de acuerdo con la corrida".

Álvaro Martínez-Conradi también habló del encierro que van a enviar a Las Ventas: "Es la corrida inicialmente reseñada el año pasado. Una corrida de toros cinqueña y muy en el tipo de nuestro toro. Ahora hay que esperar a ver el resultado". Cree que el que salga bien ese festejo "sería bueno para nosotros pero también es bueno para un concepto de la tauromaquia y del aficionado, algo que se lleva demandando mucho tiempo. A mí más que responsabilizarme por nosotros por la ganadería tengo esa responsabilidad y esa presión por todo ese aficionado que reclama este momento", remarcó.

El jueves Antonio Ferrera, Daniel Luque y Gonzalo Caballero, que vuelve a Las Ventas después de estar a punto de perder la vida el 12 de octubre de 2019, lidiarán una corrida de El Torero. Al día siguiente, viernes 13, Talavante también regresa a Madrid. El torero de Badajoz toreará mano a mano con Juan Ortega un encierro de Jandilla. Con Ortega compartimos una jornada campera hace unos días.

El sábado 14 es la primera corrida de rejones del ciclo y contará con toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Juan Manuel Munera. El día de San Isidro está reservado para Curro Díaz, Ginés Marín y un torero por designar en la que sería la primera sustitución de Emilio de Justo. Los toros serán de El Parralejo.

Victoriano del Río, Garcigrande y un novillero puntero

La segunda novillada de la Feria de San Isidro está fijada para el lunes 16. Un encierro de Conde de Mayalde para Santana Claros, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel. El mexicano Fonseca, vencedor de la Liga Nacional de Novilladas 2021, habló con LD sobre su primer San Isidro ante el que está "con una enorme Fe". Sabe que este festejo es "importante y vital de cara a lo que pueda venir" en el año en el que toma la alternativa el 11 de agosto en Dax con Manzanares y Roca Rey. Fonseca ha "sentido mucho cariño" en Madrid en otras ocasiones y sobre su afición señaló que "exigen y que hay que entregarse". Por ese motivo espera poder "dar una tarde redonda" coger ambiente y "evitar ese parón que hay después de que uno toma la alternativa".

Otro mexicano, Joselito Adame, abre cartel en la corrida del martes 17 de mayo. Un encierro de Araúz de Robles en el que le acompañan Pepe Moral y Ángel Téllez. El miércoles 18 es el turno de los toros de Pedraza de Yeltes con López Chaves, Jesús Enrique Colombo y Diego Carretero, que confirma alternativa. También confirman alternativa en esa segunda semana Fernando Adrián, ganador de la Copa Chenel 2021; Tomás Rufo, uno de los triunfadores de la Feria de Sevilla y el mexicano Leo Valadez. El primero lo hace ante un encierro de Victoriano del Río junto a Manzanares y Roca Rey el jueves 19 de mayo.

Todos los carteles

El ganadero Pablo del Río habló con LD de esa y de la otra corrida que tienen en el ciclo, la del viernes 27 con Diego Urdiales, Talavante y el segundo sustituto de Emilio de Justo. En su encerrona del Domingo de Ramos salió Duplicado, uno de los mejores toros de Victoriano del Río que se han lidiado en Madrid. Del Río contó que "ojalá se equivoque alguno y se parezca. Van uno o dos hermanos en cada corrida que son de un volumen y un trapío superior. Siendo este año, tal vez, un poquito más armónicas y menos exageradas que otros años".

"Las caras son muy fuertes con esa composición de pitón de Madrid hacia arriba. Hay 19 toros para las dos corridas", añadió Pablo del Río que sobre el peso dijo que "se dispara un poco más" de los 500 kg. Sobre la responsabilidad de volver a Las Ventas después del éxito de Duplicado comentó que "es como cualquier gran personaje en cualquier ámbito de la cultura que cuando demuestras que has podido dar un nivel siempre te van a exigir ese nivel. Es muy duro y juega en nuestra contra pero también me atrevo a decir que es una satisfacción muy grande que te pongan a exigir en los niveles que has demostrado". "Jugamos con que a ese nivel es muy complicado de llegar" reflexionó Del Río y afirmó que Duplicado fue "el mejor toro que hemos lidiado en Madrid". "Está al nivel Dalia, Cantapájaros, Comunero, Beato, Duende…", remarcó.

Al día siguiente, viernes 20 de mayo, El Juli y Talavante trenzarán su segundo paseíllo en este San Isidro. Les acompaña Tomás Rufo, la última sensación en el toreo. El torero toledano confirma alternativa en su primera temporada como matador de toros tras tomarla en septiembre de 2021. Rufo aseguró a LD en una entrevista que llega a Madrid "con la misma mentalización" que antes de abrir la Puerta del Príncipe y que no se ha parado "ni ha pensarlo" cómo será recibido por los aficionados de Las Ventas.

Esa corrida es de Garcigrande. Su ganadero, Justo Hernández, aseguró este periódico que "Madrid es muy importante" y que ir a esa plaza genera "una presión y una tensión tremenda". Sabe que "en el éxito influyen muchos factores que son muy difíciles que se concuerden y que por "los toreros no va quedar y eso te llena también de responsabilidad". Cierra la segunda semana de San Isidro, el domingo 22 de mayo, la corrida de Torrealta con El Fandi, Manuel Escribano y Leo Valadez.

El compromiso de Paco Ureña con Madrid

Uno de los carteles más señalados de la Feria de San Isidro está fechado para el sábado 21 de mayo, justo en el ecuador del ciclo. Ese día Paco Ureña lidiará en solitario seis toros de distintas ganaderías: Puerto de San Lorenzo, Garcigrande, Adolfo Martín, Luis Algarra, José Vázquez y Juan Pedro Domecq. El torero murciano dijo a LD que está "feliz de poder afrontar un evento así, tan importante" y también "muy responsabilizado porque es una apuesta, un reto".

Paco Ureña triunfando en Madrid

Explicó que "surgió de una crisis de contratación en San Isidro y había muy pocas opciones para poder estar en los carteles que deberíamos de estar con los méritos hechos en la plaza". "Se complicó la negociación y, al final, entre la buena disposición de la empresa de querer solucionar el problema y la mía de no querer quedarme fuera de San Isidro y esta fue la idea y así la llevamos a cabo", añadió.

"Los aficionados conocen la profesión, saben y van viendo cómo está la situación" contó Ureña que piensa que "lo han aceptado bien porque saben que no ha sido un capricho mío ni que quiero hacer por un arrebato de valentía. Creo que cuando las cosas se hacen con un porqué o una lógica los aficionados no son tontos y saben perfectamente cuál es la situación". Sabe Paco Ureña que "es un día que va a ser muy importante pase lo que pase" y que sólo espera "dar la mejor versión de mí esa tarde".

Sobre el diseño del cartel, obra del rockero Andrés Calamaro, dijo que es "maravilloso" y que "refleja su pasión por los toros, mi pasión por el toro y lo que para mí es una obra de arte la verdad". Se siente "muy honrado porque es el primer cartel que diseña y que lo haya hecho para mi encerrona es un honor". Hay que "agradecerle la tremenda defensa que hace de la tauromaquia, sin complejos y sin miedo".

La semana de los toreros de arte

Llegados al ecuador de la Feria de San Isidro muchos llevarán a sus espaldas 15 tardes de toros, aún quedan otras tantas para el fin del ciclo y en esta tercera semana se reúnen en pocos días los toreros con el concepto más artístico del escalafón. Comienza con una novillada de Fuente Ymbro el lunes 23 de mayo para Manuel Diosleguarde, Jorge Martínez y Álvaro Alarcón y le sigue la última participación de Daniel Luque este San Isidro. El martes 24 de mayo con José Garrido, la confirmación de Juanito ante reses de Valdefresno.

La primera participación de Diego Urdiales es el miércoles 25 de mayo con una corrida de Fuente Ymbro y con Roca Rey y Ginés Marín en el cartel. La segunda será el viernes 27 en el último encierro de Victoriano del Río y con Talavante y un sustituto para Emilio de Justo. El torero de Arnedo dijo a LD que "son dos carteles muy fuertes, con dos ganaderías muy importantes con las que he podido triunfar y me he podido expresar. Dos carteles muy importantes que ojalá que ayuden a que todas las expectativas que se han generado se puedan cumplir".

La terna del Domingo de Resurrección de Sevilla

El miércoles 25 es la corrida de Juan Pedro Domecq para Morante de La Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Los tres toreros sevillanos con el concepto más artístico protagonizan la reedición del cartel fallido del Domingo de Resurrección en la capital andaluza. Es uno de los carteles marcados en rojo por los aficionados. El momento en el que se encuentra Morante, creador de las faenas de más enjundia de la Feria de Sevilla, es digno de peregrinación tras sus pasos.

La semana termina con una corrida llamada De la Juventud el sábado 28, día de la final de Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Cuando acabe el festejo comienza el partido. En este encierro de Luis Algarra toral Román, Gonzalo Caballero y David de Miranda, uno de los triunfadores del último San Isidro. El broche lo pone la última corrida de toreo a caballo con toros de El Capea para Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza y la rejoneadora Lea Vicens. El menor de los Hermoso de Mendoza llega para confirmar su alternativa en Madrid después de salir por la Puerta del Príncipe.

La traca final, de Samuel Flores a Victorino

Lo más parecido a la semana torista de las anteriores ferias de San Isidro es la que cierra la edición de 2022. Aunque el festejo que más destaca es la Corrida de la Beneficencia del martes 1 de junio. Ese día Morante de La Puebla y Ginés Marín lidiarán un encierro de Alcurrucén. El cartel está a la espera de que la empresa encuentre un sustituto para Emilio de Justo.

Comienza la traca final de San Isidro 2022 con el regreso de los imponentes toros de Samuel Flores a Las Ventas. La lidian Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Damián Castaño, que confirma alternativa. Al día siguiente, martes 31, es el turno de los toros de José Escolar para Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar. El jueves 2 de junio es la última participación de los toros de Fuente Ymbro para Juan Leal, Joaquín Galdós y Rafael González, que tomará la alternativa.

José María Manzanares confirmará la alternativa de Alejandro Marcos el viernes 3 de junio ante toros de El Puerto de San Lorenzo con Tomás Rufo de testigo y el sábado 4 Rafaelillo, Manuel Escribano y Alejandro Talavante lidiarán el encierro de Adolfo Martín. Será la cuarta y última participación de Talavante en este San Isidro del que ha sido uno de los pilares.

Un imponente ejemplar de Victorino Martín que se lidió en Madrid

El cierre lo pondrá Victorino Martín en la Corrida de la Prensa el domingo 5 de junio. Antonio Ferrera, Sergio Serrano y Román darán lidia y muerte a los victorinos. Su ganadero, Victorino Martín, señaló a LD que "es una corrida muy entipada y bien presentada, con el tipo de la casa y con la que tenemos toda la ilusión del mundo porque lo primero, Madrid es nuestra plaza y, lo segundo, es la primera plaza del mundo". Uno de los actuantes, Antonio Ferrera, se ha apuntado a todas las corridas de este hierro en las ferias. El ganadero destacó que "Ferrera en estos momentos es el matador en activo que más toros ha matado de casa y debe estar a punto de coger a Ruiz Miguel en número de festejos. Es una garantía en el cartel".

Para cuando este San Isidro ya haya concluido se conocerá el nombre de la empresa que seguirá el testigo de Plaza 1 como gestora de la Monumental de Las Ventas. Las empresas que se han presentado al concurso públicos son: Plaza 1, comandada por Rafael García Garrido y Simón Casas; BMF, de Bailleres y la Casa Chopera; una nueva sociedad liderada por Toño Matilla y Ramón Valencia, empresario de Sevilla; y Taurolidia, de José Montes.