La temporada taurina ha llegado a dos de su principales cumbres este mes de mayo, la Feria de Sevilla y la de San Isidro. Dos ciclos casi solapados en los que los aficionados vivirán cuarenta días seguidos de toros. El sevillano se encuentra ya a punto de concluir y el madrileño le espera para coger el testigo. Los triunfadores de Sevilla estarán en Madrid pero hay uno de ellos que viene arrasando. Es Tomás Rufo, la última sensación del toreo.

Tomás Rufo, Pepino (Toledo) 1999, ha sido novillero puntero, abrió la Puerta Grande de Las Ventas en la Feria de Otoño de 2019 en la novillada de Fuente Ymbro en la que fue incluido tras vencer en las nocturnas del verano anterior. Después llegó la pandemia y en 2021 retomó el camino a la cima con grandes actuaciones allí donde lidió. El 11 de septiembre de ese año en Valladolid tomó la alternativa de manos de Julián López El Juli y José María Manzanares. Cortó cuatro orejas. De ahí a triunfar en todas las plazas en las que ha toreado: Talavera de la Reina, Ciudad Rodrigo, Castellón, Alba de Tormes y Sevilla.

En La Maestranza, Tomás Rufo se impuso al aguacero que cayó durante todo el festejo, se llevó una paliza entrando a matar al sexto y cortó tres orejas con las que abrió la ansiada Puerta del Príncipe. Unos días después charló con Libertad Digital recordando ese día con la vista puesta en una confirmación de alternativa en Las Ventas el próximo 20 de mayo durante la Feria de San Isidro con El Juli, Alejandro Talavante y toros de Garcigrande. El cartel ha sido uno de los primeros que ha colgado el No Hay Billetes. La expectación está por las nubes.

Libertad Digital: ¿Cómo se ve Triana saliendo por la Puerta del Príncipe?

Tomás Rufo: "La verdad que lo ves todo pasar muy rápido, ojalá hubiese durado 10 o 12 minutillos más para haberlo podido disfrutar un poco más. Creo que es el sueño que todo torero tiene, ¿no? Atravesar esa puerta. Afortunadamente a mí me ha llegado pronto".

LD: ¿Cómo se duerme después de abrirla?

TR: "Ese día jodido (risas) porque con la paliza lo pasé un poco regular pero, la verdad que estaba inmensamente feliz porque es un sueño hecho realidad. Lo pensaba días antes pero, claro, hasta yo mismo me autoconvencía de que era algo casi imposible, que también tenía que fortalecer la mente por que si no se lograba cortar las orejas pues que no pasaba nada, que al final es algo casi imposible pero, fíjate por donde que se pudo conseguir".

LD: ¿La paliza cuál fue más la del toro o la que te dieron al salir por la Puerta del Príncipe?

TR: "A la de la Puerta del Príncipe no le eché ni cuentas, le eché más a la del toro (Risas)".

Analizando la tarde en Sevilla

En la corrida de Victoriano del Río del lunes 2 de mayo cayó un chaparrón que por momentos parecía que se iba a tener que suspender. El Juli, Roca Rey, Tomás Rufo y sus cuadrillas aguantaron y dieron una gran tarde toros. Rufo lo recuerda así: "Yo no pensé que se suspendiese la corrida. Cuando salió el primer toro ya estaba tranquilo, sí es cierto que cayó mucha agua, estaba el piso impracticable. Al final fue de mérito. Tanto por el público que aguantó en los asientos, que no se movió nadie, y luego, también, por mí y mis compañeros, los banderilleros y picadores. Era de mérito estar ahí. Solamente nosotros que lo estuvimos pisando sabíamos cómo estaba de malo. Pero bueno, al final cuando aquello empieza a rodar te olvidas de todo. Si llueve, si el piso está malo o bueno eso da lo mismo"

En una tarde de lluvia y viento, Sevilla se rinde a la excelencia del toreo de Tomás Rufo, que abre la Puerta del Príncipe en un debut memorable. Faena de gran temple y gusto de "El Juli" al cuarto y seria actuación de Roca Rey con el peor lote de Victoriano Del Río. pic.twitter.com/VwRyNn5gim — Toros (@toros) May 2, 2022

De su faena al sexto de Victoriano del Río, la que le valió las dos orejas, contó: "Lo toreé para mí, despacio, lo que me salió en ese momento. El toro, como se iba y venía por fuera, me dejó torearlo asentado, sin ganar paso para adelante para tener que desplazarlo que para mí eso es lo que es torear de capote. La verdad que no le eché cuenta a la música. Lo disfruté mucho y con eso me quedo". También reflexionó sobre poderle a los toros: "Creo que es importante que al principio de una faena, sobre todo en estas ganaderías tan buenas pero tan bravas, primero hay que poder a los animales y dejarlos dominados y, luego, ya uno puede torear más relajado, como uno quiera. Creo que es fundamental al principio dominar los toros y tenerlos ya controlados y a raíz de eso ya cada uno que tire para su concepto".

Rufo, con las dos orejas del sexto toro

Preparando el asalto a Madrid

El torero toledano bromeó con su voltereta en el sexto toro de Sevilla, "ahora con veinte años somos de goma", y explicó que hasta que pasen las dos corridas que tiene en Las Ventas en San Isidro, la antes citada del 20 de mayo y la del viernes 3 de junio con José María Manzanares y Alejandro Marcos y con toros de El Puerto de San Lorenzo, seguirá viviendo en la finca cercana a Talavera de la Reina donde mata toros. "De ahí no salgo", añadió.

LD: ¿Cómo se prepara Vd?

TR: "Está conmigo un banderillero y practico mucho toreo de salón, sobre todo. Afortunadamente hago mucho campo y estoy matando muchos toros. Luego tengo mucha mentalización de cara a cada compromiso, a cada sitio al que vamos. Una mentalización para cada lado".

LD: Tomó la alternativa y no se ha quedado parado.

TR: "Por suerte no, la temporada pasada no fue una temporada muy larga pero sí que fue muy intensa. Hubo compromisos importantes como novillero y, luego, como matador de toros las dos tardes que toreé. Creo que es muy importante tanto la alternativa como luego la tarde de Talavera. Fueron dos tardes importantes o rotundas que me sirvieron de cierto modo para este año estar en una buena posición".

El matador de toros toledano añadió sobre los triunfos en todas las corridas en las que ha actuado desde la alternativa: "Intento aprovechar todas las oportunidades que tengo y que puedan venir porque como están las circunstancias ahora mismo del mundo del toro hay que aprovechar todas las oportunidades que a uno le den. Y, claro, yo intento cortar el mayor número de trofeos aunque no dejan de ser una estadística. Puntuar todos los días yo creo que es importante".

Después de Sevilla torea el 14 de mayo en Talavera de la Reina junto al rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. Cuatro toros de Alcurrucén, el hierro de sus apoderados, los hermanos Lozano, para él y dos de Fermín Bohórquez para el torero a caballo. Al día siguiente actuará en Valladolid en la Feria de San Pedro Regalado con Morante de La Puebla y Roca Rey ante toros de los Hermanos García Jiménez. Y a los pocos días confirmar en Madrid. Rufo explicó que son "compromisos fuertes ahora a principio de temporada que afronto con mucha ilusión, la verdad. Luego que sea lo que Dios quiera".

LD: Ahora toca la confirmación de alternativa en Las Ventas.

TR: "Al final estoy acartelado con dos figuras del toreo y lógicamente tiene que haber un tirón bueno de taquilla. Lo afronto con mucha ilusión, me estoy preparando muy a conciencia de lo que es Madrid y de lo que gusta en Madrid. Me dedico hacerlo con una idea clara pero ojalá y todo vaya ese día a favor y podamos pasar una tarde bonita, que es lo que deseo".

LD: Vd. ya conoce lo que es salir a hombros por la Puerta Grande de Madrid.

TR: "Esa fue la última tarde que he toreado en Madrid como novillero y vuelvo ahora ya como matador de toros a confirmar. Es distinto porque al final una novillada no deja de ser una novillada. Son palabras mayores. Es un cartel muy fuerte y también la segunda corrida que tengo en Madrid es también un cartel importante".

LD: ¿Cree que ahora en Madrid le van a medir de otra manera por haber salido por la Puerta del Príncipe?

TR: "Sinceramente ni lo he pensado. No me he parado ni ha pensarlo. Voy a ir con la misma mentalización que tenía antes de haber conseguido esto y ya está, que sea lo que Dios quiera".

LD: La corrida de Garcigrande como en Alba de Tormes.

TR: "Es una ganadería que me gusta mucho. Es para mí de las mejores y estoy seguro que saltarán toros importantes. Que salgan toros importantes en plaza de primera es muy difícil y a Justo (Hernández, el ganadero) seguro que más de un toro bueno con opción de triunfo le saldrá. Estoy convencido".

LD: Después de lo de Sevilla, ¿le están llamando todos los empresarios?

TR: "Si están llamando estarán llamando a mis apoderados. Yo me centro en lo mío aunque sea poco o mucho, depende de como lo mires, que es prepararme de cara a los compromisos y ya está. Ahora mismo no tengo otra preocupación en la cabeza".

LD: ¿Qué me puede contar de su apoderamiento con la casa Lozano?

TR: "Estoy muy feliz de estar junto a ellos, para mí sin duda son los mejores. Y a la vista está. Como el planteamiento de mi temporada poco hay más que añadir ya que es extraordinario".

Tomás Rufo en Sevilla

LD: ¿Cómo lleva que haya algunos que le comparen con José Tomás?

TR: "Nunca me han gustado las comparaciones. Es un alago que te puedan comparar con la máxima figura del toreo. Es cierto que una de las fuentes que he bebido ha sido José Tomás y todas esas cosas me las he llevado a mi concepto porque me gustaría que en el toreo se hablase de mí, se me recordase por lo que he conseguido lograr yo y que no me comparen con nadie más".

LD: ¿Y después de Madrid, cómo sigue la temporada? ¿Piensa corrida a corrida?

TR: "Es muy difícil pensar cómo se puede acabar una temporada en la que hay tantas citas importantes y tantos compromisos que, desde luego, pueden sumar muchísimo y también restar. Esto es así. Ojalá y que las cosas me salgan bien y como yo deseo y que llegue a todos los compromisos que tengo. Estoy muy preparado y mentalizado, que es lo que estoy intentando día a día, y pueda estar hablando a final de año de que he cuajado una temporada importante y, sobre todo, quedarme en una buena posición para el año próximo".