Isaac Fonseca (Michoacán, México, 1998), novillero laureadísimo –me lo presentó Chapu Apaolaza en una faena organizada por la Liga Nacional de Novilladas, donde arrasó– que tomará la alternativa el próximo 11 de agosto en Dax, Francia, arropado por José María Manzanares y Andrés Roca Rey, irradia una bondad pura que ya la quisiera –o no, en realidad– el papa Francisco. Cree "mucho, mucho" en un Dios bueno y misericordioso. Considera que, tras recibir un tortazo, hay que poner la otra mejilla. Se irrita, sin perder la compostura, con el desconocimiento censor de los antitaurinos. Conversamos en un bar próximo a Las Ventas, plaza en la que, no ha mucho, cortó una oreja y dio la vuelta al ruedo tras recibir una cornada que le rompió la mandíbula.

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: Señor Fonseca, ¿cree en Dios?

R: Mucho, mucho.

P: ¿Y cómo es el Dios en el que cree?

R: Maravilloso, bueno, misericordioso… suscribo todo lo que dice la Iglesia sobre Él.

P: Tras recibir una bofetada, ¿hay que poner la otra mejilla o devolver el golpe?

R: Creo que hay que poner la otra mejilla. Al fin y al cabo, cuando llegue el fin, sabrás tú, en base a esos hechos, que eres bueno y no como el resto.

P: ¿Los últimos serán los primeros?

R: Por supuesto, y lo he comprobado.

Fonseca, frente a Las Ventas | C.Jordá

P: ¿La verdad nos hará libres?

R: Por supuesto. Parece una tontería, pero la verdad siempre será la verdad, y lo contrario es la mentira. Y la mentira no lleva a nada.

P: ¿Cuánta verdad hay en la tauromaquia?

R: Creo que en un festejo taurino, en una lidia, está toda la verdad. Luego, fuera, pasa como en el resto del mundo: hay de todo.

P: Usted, cuando torea, ¿qué siente?

R: Es raro. Sobre todo, la sensación de miedo, de nervios, todas esas emociones, se manifiestan antes de partir plaza, de que salga el toro. Una vez sale el animal, ya se olvida completamente eso y pareciera que, en base a tus entrenamientos y a todo lo que has preparado, te dejas llevar.

P: Parafraseando al poeta, ¿la tauromaquia es un arma cargada de futuro?

R: Creo que sí. Eso se ha demostrado a través de los años. Lleva la tauromaquia muchísimos años y no ha dejado de ser referente. Desgraciadamente, ahora, con la globalización y estas cosas, pareciera que nos van achicando, pero siempre que haya juventud en el mundo del toro, habrá futuro.

P: El otro día (la entrevista se hizo el 16 de junio) brindó un novillo al juez que prohibió las corridas de toros en la Ciudad de México.

R: Pareciera que sí, que las han prohibido, pero es muy confuso el asunto. ¿Por qué? Porque eso se puede echar atrás. Y solamente es en una delegación de la Ciudad de México, no en toda la ciudad ni, mucho menos, en todo el país. Hice ese brindis porque me nació. Estoy y estamos hartos de que se politice y se agreda a la tauromaquia sin conocer, sin ver hechos. Creo que eso es fatal, no sólo en el toreo, querer opinar cuando no se conoce una cosa y, en este caso, prohibir.

Isaac Fonseca, posando para Libertad Digital | C.Jordá

P: ¿Qué pecado nunca debiera cometer un torero?

R: (Piensa) ¡Uff! Qué pregunta… Ahora mismo, estoy en blanco, no sé cuál podría ser.

P: Supongo que un torero no puede ser perezoso…

R: Desde luego. Pero, guau, me has dejado KO con esa pregunta (risas).

P: ¿Cree en sí mismo?

R: Sí, creo en mí mismo. Pero, fíjate, mucha gente me dice: "Valora tus condiciones, piensa en qué puedes hacer…". Yo lo hago, pero, en lo personal, pienso que si hago eso, me va a ir mal. Esa ha sido mi mentalidad desde siempre. Ahora, estoy luchando conmigo mismo en el sentido de dar un poquito de cabida en creerme, pero sin llegar al ego, a la arrogancia o a intentar ser más que alguien. Quiero creer que puedo conseguir cosas sin provocar el mal ajeno.

Fonseca, junto a la estatua a Luis Miguel Dominguín | C.Jordá

P: ¿Alguna vez dejó de hacerlo?

R: No. Ha habido dudas, pero no en el nivel de dejar de creer. Sí quizá a la hora de pensar si soy capaz de hacer algo. Ahí sí que he dudado en muchas ocasiones, pero sin llegar mucho más allá.

P: ¿Cree en el ser humano?

R: Sí. Bueno, depende… Creo que tenemos amor. Están el yin y el yang, ¿no?, pero creo que florece más el amor y lo bueno en el ser humano.

P: ¿En qué creyó alguna vez y, a partir de un momento equis, dejó de creer?

R: (Piensa) Si tuviera que poner algo, a veces, en amistades que llegan de repente, que piensas que van a durar, y son fugaces.

P: ¿En qué no ha creído nunca?

R: En que nunca hay que decir no: siempre se puede hacer algo.

P: Y, finalmente, ¿en qué no cree y le gustaría creer?

R: En mis condiciones. Es raro, ¿verdad? (Risas)