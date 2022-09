Claves de la Feria de Otoño: Las Ventas sube abonados y los precios de las entradas y no habrá TV

El jueves uno de octubre comienza la Feria de Otoño de Madrid en la Monumental de Las Ventas en homenaje al centenario del nacimiento de Antonio Bienvenida. La empresa Plaza 1 estrenará las condiciones del nuevo pliego de explotación del coso de la Calle de Alcalá con la oferta que ganó hasta 2026 en el serial otoñal con el que pondrá fin a la temporada taurina de 2022 en la capital de España con un festejo de alto voltaje el 12 de octubre. Entre las novedades de este pliego aprobado por la Comunidad de Madrid, dueña del inmueble, está la subida del precio de las entradas sueltas y distintos tipos de precio según sea la importancia del festejo, teniendo así hasta tres pecios distintos, incluyendo el de el abonado.

La empresa ha anunciado que al cierre de la renovación y adquisición de nuevos abonos se ha incrementado su número respecto a la Feria de San Isidro en 1.675 llegando a los 15.711 abonados. Uno de los principales objetivos que tenía Plaza 1 con el aumento de los precios de las entradas sueltas era conseguir aumentar el número de personas abonadas en Las Ventas en una de los ciclos otoñales en Madrid con "mayor presupuesto" de todos los años según la empresa.

Sin televisión y con toros en el Batán

Además de la liberalización de los precios de las entradas al alza otra de las claves del nuevo pliego que va a estrenar Plaza 1 en esta Feria de Otoño es que algunas corridas y novilladas de las que se lidiarán en Las Ventas sean expuestas días antes en los corrales de la Venta del Batán, en la Casa de Campo de Madrid.

Históricamente este recinto en el que está la Escuela Taurina José Cubero ‘Yiyo’ de Madrid acogió a los toros de todos los festejos que se lidiaban en Las Ventas algunos días después y la vuelta de los toros al Batán era una de las demandas de la afición. Con el nuevo pliego se van a poder ver algunas de las corridas y novilladas, el 60% según Plaza 1. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles respecto a este proyecto.

Otra de las claves de esta Feria de Otoño es que no será televisada por el canal temático de Movistar, Canal Toros, después de no llegar a un acuerdo con Plaza 1. En un mensaje en la red social Twitter coincidiendo con el comienzo de la venta de las entradas sueltas, que será el viernes 23 de septiembre desde las 0.00 hora a través de internet, Plaza 1 ha señalado: "para evitar especulaciones de última hora y ofrecer una información veraz, informamos que, pese a nuestro máximo interés en la presencia de televisión y difusión de la próxima #FeriadeOtoño2022, finalmente no será emitida en directo".

La reacción de muchos aficionados de todos los rincones de España que no podrán ver los festejos de Las Ventas en esta Feria de Otoño en la que estarán algunas de las principales figuras del toreo como Morante de La Puebla, Andrés Roca Rey o Alejandro Talavante. Los carteles del ciclo otoñal son:

Sábado 1/10. Novillada con picadores. Novillos de Fuente Ymbro para Víctor Hernández y Álvaro Alarcón (mano a mano).

Novillada con picadores. Novillos de Fuente Ymbro para Víctor Hernández y Álvaro Alarcón (mano a mano). Domingo 2/10. Corrida de toros. Toros de Adolfo Martín para Adrián de Torres (confirmación), Román y Ángel Sánchez.

Corrida de toros. Toros de Adolfo Martín para Adrián de Torres (confirmación), Román y Ángel Sánchez. Jueves 6/10. Novillada con picadores. Novillos de Valdellán para Yon Lamothe (presentación), Diego García y Jorge Martínez.

Novillada con picadores. Novillos de Valdellán para Yon Lamothe (presentación), Diego García y Jorge Martínez. Viernes 7/10. Corrida de toros. Toros de El Pilar para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Corrida de toros. Toros de El Pilar para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Sábado 8/10. Corrida de toros. Toros de Puerto de San Lorenzo / La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Morante de la Puebla y Ángel Téllez.

Corrida de toros. Toros de Puerto de San Lorenzo / La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Morante de la Puebla y Ángel Téllez. Domingo 9/10. Corrida de toros. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Juan Leal y Álvaro Lorenzo.

Corrida de toros. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Juan Leal y Álvaro Lorenzo. Martes 11/10. Novillada sin picadores, Final Camino hacia Las Ventas.

Novillada sin picadores, Final Camino hacia Las Ventas. Día de la Hispanidad. Miércoles 12/10. Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río / T. de Cortés para Talavante, Roca Rey y Fco. de Manuel.

Como aperitivo a la Feria de Otoño y sin televisión este domingo 25 de septiembre se celebra en Las Ventas una corrida concurso de ganaderías con toros de Juan Luis Fraile, Fermín Bohórquez, Pallarés, José Escolar, La Palmosilla y Sobral para Javier Castaño, Rubén Pinar y Gómez del Pilar.

En Sevilla sí habrá televisión

Antes de que Plaza 1 publicase en su cuenta oficial de la red social Twitter que la Feria de Otoño de 2022 no se iba a televisar muchos usuarios especulaban con que se llegaría a un acuerdo en el último momento como sí ha pasado con la empresa Pagés de Sevilla para la Feria de San Miguel de la capital andaluza que comienza este viernes 23 de septiembre.

📢 Os esperamos en... ¡SEVILLA!

La Feria de San Miguel, en DIRECTO y en EXCLUSIVA en @toros.

Hace pocos días el Canal Toros anunció que en "directo y en exclusiva" iban a retransmitir al completo las tres corridas de toros que componen Feria de San Miguel de 2022. El viernes 23 Morante de La Puebla, Juan Ortega y Tomás Rufo lidiarán una corrida de Hermanos García Jiménez; el sábado 24 en el encierro de Victoriano del Río, Juan Pedro García ‘Calerito’ toma la alternativa de manos de José María Manzanares con Roca Rey de testigo; el domingo 25 vuelve Morante en la corrida de Juan Pedro Domecq con Ginés Marín y Pablo Aguado.

En Sevilla la temporada acaba como en Madrid, el 12 de octubre, pero con un festival en beneficio de la bolsa de caridad de la Hermandad del Gran Poder que ha estado organizando el torero retirado Emilio Muñoz. En este festival se lidiarán reses de Espartaco, Daniel Ruiz, Victoriano del Río, Garcigrande, Talavante y Núñez de Tarifa para los matadores de toros Diego Urdiales, José María Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado y el novillero Diego Bastos. Además, la joven promesa del toreo Marco Pérez lidiará en último lugar un añojo de Jandilla.