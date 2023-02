Kilómetro Cero, el nuevo certamen de 'La Oportunidad', abre la temporada taurina en la capital de España

Los toros vuelven a la capital de España este último fin de semana de febrero de 2023. La temporada en Madrid comienza en el Palacio de Vistalegre con un certamen que recupera el espíritu de La Oportunidad llamado Kilómetro Cero. En los años sesenta del siglo pasado los Dominguines idearon en su plaza de Carabanchel, La Chata, un certamen para maletillas que querían convertirse en matadores de toros y darse a conocer. De esta idea uno de los toreros que salió lanzado fue Palomo Linares, el último matador de toros que cortó un rabo en la Monumental de Las Ventas.

Las tres patas del proyecto son: el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid (CAT), que dirige el torero Miguel Abellán; la Fundación Toro de Lidia (FTL) y Plaza 1, la empresa que gestiona Las Ventas. De la combinación de las dos primeras nació durante la pandemia la Fiesta del Toro de la CAM que incluye la Copa Chenel, un Circuito de Novilladas, el Torneo Manuel Vidrié para los toreros a caballo y el Trofeo Esteban Ferre para recortadores. Esta misma semana se han conocido los carteles de la tercera edición de la Copa Chenel y en breve se darán a conocer el las fechas del Circuito de Novilladas.

El premio es un puesto en una novillada con picadores den Las Ventas una vez que estos aprendices de toreros den el paso al escalafón superior, un festival en la localidad Huerta de Valdecarábamos y recibirá una muleta donada por LigaToros. La mejor ganadería podrá lidiar un novillo en una novillada con picadores en Las Ventas. El jurado que valorará el certamen está compuesto por el ganadero de Los Eulogios, Manuel Sanz de la Morena; el matador de toros Francisco José Espada y José Manuel Costales, presidente de plazas de toros.

Los nombres de los participantes

En una estampa muy torera algunos de los integrantes del certamen de novilladas sin picadores pasearon por el centro de Madrid hace unos días para promocionarlo. Kilómetro Cero comienza el próximo viernes 24 a las 18:30 horas. Se lidiarán reses de Caras Blandes de Carpio y Villanueva para Pepe Luis Cirugeda (ET Navas del Rey), Sergio Sánchez (ET Badajoz), Alejandro Chicharro (ET Colmenar Viejo), Samuel Navalón (ET Albacete), Pepe Burdiel (ET José Cubero «Yiyo») y Juan Saavedra (ET Valdemorillo).

Al día siguiente, el sábado 25 a las 12:00 serán los novillos de Cerro Longo y Hermanas Ortega los que lidiarán Luis Rivero (ET José Cubero «Yiyo») Adrián Centenera ( ET Fundación El Juli), Alberto Donaire (ET Valencia), Curro Muñoz (ET Valdemorillo), Moli de Ronda (ET Ronda) y López Ortega (CITAR de Anchuelo). La final está prevista para el domingo 26 a las 12:00 horas con reses de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé.

Las entradas están disponibles en la página web del evento con precios populares tanto para las entradas sueltas como los abonos. Además, los menores de 14 años podrán entrar de manera gratuita. Si no se puede asistir al coso de Carabanchel los aficionados tienen la oportunidad de abonarse a la nueva plataforma LigaToros para verlos en directo a través de streaming.