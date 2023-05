Tomás Rufo: "Ojalá cada año el nivel de exigencia sea mayor porque será una buena señal"

La Feria de San Isidro, el Mundial del toreo como la definen algunos, comienza dentro de unos días. Este año la expectación por lo que pueda suceder en la Monumental de Las Ventas está por las nubes. Los carteles están muy rematados y cuajados con todas las figuras del toreo. Además, este año después de una Feria de Abril triunfal que ya ha pasado a la historia la afición está ávida de volver a repetir esas sensaciones que ha dejado el ciclo sevillano. Uno de los triunfadores de Sevilla ha sido el torero toledano Tomás Rufo (Talavera de la Reina, 1999) que tras una gran temporada de debut como matador de toros como la de 2022 este año ya ha conquistado las principales plazas (Valencia, Castellón, Sevilla) en un camino ascendente hacia el Olimpo de las figuras. Rufo habla con Libertad Digital pocos días después de abrir por segunda vez la Puerta del Príncipe de la Maestranza pensando ya en su regreso a San Isidro tras abrir la Puerta Grande en su confirmación de alternativa en la isidrada del año pasado.

Libertad Digital: Rindió Sevilla el día después del rabo de Morante. Eso es estar a la altura de las circunstancias y, además, toreando al natural y dando una gran estocada

Tomás Rufo: Muchos me lo han dicho igual. Lo de Morante desde luego ha sido algo histórico y torear en Sevilla al día siguiente uno no sabe cómo va a responder la gente, cómo va a estar el público o si va a tener resaca de toreo del día anterior. Lo único que podía asegurar yo era mi disposición, mis ganas de tirar para adelante. A poquito de que me ayudasen los toros pues creo que podía dar una gran tarde de toros y así fue.

LD: Segundo año consecutivo por la Puerta del Príncipe, ¿ha entrado definitivamente en el aficionado sevillano?

TR: Creo que sí. Esta segunda tarde de esta feria creo que el aficionado de Sevilla ha visto donde quiero llegar y cuales son mis formas como torero. Lo que sí es cierto que la primera Puerta del Príncipe fue una sorpresa. Hasta yo mismo me quedé sorprendido de cómo la había conseguido, pero esta creo que se ha visto un torero más macizo y más logrado. Al final el tiempo pasa y a uno le hace madurar y crecer como torero y creo que así ha sido. Creo que esta segunda tarde mía ha sido muy importante y la que ha sido en la que he entrado ya de golpe en la afición de Sevilla.

Tomás Rufo en Sevilla

LD: Esta temporada ha dejado una gran dimensión en las principales ferias: Valencia, Castellón y, ahora, Sevilla a las puertas de Madrid. ¿Está ya en la mesa de las figuras?

TR: A lo mejor es pronto decirlo. Desde luego que mi mentalización y mi preparación es para llegar a ser figura del toreo. En un principio estoy compartiendo muchas tardes junto a las figuras, prácticamente todas. Desde luego yo no soy todavía una figura del toreo, estoy en el camino para serlo, pero todavía es pronto para decir que lo soy.

LD: En su primera temporada como matador de toros ya rindió Sevilla y Madrid, el día de su confirmación de alternativa. Ahora vuelve a Madrid después de volver a salir por la Puerta del Príncipe. ¿Cómo afronta San Isidro 2023?

TR: La verdad que con muchísimas ganas y muchísima ilusión, siendo consciente de que el nivel de exigencia este año será mayor, pero bueno, eso me gusta y me motiva y creo que puede sacar la mejor versión de Tomás Rufo y ojalá cuaje un San Isidro como el que yo deseo y que sea otro empujón para mi carrera

LD: Ya conoce a la afición de Madrid, ahora viene de encadenar triunfo tras triunfo. ¿Cree que le van a medir de otra manera? Ya no es un torero nuevo sino un candidato a manda

TR: Creo que el nivel de exigencia va a ser mayor. Creo que me van a medir, no como si fuese una figura del toreo, pero sí, viendo lo conseguido tanto el año pasado como este, creo que van a exigirme más y van a pedirme más. Pero bueno, eso es bueno. Así ha sido el toreo toda la vida y ojalá cada año que pase el nivel de exigencia sea mayor porque será una buena señal para mí.

LD: Eso en Madrid es algo que la afición tiene muy en cuenta

TR: Desde luego. Por eso Madrid es la plaza número uno del mundo y todos nos matamos por estar ahí acartelados. Un año sin San Isidro se echa en falta y por eso con las oportunidades que hay pues hay que aprovecharlas para no bajarse del nivel en el que estamos.

LD: Son dos corridas. Una prácticamente empezando la Feria de San Isidro con Morante y Emilio de Justo, la de Garcigrande del 11 de mayo y, luego, las de tus apoderados (los Lozano), la de Alcurrucén, con Morante y con El Juli. Estás muy bien colocado

TR: Creo que son dos tardes muy rematadas y muy del gusto de Madrid, así se ha visto por la venta anticipada en la que se ha acabado el papel hace mucho tiempo. Ojalá las corridas ayuden un poquito y nosotros las entendamos y podamos dar una gran tarde de toros.

Tomás Rufo con las orejas del toro.

LD: Ya es un experto en el encaste y la ganadería de sus apoderados

TR: Algo sé (risas). He pasado casi toda mi preparación en todo este invierno allí en su casa y al final uno sabe cosas que en ningún momento me podría haber llegado a imaginar que hubiese llegado yo a esos conocimientos de un animal.

LD: ¿Se ve usted en esa corrida de la Beneficencia de triunfadores de San Isidro?

TR: Si te soy sincero ni lo he pensado todavía. No he dicho: ahora tengo que triunfar para estar ahí. Ojalá. Para mí la Beneficencia es una corrida señalada. No querría acabar mi carrera sin antes estar anunciado o matar una corrida en Beneficencia en Madrid. Pero bueno, poquito a poco. De momento tengo dos tardes por delante en Madrid y todos conocemos Madrid. Vamos a centrarnos en esta y si Dios quiere y todo va como debería de ir ojalá estemos ahí acartelados.

El toledano trenzará el paseíllo en dos ocasiones en la próxima Feria de San Isidro que comienza el próximo miércoles 10 de mayo. La primera de ellas justo en la segunda del ciclo junto a Morante de La Puebla y Emilio de Justo en un encierro de la divisa de Garcigrande. El segundo lo hará el día 18 con Morante y El Juli, que lidiarán toros de Alcurrucén. Entre medias, el día 14 toreará en su ciudad natal, Talavera de la Reina, el mismo cartel: toros de Alcurrucén para Morante, El Juli y Tomás Rufo. La misma ganadería será la que lidie en Toledo el día del Corpus junto a El Juli y Roca Rey. Tiene también previstas, por ahora, la feria francesa de Mont-de-Marsan y la de Santander. En la primera el día 19 de julio una corrida de Garcigrande junto a Roca Rey y Yon Lamothe y en la segunda el 23 de julio un festejo con toros de Domingo Hernández junto a Morante y El Juli.