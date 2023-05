Isaac Fonseca: "Ahora mismo el toreo está para muy pocos toreros que ganen dinero"

El matador de toros mexicano Isaac Fonseca Soto (Morelia, Michoacán, 1998) ultima los entrenamientos para una cita marcada en rojo en su calendario, y en el de muchos aficionados de la Monumental de Las Ventas: El lunes 15 de mayo de 2023, San Isidro Labrador. El día del patrón de Madrid este torero que vive en las cercanías de la Sierra de Guadarrama confirmará su alternativa, dada por José María Manzanares en la localidad francesa de Dax el 11 de agosto de 2022, en la primera plaza del mundo.

Fonseca se cita con Libertad Digital unos días antes del acontecimiento en el mismo corazón de la capital, la Puerta del Sol, que ultima sus enésimas obras de remodelación. El torero se trae un capote por petición del periodista para que pose para el fotógrafo ante la mirada curiosa de turistas y transeúntes. Después, tras un paseo a lo largo de la calle Arenal nos paramos ante la casa donde acabó sus días, ya mayor, uno de los toreros más queridos por el pueblo de Madrid, el granadino Salvador Sánchez Frascuelo, al que le une con el diestro novohispano una cualidad que no se aprende en las escuelas de tauromaquia: el valor. El sitio elegido para la charla es la Taquería Mi ciudad, una de las veteranas del Foro, que ya servía tacos, micheladas, tamales y demás delicias de México antes de que se pusieran tanto de moda por todo Madrid. Prefiere unos Jarritos a una cerveza, ya que no toma alcohol, y, como es un torero, tampoco quiere comer mucho aunque haya venido de estar con su fisioterapeuta. Cuando terminamos caminamos juntos a la parada del bus que le llevará a donde tiene aparcado el coche. Días después se confirmará que el torero irá en ese mismo medio de transporte junto a su cuadrilla el próximo 15 de mayo tras un acuerdo entre Plaza 1, la empresa de Las Ventas, y la EMT.

Libertad Digital: ¿Cómo es su concepto? Es usted un torero de un valor extremo, que se mete en los terrenos que queman. ¿Es una temeridad o siente que es la mejor manera de expresar lo que siente?

Isaac Fonseca: Es un compendio de todo porque mi concepto claro que está a ello. Está la entrega, la raza y las ganas, pero claro que también busco poco a poco ir consolidando un concepto que entre más en el toreo clásico. Creo que en muchos de los festejos que he toreado, tanto novilladas como corridas ya, pues se ha ido dando destellos de eso que quiero llegar a buscar en mi toreo.

LD: ¿Es el camino de la emoción?

IF: Sí. De momento lo que estoy haciendo es en base a esa entrega y a esa emoción para colocarme en un sitio importante. Claro que hay quienes con otros conceptos llegan más arriba y en poco tiempo. Consolidándose. Pero de momento mi meta es llegar a colocarme en carteles importantes en una posición donde haya ese ambiente, pero luego ir desarrollando este otro concepto que pues te digo.

LD: ¿Cuáles son sus referentes?

IF: Actualmente Roca Rey porque logró hacer esto que te menciono de llegar e irrumpir con la entrega, tumbando puertas. Poco a poco ha ido consolidando su concepto. Antiguamente pues el maestro César Rincón, Eloy Cavazos y Paco Camino son los toreros que más son referentes a la manera que yo veo las cosas, pero también a su historia.

LD: ¿Cuántos vídeos ha visto de esos toreros?

IF: Muchísimos. Y sobre todo ahora más del maestro César Rincón porque viniendo de América ha conquistado Madrid y es un referente de figura americana a nivel mundial.

LD: Es parecido a lo que pasa con Roca Rey ahora. Un torero de allí que ahora está como primera figura

IF: Sí. Son ejemplos que hay que tomar muy en cuenta porque si ellos lo pudieron hacer pues claro que uno también sueña con hacerlo.

LD: La entrega que tiene ha hecho que haya sido usted muy castigado por los toros desde que empezó

IF: Sí. Gracias a Dios no he tenido cornadas graves-graves, pero llevaré cinco o seis desde mi etapa sin caballos. Pero bueno, es el precio que hay que pagar, que se requiere. ¿Por qué? Porque a los boxeadores les dan golpes y a los toreros cornadas y muchas volteretas.

El capote de Isaac Fonseca. | David Alonso Rincón

LD: ¿Qué es el valor, Isaac?

IF: Creo que el valor es controlar tus instintos, tu cuerpo, dominarlo y ponerlo al servicio de torear y de que al ver tú el toro venir te quedes quieto y ante las adversidades igualmente.

LD: ¿Un torero qué es lo que teme?

IF: En lo personal lo que temo yo pues es no ser capaz de triunfar. Pero también ahora, en estos meses atrás, le temo no cuajar o no entender a algún toro.

LD: ¿Sabe verlos rápido?

IF: Trato de verlos en base a como va la faena y demás, pero más que nada es este miedo a no estar preparado. Que yo creo que es como la incertidumbre, pues gracias a Dios la mayoría de mis faenas sí que han sido con ese entendimiento.

LD: Decía Belmonte en el libro de Chaves Nogales que los días de corrida le crecía más la barba por el miedo. ¿Cómo lo definiría?

IF: Se puede interpretar de diversas maneras. ¿No? Puedes tener ese miedo y lo representas con prepararte aún más y todo eso. Con ese nerviosismo. Yo creo que puede ser eso. Lo representas con ese nerviosismo y estar lo más preparado que se pueda.

LD: Usted ha crecido como torero en España. Hábleme de cómo fue venir de México tan joven y sus primeros años en España

IF: Todo viene porque… (empieza a sonar José Alfredo y otras rancheras y corridos por los altavoces de la taquería que nos acompañarán el resto de la entrevista. Juro que no estaba preparado) quise yo junto con mi equipo, sobre todos ellos en ese momento Jacobo Hernández, seguir evolucionando. No debutar con caballos todavía porque en mi país es un poco complicado eso porque no hay esa etapa de novillero sin caballos, pero yo sí la tuve. Entonces para seguir consolidándome me vine a que a España. No fue fácil porque no nos abrieron las puertas que tocamos, pero sí que fue en Colmenar Viejo donde se dio esa oportunidad y de ahí fue que decidimos venir.

LD: ¿Cómo surge en usted la afición?

IF: ¿El gusto por ser torero? Pues viene por mi abuelo. Me llevaba a corridas, a ganaderías. Entonces yo al ver todo ese ambiente fue como algo que me iluminó, me asombró, y dije: claro que sí, que yo quiero hacer eso. En ese momento desconocía figuras del toreo, los tercios. No tenía completamente la noción de nada. Solamente la felicidad que le transmitía a mi abuelo y que yo quería que eso pasara.

LD: ¿Su abuelo llegó a torear o era sólo un aficionado?

IF: Él llegó a torear, pero no profesionalmente. Algunos festejos, pero sin más.

LD: En México ahora mismo se está viviendo una lucha por la Fiesta. Hay una serie de políticos que están intentando prohibirlas. ¿Cómo ve la persecución a la Fiesta en su país? Hemos visto hace unos días en Aguascalientes una gran respuesta de la afición

IF: En ese aspecto, en el tema de los políticos y, sobre todo, en el de asociaciones animalistas, han buscado formas legales de bloquear las corridas que hasta ya han sido anunciadas y demás. ¿Cómo lo veo? Pues el único ejemplo que se me viene ahora mismo es decirte a ti que tu trabajo lo vamos a prohibir entonces: ¿Tú que sentirás? O la gente que nos lee, que nos escucha, qué sentirá si te decimos eso, que tu trabajo ya no es legal. Pues te entra una impotencia de decir: en primera, es lo que me gusta; en segunda, es algo que es legal; en tercera es el sustento de mi familia y mía. ¿Quién eres tú para prohibirme esto?

LD: Se está viendo en todos los países esta corriente animalista que está creciendo

IF: Creo que es algo que esto ha sucedido a lo largo de todas las épocas del toreo. Creo que el mundo va evolucionando y creo que se evoluciona, pero a veces para mal y a veces para bien. Estamos en una sociedad en la que quieren ocultar el dolor, la muerte y demás. En este caso, en una corrida de toros quieren ocultar que se mata a un toro y quieren prohibir todo, cuando no debe de ser así.

Isaac Fonseca, en el centro de Madrid. | David Alonso Rincón

LD: Cambiemos de tercio. En España una vez que fue novillero sin caballos y pasó al escalafón superior triunfó en la primera edición del Circuito de Madrid de la Liga Nacional de Novilladas de la Fundación Toro de Lidia llegando a ganarla también. Ahora está en la final a tres de la Copa Chenel de este año. ¿Que han significado para usted estos certámenes?

IF: Demasiado. Es algo que si mido en dimensiones, pues, es algo grande. Mi corta carrera, mi todo. Parte de ella se la debo a la FTL y a todos los certámenes porque me han dado visibilidad y he estado toreando. Esa proyección ha repercutido indirectamente o directamente en otros certámenes, en mi alternativa, en otras corridas de toros como es el caso ahora de la Copa Chenel, que gracias a estar en la final se escucha mi nombre y hace que otras empresas busquen a Isaac Fonseca.

LD: La final a dos será en Colmenar Viejo. ¿Algo especial?

IF: Sí. Es una plaza única para mi porque ahí fue donde yo llegué, yo entrené y demás. He toreado clases prácticas, las nocturnas en julio; he toreado dos novilladas picadas saliendo en hombros de las dos; desafortunadamente no he ido como matador de toros en la feria pasada, pero este es un escaparate fundamental.

LD: Hay mucha afición en esa tierra de Colmenar

IF: Demasiada. Sobre todo porque fuera de Las Ventas es la plaza que le sigue en categoría en Madrid. Sí que hay esa afición a los toros.

LD: Hablemos de Madrid. Confirma la alternativa el día de San Isidro. ¿Qué es Madrid y su afición para usted? Aquí tiene muchos partidarios

IF: Sí. Madrid para mí es la plaza más hermosa del mundo y la más importante. ¿Por qué? Porque valoran cada detalle del torero dentro y fuera de la lidia. Es como un examen que se le hace a los toreros. La afición de Madrid para mí es la más exigente del planeta taurino. Saben ver todos estos detalles. Saben ver al toro y en base al toro juzgan al torero. Me atrevo a decir que juzgan porque al fin y al cabo la afición que está en el tendido paga un boleto y también tiene ese protagonismo que le da derecho a juzgar, a pedir las orejas y demás. Encuentro un cariño muy especial con ellos porque ellos, los que viven alrededor en los pueblos o en la misma capital, me han visto crecer como novillero sin y con (caballos) en los pueblos de Madrid. Y cuando he llegado a torear en Madrid ya crea ese ambiente y ese runrún.

LD: La confirmación es el día del patrón, un día especial

IF: Sí. Es un día muy bonito. Es un día que se festeja, que mucha gente de los pueblos de alrededor de Madrid se congrega para ir a Las Ventas. Además hay gente que quizá no va en todo el año a Madrid, pero por ser día de San Isidro sí que van a la plaza. Entonces se va a respirar un ambiente muy bonito. Además, el cartel es muy bueno (Toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Ángel Téllez e Isaac Fonseca).

LD: Un triunfo en Madrid le abriría las puertas de otras ferias

IF: Sí. De otras ferias y de mi país sobre todo y el ambiente que se está creando aquí. Desafortunadamente muchas ferias importantes se cerraron en febrero o así. Entonces es complicado, pero sí que un triunfo contundente en Madrid te puede abrir carteles en ferias de segunda categoría y de cara al año que viene de primera.

LD: Además, este año la Beneficencia está abierta

IF: Esa es mi clave. En cuanto vi que estaban esos huecos libres dije: ¡el 18! (de junio) Además, un día antes es la final de la Copa Chenel… pues junio puede ser un bonito mes.

LD: ¿Qué carteles tiene ahora cerrados? Madrid, la Copa Chenel y una en Dax, donde tomó la alternativa, ¿No?

IF: Así es. Hay otras corridas de toros tanto en Francia como aquí en España en ferias que no son de primera, pero sí de segunda importantes. Gracias a Dios estoy contento porque están cerrándose corridas y si en Madrid llega a pasar algo, mucho más. Con otros ojos te ven. Estoy contento por ello.

LD: ¿Cree que Francia es un buen sitio para desarrollar la carrera si se cierran puertas en España o es más difícil entrar en carteles?

IF: No. Yo creo que si te abres puertas en Francia te las abres aquí en España. En cambio, es difícil que triunfes en España. Aún a pesar de ello pues te abras cancha aquí en España salvo que pegues un zambombazo en plazas importantes. En Francia si triunfas en alguna feria, sea cual sea su categoría, te puedes abrir cancha tanto en un pueblo o demás. En este caso es lo que está pasando en mi carrera.

Isaac Fonseca toreando de capa en la Puerta del Sol. | David Alonso Rincón

LD: Estos días ha habido cierta polémica por unas declaraciones que se ha podido entender que hay un enfrentamiento con Roca Rey y Daniel Luque, que no quieren torear juntos. ¿Cómo entiende esa competencia en el toreo? ¿Le gustaría tener una rivalidad en los ruedos que reviva la afición?

IF: De ese tema la verdad que no puedo opinar es muy respetable todo. En este otro caso claro que me gustaría competir y rivalizar. Se ha perdido mucho ese pique como los toreros antiguos que se decía de cosas… que creaban ese morbo y, luego, dentro el ruedo si uno cortaba cuatro orejas y el otro tres y la siguiente se veían otra vez las caras y era al contrario. Había esa rivalidad. Luego se ha querido rivalizar como forzado y eso tampoco vale. Debe de ser la inercia de dos toreros o de más y que hace falta actualmente.

LD: Si quiere llegar a la cima algún enfrentamiento o algún pique habrá

IF: Sí, por supuesto. Habrá a quien le moleste. ¿No? Ahora mismo el toreo está para muy pocos toreros que ganen dinero y, obviamente, esos toreros ¿Quiénes van a ser? Los más capaces y ¿Los más capaces quienes son? Las figuras. Entones, si llegas a querer meterte en esos huecos y demás pues claro que es muy difícil. Porque primeramente hay muy pocos carteles y casi casi hay que tumbar la puerta para estar en ellos.

LD: ¿Cómo ve el tema del dinero? El toreo era antiguamente una profesión en la que se ganaba mucho dinero y, sin embargo, ahora es verdad que al haber tantísimos toreros es posible que se reparta entre menos o haya menos para todos.

IF: Pues me da envidia y nostalgia. Obviamente yo no lo viví, pero me cuentan que hace veinte o treinta años con una corrida de toros te podrías comprar una finca siendo un torero importante. Y ahora en alguna corrida no puedes comprarte ni mucho menos. No pierdo la esperanza porque sé que toreando en carteles importantes hay dinero, obviamente no como antes, pero sí te da para que en algunos años o unas corridas importantes comprarte tu casa. Mi meta este año es comprarme mi casa en México.

LD: ¿Allí tendría su finca?

IF: Bueno. De momento finca no tendría. Mi meta es por lo menos tener una casita de dos plantas.

Isaac Fonseca ante la Virgen de Guadalupe en un restaurante mexicano. | David Alonso Rincón

LD: ¿Cómo se está preparando para la confirmación de alternativa? ¿Cuál es su día a día de la preparación?

IF: Llevo unos meses con un cambio importante sobre todo en la mentalidad y mi sentir porque si las cosas van saliendo bien queremos siempre dar lo mejor y aún mucho más. Entonces llevo dos meses o tres en los que he identificado el tema de la mente. De estar preparado, tener las cosas en su lugar, saber lo que me puede aportar y creer en mí mismo interiormente. Luego muchas veces claro que creía en mí, pero no me sentía capaz de otras cosas. Como que me hacía chico yo mismo. Espero que ahora, que interiormente me siento capaz, se vea reflejado en el ruedo. No es fácil porque ahora ya es un toro, se juegan muchas cosas, llevo poco tiempo y la siguiente es Madrid, pero si quiero que se note esa evolución. Mi día a día pues igual: preparación física y mental. Ahí estamos.

LD: Hace unos meses habló con mi compañero Jesús Fernández Úbeda en una entrevista hablando de creencias en la que se mostraba usted como una persona con mucha religiosidad. ¿Es de los que tiene su propio altar o entra en la capilla antes de los toros?

IF: Yo no hago en el hotel nada. Ni imágenes ni nada. A las capillas de las plazas tampoco entro. Soy más creyente interior. Una conexión de mente con corazón y al cielo y a Dios sí que la tengo. Eso es lo que yo busco. Cuando puedo ir a misa claro que voy cada domingo, luego ya en temporada se me dificulta. Sí que soy creyente más que nada en lo espiritual y la mente.

LD: ¿Un torero de 24 años que hace en su día a día?

IF: Como ahora estoy mentalizado en el mundo del toro nada más levantarme es o hacer lo que me haya dejado mi preparador Jorge o ir directamente a torear de salón. Después lo combino con ejercicios físicos. Mi toreo de salón, tirarme a matar, centrarme en las cosas que he fallado técnicamente, jugar al frontón, comer sano, ver vídeos de toros… suena como muy superficial, pero cada cosa requiere de tiempo y casi se te va todo el día en ello. Ahora mismo también hay coloquios y prensa que atender porque somos un todo.

LD: Usted vive en el toro. ¿No tiene un momento un momento de leer un libro, ir dar una vuelta o al cine?

IF: Ahora acabo de terminar un libro de maestro César Rincón que fue extraordinario. Sí que leo. Estoy ahora con uno de Paulo Coelho. Me encanta salir, no de fiesta. Me encanta salir al cine, estar un rato solo o con mis amigos y demás, pero en estos momentos en los que está la temporada ya se dificulta y no me dan las ganas como antes. Está el nerviosismo y la responsabilidad y claro que cuando llega el triunfo dices: ahora sí que quiero darme una tarde de descanso. Aún así, si tengo un día que puedo trato de entrenar por la mañana y salir por la tarde, pero siempre poniendo esa semillita del entrenamiento.

LD: Para que luego no le entre cargo de conciencia. ¿No?

IF: (Risas) Sí, de decir: uff si cometo un petardo que no sea porque no entrené.

LD: El lunes 15 de mayo lo esperamos en Las Ventas. Suerte

IF: Que así sea. Tengo mucha Fe y esperanza y estoy preparado para ello. Espero que este lunes sea el día y si no va a ser va a ser (risas).