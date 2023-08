Alegato antitaurino del presidente socialista de Asturias tras el regreso a los toros a Gijón: "Imposible de aceptar"

Los toros han vuelto a Gijón tras dos años de veto por parte de la exalcaldesa del PSOE de la ciudad asturiana, Ana González, que se valió de una absurda polémica por los nombres de los toros que lidió Morante de La Puebla y por el revuelo que se originó después para implantar su agenda ideológica. En las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo la izquierda perdió la alcaldía a favor de Carmen Morriyón, de Foro Asturias, que gobierna gracias a los apoyos de PP y Vox. Una de las primeras medidas debido a la falta de tiempo para organizar la feria fue revocar la prohibición de la anterior administración socialista.

Sin embargo, al presidente de Asturias, Adrián Barbón, que sí consiguió revalidar su puesto al frente de esta autonomía el 28 de mayo, no le ha sentado nada bien que Gijón vuelva a tener espectáculos taurinos por las fiestas de Begoña. Una de las paradas más relevantes de la temporada taurina en el norte de España en verano junto con Pontevedra, Santander, Bilbao, Azpeitia y San Sebastián. En un largo mensaje en redes sociales con la foto de un toro moribundo, el presidente socialista ha asegurado que "hay cosas imposibles de aceptar" hablando de "maltrato animal".

Barbón, que ha recibido numerosos comentarios tanto a favor como en contra de los toros, muchos de ellos pidiéndole que los prohíba, se ha remitido a la Ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 que consigna a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de España y gracias a esa Ley se revocó la prohibición de los toros en Cataluña y en Baleares, ambos proyectos impulsados también por el PSOE en esas CCAA. El político socialista dijo en su perfil oficial de Twitter: "sobre qué puede hacer el Gobierno de Asturias. Una vez el Tribunal Constitucional ha fallado de forma contundente, en dos sentencias que declararon inconstitucionales dos leyes aprobadas por Cataluña y Baleares, estableciendo que es competencia exclusiva del Estado -es decir del Gobierno de España y de las Cortes Generales-, nuestra Comunidad no puede hacer nada más allá de no financiarlas y hacer pedagogía explicando la realidad de las cosas".

Voy a tratar de ponerme en el lugar de las personas a las que les gusten las corridas de toros y su pretensión de justificarlas. Lo intento. Pero hay cosas imposibles de aceptar. Y es que acabo de leer un artículo que dice para defenderlas, literal, que en las corridas de toros… pic.twitter.com/6B9bbQep2J — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 15, 2023

Tradición taurina "por lo menos desde Carlos V"

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el reputado cronista taurino y colaborador de esta casa Andrés Amorós ha comentado el regreso de los toros a Gijón con una corrida mixta de Zacarías Moreno para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, el matador de toros Diego Urdiales y el joven novillero cordobés Manuel Román que se celebró en la tarde del pasado martes 15 de agosto.

Amorós ha recordado que "no es sólo una corrida de toros, sino todo lo que significa, que es bastante" porque "hay mucha gente que dice que en Asturias no hay tradición taurina. No es cierto, ha habido siempre una gran tradición taurina en Gijón y otros pueblos" de Asturias. Ha contado que "cuando llega el emperador Carlos V a España desembarca en Santander y va por los pueblos de Asturias y para recibirlo organizan festejos taurinos en los que él participa. Hay tradición taurina en Asturias documentada por lo menos desde Carlos V". Sobre la plaza de toros de El Bibio de Gijón y que fue inaugurada por Rafael Guerra Guerrita ha recordado que "se construyó a finales del siglo XIX" y "es una plaza preciosa, muy coqueta".

En el festejo del pasado martes por el que volvieron los toros tras la prohibición socialista "había mucha mucha gente" pese al la tarde lluviosa y ventosa que recibieron a la alcaldesa con una gran ovación. Para el cronista "es mérito por un lado de la alcaldesa que se ha empeñado y del empresario Carlos Zúñiga, que en muy poquito tiempo ha tenido que organizar una feria que está muy bien. El cartel de ayer era muy peculiar y el 15 de agosto, el día más taurino del año en toda España, ha habido corrida importantes en Madrid, Málaga, San Sebastián… como muchas figuras estaban ya contratadas lo que hicieron fue una especie de homenaje a la tauromaquia con un rejoneador, un torero veterano y un joven novillero".

Los platos fuertes de la Feria de Begoña

En el cartel de la tarde del 16 de agosto el matador de toros madrileño, Julián López El Juli se encerrará con seis toros de tres ganaderías diferentes para celebrar sus 25 años de alternativa y el regreso de los toros a Gijón tras la prohibición del PSOE. El torero de Velilla "está en plena forma, viene de triunfar y de abrir la Puerta Grande en San Sebastián y en Pontevedra y esta es la última vez que va a matar seis toros de tres ganaderías distintas. Hoy va a ser un acontecimiento taurino grande y mañana ya vienen las otras grandes figuras: Morante, Roca Rey, Castella, etc...".

En uno de los veranos en los que más sangre de toreros se está derramando en los ruedos españoles en Gijón al final podrán estar todas las figuras tras la duda hasta el último momento de la principal figura del momento, el peruano Andrés Roca Rey, y de un matador de toros de época como es Morante de La Puebla. Ambos han tenido un verano accidentando y han tenido que pasar por el quirófano por lo que se han perdido algunos compromisos importantes. Otro que también ha tenido que ser intervenido de la espalda ha sido José María Manzanares. Los tres se reencuentran en el cartel del jueves 17 con toros de Montalvo. El viernes 18 se cierra la Feria de Gijón con una corrida de José Vázquez para Sebastian Castella, Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

Amorós se ha despedido asegurando que "Gijón en verano es una ciudad deliciosa que tiene muchos atractivos, uno más son los toros y a quien no le guste que no vaya. Ayer fue una verdadera fiesta de la libertad en Gijón".