Ayuso inaugura en Las Ventas una exposición dedicada a El Juli: "Madrid se siente orgullosa"

La sala Antonio Bienvenida de la Monumental de Las Ventas acogerá hasta el próximo 12 de octubre, último día de la temporada taurina 2023 en Madrid, una exposición que homenajea los 25 años de alternativa de uno de sus ídolos, el torero madrileño Julián López El Juli, quien anunció a finales de julio su decisión de retirarse de los ruedos al final de la presente campaña. En las sucesivas apariciones del matador de toros desde que dio la noticia los públicos de las plazas le han recibido con numerosas muestras de cariño en un final de carrera y de verano taurino triunfal.

El Juli y Ayuso en el ruedo de Las Ventas

El torero ha estado acompañado en la inauguración de la muestra que recoge momentos importantes de su trayectoria en Las Ventas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado a El Juli como "uno de los más grandes nombres de la tauromaquia española y mundial". Ha definido de "formidable" la exposición organizada por la empresa gestora del coso de la Calle de Alcalá, Plaza 1, y el Centro de Asuntos Taurinos de la CAM y que es el "preámbulo de la Feria de Otoño 2023".

De El Juli ha recordado las palabras de Raúl del Pozo que dijo que "a los grandes toreros hay que verlos en sus inicios y su final", que él "jamás ha perdido ni la verdad ni la intensidad" y que en Las Ventas "ha dado lo mejor de sí mismo". "El Juli es torero de Madrid y Madrid se siente orgullosa de Julián", ha añadido ella presidenta madrileña que ha indicado que "nuestra región seguirá siendo taurina siempre en libertad" y que "desde la CAM vamos a seguir cuidando la Fiesta de los toros, un BIC que también es arte, tradición y futuro. Además es un sector estratégico dentro de la economía".

En este sentido, Ayuso ha destacado que Madrid es "la región que más ayudas concede al sector de la tauromaquia" y que "quienes presidimos la CAM tenemos que ser conscientes del legado que hemos heredado, por tanto tenemos que cuidar la Fiesta, respetarla y promocionarla para que llegue en las mejores condiciones a las siguientes generaciones. Ya no es una cuestión de que nos gusten o no nos gusten los toros, ni de afición. Es una cuestión de responsabilidad con una herencia, un legado cultural. Un testigo que heredamos por el hecho de encontrarnos en la región que alberga la primera plaza de toros del mundo, por eso es una obligación".

En su intervención se ha dirigido a El Juli para decirle que Las Ventas "es tu casa" y que "todos deseamos que tu reciente decisión no sea una retirada definitiva. Aunque es el final de una etapa para todos nos gustaría que fuera algo más y es que hay muchas tardes de gloria esperando todavía". "Seguiremos defiendo la Fiesta del toro frente a la censura y la ideología que es puro sectarismo. Además es muy difícil entender España de Lorca a Picasso, de Goya a El Juli sin los toros. Como es tan difícil entender la Fiesta en Madrid sin él y como es imposible concebir Madrid y España sin libertad", ha apuntado.

Ayuso inaugurando la exposición sobre El Juli en Las Ventas.

"Tengo cierta melancolía"

En su intervención, el matador de toros que dirá adiós a Las Ventas el sábado 30 de septiembre ha dicho que se siente "totalmente abrumado" y "superado" porque "estamos pisando un templo histórico de la tauromaquia, la plaza mas importante del mundo". "Ver esta exposición mía me hace tener muchísimos sentimientos que no son fáciles de manejar", ha añadido con emoción. El Juli ha recordado que "en esta plaza he vivido los momentos más intensos de mi carrera y los más duros. He pasado por todo. Desde su Puerta Grande a la de la enfermería, fracasos, exigencias, incomprensiones, felicidad absoluta. Toda mi trayectoria en mayor o menor medida está reflejada en esta exposición y en estos momentos últimos de una etapa tan importante como ha sido mi trayectoria, mi carrera taurina. Tengo cierta melancolía de todas las cosas que han pasado y de todas las cosas que he vivido", ha reflexionado.

"La palabra que más me llega con todas emociones y estos recuerdos es gratitud. No hay ninguna carrera de ningún profesional que no sea gracias al público. Mi longevidad ha sido porque el público me ha esperado, porque me ha querido y respetado y para mi esa es la mayor de las felicidades. Se ven muchos números y recuerdos y mi mayor satisfacción son las sensaciones que he vivido en una plaza y cuando he sentido la comunión entre toro y público", ha explicado El Juli. El matador de toros ha finalizado diciendo que "esta etapa se acaba". "Os doy las gracias con todo mi corazón a toda la gente que ha formado mi vida taurina. A mi familia, amigos, apoderados, ganaderos, periodistas, empresarios. Gracias y hasta siempre", ha dicho el torero.

Una exposición "a la altura"

El matador de toros y director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, y el empresario de Plaza 1, Rafael García Garrido, también han hablado de la exposición inaugurada en Las Ventas. Abellán ha dicho que desde que el CAT se enteró del adiós de El Juli han intentado "hacer una exposición a la altura de una de las figuras más importantes de la historia de la tauromaquia".

Tres vestidos de El Juli en la exposición.

De El Juli ha dicho que es "admirado por todos los compañeros" y que cuenta con una "trayectoria intachable llena de éxitos". "Esta tu plaza, que te rinde un merecidísimo homenaje. Te deseo lo mejor, ha sido un placer disfrutarte y sufrirte como compañero desde que fuimos becerristas en la Venta del Batán. Un honor compartir muchas tardes vestidos de luces, para toda la profesión ha sido y eres un ejemplo de lo que es dignificar la una profesión la del mundo del toro en este país en el que la cultura de los toros está arraigada como pocas actividades culturales", ha añadido.

Por su parte, el empresario de Las Ventas ha contado que decidieron "hacer un homenaje del tamaño de su carrera, pero pronto nos dimos cuenta que las leyendas no caben en ninguna parte. Es de gran tamaño que ni siquiera cabe en los miles de piezas y objetos que tienes en tu poder". "Es una exposición distinta, cuidada, y trabajada con el corazón por parte de todos. Las Ventas no podía hacer un homenaje más", ha finalizado.