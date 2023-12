El invierno taurino ya está aquí. Con la temporada 2023 ya cerrada en Europa hace más de un mes es la época de repasar los detalles en interminables tertulias al lado de la chimenea, de las lecturas sobre toros y de ir preparando física y mentalmente la próxima campaña. Algunos matadores de toros no descansan y ponen rumbo a América, otros aprovechan estos meses para pasar el mayor tiempo posible con la familia y los amigos y dejarse llevar por la vida lejos del toro. No es el caso de Borja Jiménez (Espartinas, Sevilla, 1992) que tras convertirse en el torero revelación de 2023 va a donde le llaman ya sea una tienta, una charla o una entrega de premios como si la temporada no hubiese terminado.

Libertad Digital charló con el torero sevillano después de una tienta de machos en la finca El Capricho a pocos kilómetros de Córdoba. Borja Jiménez compartió cartel con Julio Benítez El Cordobés, el otro hijo torero del V Califa, en la casa de los Hermanos Centeno Guerra, herederos de Antonio Guerra, hermano del II Califa, Rafael Guerra Guerrita. Amigos de la familia disfrutaron junto a los toreros de una de las actividades más interesantes del campo bravo y aprovecharon al terminar para hacerse fotos con ambos matadores de toros. El maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco no perdió de vista a su pupilo en ningún momento y compartió tapia junto a su apoderado, Julián Guerra, uno de los artífices del éxito de Borja Jiménez.

Borja Jiménez posando para LD.

Espartaco ha seguido la carrera de Borja Jiménez y su hermano Javier, que también es matador de toros, desde que eran unos niños. La casa Espartaco, con el célebre patriarca Antonio Ruiz a la cabeza, ha formado a estos dos hermanos toreros que son los últimos matadores de toros surgidos de Espartinas. En su último paseíllo en Sevilla el Domingo de Resurrección de 2015, donde acabó saliendo por la Puerta del Príncipe, el maestro le dio la alternativa y hasta 2023 no había podido confirmarla en Madrid donde lo hizo también un Domingo de Resurrección. Los dos hermanos Jiménez saben lo que es triunfar en Madrid y salir por la Puerta Grande. El último ha sido Borja que en la corrida de Victorino Martín de la pasada Feria de Otoño cortó tres orejas y se metió en el bolsillo a la afición de Madrid. Ha sido el broche de oro a un año en el que su nombre no ha dejado de sonar entre los entendidos tras sus triunfos a lo largo de la temporada y su paso por la Copa Chenel donde se quedó a un paso de la final.

"Apuestas fuertes" para 2024

Libertad Digital: Con tanta conferencia, campo y tertulias no has podido descansar.

Borja Jiménez: "Desde que hemos terminado la temporada no he parado todavía a coger un poquito de respiro, pero gracias a Dios porque estamos haciendo 3 o 4 tentaderos a la semana. Entre tertulias, recogidas de premios y más es un no parar. Si eso lo sumamos a todos los días los entrenamientos... Antes de ir a recoger premio o ir a cualquier tertulia entrenamos antes de ir entonces todavía no he parado y gracias a eso se nota también en el campo la evolución que voy teniendo".

LD: Eres de esos toreros que estaban ahí en el banquillo esperando ese momento que ha llegado esta temporada que ha sido un no parar con el broche de oro en Madrid. Una temporada soñada que te abre la puerta a una temporada de ascenso al liderato del escalafón.

BJ: "Este año ha sido una temporada muy importante. No sólo por el triunfo de Madrid, sino son muchas corridas de toros más que en todas hemos ido puntuando. La de Pamplona ha sido una tarde importantísima, la otra de Madrid del 16 de julio igual, la Copa Chenel, las corridas de Utrera y Écija televisadas por Canal Sur, la de Zaragoza de Palha que me han dado los premios a la mejor faena de la feria y con esa ganadería que no es nada fácil y después el festival de Sevilla. Ha sido una temporada de menos a más que si Dios quiere el año que viene me sitúa en las principales ferias".

Borja Jiménez tentando en El Capricho

LD: ¿Qué tienes ya previsto para 2024?

BJ: "De momento está sonando el teléfono. Se está empezando a hablar para las ferias. Hay cosas cerradas para más adelante, pero estas principales ferias estamos en negociaciones. Hemos pedido cosas para intentar hacer apuestas fuertes y si las empresas respetan los triunfos rotundos, no sólo en mi caso, sino en el de todos los toreros que triunfan pues nos merecemos esa respuesta de los empresarios. Si Dios quiere y se cierran las cosas que hay habladas va a haber cosas muy interesantes para los aficionados".

LD: Esta temporada ha sido la del ascenso y la próxima ¿la de la consolidación?

BJ: "Dios quiera que sea así. De momento hemos dado el primera paso que ha sido el ascenso y para la consolidación ahora hay que hacer cosas muy fuertes en las plazas y golpear muy fuerte".

LD: Un triunfo en Sevilla rotundo sería ya determinante para entrar en la afición de tu tierra.

BJ: "Sí, totalmente. Un triunfo en Sevilla…. Me gustaría entrar en Sevilla como entré de novillero con la Puerta del Príncipe y como he entrado ahora en Madrid, pero sí es verdad que tanto Sevilla como Madrid son dos plazas de máxima categoría y estoy feliz con mi triunfo de Madrid. Quiero seguir entrando en Madrid para en un futuro llegar a poder ser torero de Madrid también".

Borja Jiménez a hombros en Las Ventas en la Feria de Otoño de 2023

LD: ¿Vas a matar la camada de Victorino? Se ha comentado que Manuel Escribano es uno de los que la han pedido.

BJ: "Mucha tela, ¿no? (Risas) Poco a poco. Sí, vamos a matar la de Victorino en plazas importantes y me gustaría tanto lo de Escribano como con otros toreros. Que se acuerden de mí después de tantos años parado y quieran torear conmigo toreros que tienen tanta fuerza o son tan expertos en ese tipo de corridas de toros... Para mí es un privilegio que cuenten conmigo y que quieran medirse contra mí".

Borja Jiménez al natural en El Capricho.

LD: He estado al lado de Julián Guerra en el tentadero y te iba casi teledirigiendo desde arriba.

BJ: "No es teledirigiendo. Esa palabra está equivocada. Al final venimos al campo, a los tentaderos, para perfeccionar todos los aspectos tanto técnicos, como artísticos y mentales. Hoy sí es verdad que había mucha gente y no hemos podido trabajar como otras veces, pero cuando estamos solos trabajamos de otra manera muy distinta que eso es lo que hace que después, en la plaza, pueda dar el 100% de mí".

LD: ¿Es un tándem muy sólido?

BJ: "Sí, es un tándem muy sólido entendido a la perfección desde el primer momento. Es verdad que yo ya venía de la casa Espartaco, del maestro Espartaco padre, que tiene la misma filosofía que Julián y la misma exigencia. Entonces por eso nos hemos entendido tan rápido".

LD: Mucha suerte para la próxima temporada y que consiga mucho éxitos.

BJ: "Dios quiera que sea así y que tengamos triunfos importantes y, sobre todo, que nos podamos expresar delante de los animales y hacer emocionar al público y esas puertas grandes que se necesitan para ponerte en lo más alto del escalafón".

El matador de toros apura el cigarrillo que se encendió mientras charlaba con LD y sigue saludando a los aficionados que quieren retratarse con él. Esa misma tarde acude a otra ganadería para seguir la preparación que una temporada de 2024 que se espera apasionante.