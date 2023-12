Victorino Martín: "El animalismo juega con la buena voluntad de las personas"

El martes 12 de diciembre se ha firmado en Santander una declaración en contra del animalismo de numerosas instituciones encabezadas por la Fundación Toro de Lidia (FTL). En esta Declaración de Santander se advierte del peligro que la ideología animalista y su evolución hacia el especismo genera en nuestra sociedad. El documento destaca que el animalismo trata de "alterar por la fuerza todo nuestro rico legado patrimonial y de identidad".

En una conversación telefónica con Libertad Digital el ganadero de bravo y presidente de la FTL, Victorino Martín, ha explicado en qué consiste la Declaración de Santander y su importancia. Sobre cómo se ha gestado este manifiesto ha dicho que "es algo que ya nos preocupaba hace mucho tiempo" y que ellos ya lo habían "hablado con otras asociaciones". "El animalismo nos preocupa ya desde hace mucho tiempo", ha asegurado el ganadero que vio "hace ya más de un lustro la peligrosidad que entrañaba para nuestro mundo, para nuestra cultura y nuestra forma de vida". Desde la Fundación Toro de Lidia "nos pusimos en contacto con otras asociaciones a las que pudiera afectar esta corriente ideológica que quiere imponer una forma de vida".

Ha recordado que desde la entidad que preside junto a otras "ya lo denunciamos en el Senado hace más de seis años". "Ahora se ha fraguado así, ha llegado el momento", ha indicado Victorino Martín que ha apuntado que la FTL hizo "una declaración parecida en Madrid hace unos cuatro años y no vamos a parar porque creemos que esto afecta de una forma muy negativa a forma de entender la vida, a nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra economía, nuestra vida y nuestro día a día". "No vamos a parar de denunciarlo", ha advertido el prestigioso ganadero que cree que "es un atropello" y "una cosa que no es real".

En este sentido, Victorino Martín ha dicho que "igualar a los animales con el hombre es a costa de bajar al hombre varios escalones. Además el animalismo no se queda ahí sino que ahora va un paso más allá y va al antiespecismo. Es decir, iguala en todo a los animales con el hombre y eso no es posible. Es cambiar la historia de la Tierra desde que tenemos constancia de que el hombre existe sobre la misma".

"La gente está muy confundida"

Victorino Martín también ha comentado la importancia que tiene la Declaración de Santander contra el animalismo. Ha dicho que se trata de "explicar a la gente lo que significa porque la gente está muy confundida". Ha explicado que "el animalismo juega con la buena voluntad de las personas. ¿A quién no le gusta cuidar a los animales? ¿A quién no le gusta utilizar a los animales y relacionarse con ellos de forma apropiada? Pero juegan con la buena voluntad de las personas para dar un vuelco y meternos un cambio opuesto y un giro de 180º a nuestra forma de vivir y a nuestra forma de entender la vida y de relacionarnos con los animales".

"Lo digo de una forma un poco brusca, pero es volver a la época de las cavernas", ha destacado el ganadero de bravo que ha insistido en que "el animalismo como tal con lo que propugna es que los hombres sean igual que los animales y que no se puedan utilizar absolutamente para nada y que tengan que vivir en libertad". "Eso significa que al salir usted de la radio puede estar esperándole un león o un oso, significa que no podrá haber cultivos porque los animales, como vivirán a sus anchas, se comerán lo que sembramos. Es un retroceso absoluto de lo que ha sido la historia de la humanidad", ha añadido.

Las asociaciones animalistas, "unos gigantes económicos"

El ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia ha comentado cómo los animalistas cuentan con tantos apoyos. Ha dicho que "tienen unos medios de difusión brutales" y que desde la entidad que preside han "detectado" sus fuentes de financiación. Victorino Martín ha dicho que "como son públicas y tienen que hacer públicos sus ingresos hay transparencia" y por eso saben que "esta gente maneja un presupuesto superior a los 1.000 millones de dólares anuales" y que "hay más de cien" entidades animalistas.

"Estamos hablando de unos gigantes económicos", ha asegurado Victorino Martín, que "compran anuncios y medios de comunicación, fichan a gente relevante de la sociedad para lanzar su mensaje, pero nunca explican claramente lo que son". Por eso ha reiterado que "juegan con la buena voluntad de la gente, pero hay que explicarles y poner blanco sobre negro lo que significa el animalismo". Sobre las entidades que apoyan la Declaración de Santander junto a la FTL y asociaciones ganaderas o de caza y pesca ha dicho que también hay "asociaciones deportivas". El ganadero de bravo ha dicho que esto "no afecta sólo a la caza, afecta incluso a la investigación. El animalismo lo que pretende es que no se utilicen los animales absolutamente para nada. Ni para la investigación, ni la vestimenta, ni para la alimentación, ni para el ocio. Nada de equitación o de concursos caninos. Cuidado, estamos hablando de palabras mayores".

¿Habrá un paso a la política como en otros países de la UE?

Victorino Martín ha comentado muchos gobiernos y políticos en España y la Unión Europea impulsan la agenda animalista. Sobre cómo hacerles frente ha dicho que "de momento solamente la única arma que tenemos es contar a la sociedad, utilizar los pocos medios que disponemos, lo que significa en realidad" el animalismo. "Igual que ellos están concienciando a la gente de lo buenísimo que es el animalismo y lo buenísimo que sería ser todos veganos hay que explicar lo que eso significaría", ha destacado.

"Desde luego, el político que defienda el animalismo no puede hablar en la España vaciada de la España rural porque la base de la España rural es la relación de los hombres con los animales tanto en la ganadería, que es la que más población fija en esas zonas desprotegidas, como con la caza y otras actividades. El político que defiende el animalismo no puede hablar de la España vaciada porque es mentira. Es una cosa o la otra. No hay término medio. Si en la España vaciada triunfase el animalismo la España rural quedaría completamente vaciada", ha reflexionado el ganadero de bravo.

Sobre un posible paso a la política de las asociaciones ganaderas españolas como ha ocurrido en Holanda con gran éxito electoral ha dicho que cree que "a lo mejor en el futuro tendremos que tender a eso porque están hablando unas cosas que son irreales, de un mundo ideal que no es real y que no tiene nada que ver". "Es perder más de todo lo que ha sido la evolución de la Tierra, desde que tenemos constancia de que los seres humanos están sobre ella. Sobre todo la evolución del hombre y su relación con el planeta. Está claro que hay que mejorar algunas cosas, pero no son los animales", ha comentado.

En este sentido, ha dicho que antes que acabar con el uso de los animales por parte de los humanos "tendremos que empezar por los combustibles fósiles que son los que han contribuido" a la situación actual. Victorino Martín ha explicado que "el hombre está explotando a los animales desde hace más de 10.000 años y el planeta ha sufrido una evolución contaminante mucho más fuerte en los últimos 80 años precisamente por la aparición de los combustibles fósiles. De eso se habla muy poco, pero es la gran realidad. El hombre tiene que cambiar algunas conductas, pero no son los animales los que están destruyendo el planeta. Son otras actividades mucho más agresivas con el medio ambiente y el porvenir".

La Fundación Toro de Lidia ha conseguido la firma y el apoyo de las siguientes entidades: la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Real Federación Española de Caza, Asaja, Alianza del Medio Rural, la Federación Española de Galgos, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Real Federación Española de Colombicultura, la Real Federación Española de Tiro a Vuelo, la Federación Española de Pesca y Casting y diferentes asociaciones ganaderas.