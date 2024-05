Urtasun elimina el Premio Nacional de Tauromaquia y Ayuso y Page desafían al Gobierno anunciando sus propios premios

El ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, de la cuota de Sumar, ha impuesto sus preferencias antitaurinas y su ministerio eliminará el Premio Nacional de Tauromaquia. El galardón que tiene una dotación de 30.000 euros se dejará en blanco en la edición de 2024 y abrirán una consulta pública no vinculante para modificar la orden ministerial que regula los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura.

Según fuentes ministeriales recogidas por agencias "los Premios Nacionales deben ser fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad". En este sentido, creen desde el Gobierno que hay un rechazo generalizado a la tauromaquia en España cuando los datos de asistencia a las plazas dicen lo contrario.

El ministro Urtasun ha dejado claras en numerosas ocasiones su intención de prohibir la tauromaquia a lo largo de su carrera, sobre todo en su etapa en el Parlamento de Cataluña y como europarlamentario y sus inclinaciones antitaurinas desde que llegó a Cultura tras la investidura de Pedro Sánchez como cuota de Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Hace dos meses se vio envuelto en una polémica con otros partidos de extrema izquierda por saludar y aplaudir a Eduardo y Antonio Miura, los ganaderos del legendario hierro de Miura, en la entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes correspondientes a la edición de 2022.

El ministro de Pedro Sánchez fue atacado por el sector animalista y especialmente por Podemos. El partido de Ione Belarra patrocinan una campaña de recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para derogar la Ley 18/2013 que protege la tauromaquia como patrimonio cultural español. En esta recogida de firmas se vio recientemente al líder de UGT, Pepe Álvarez.

El Premio Nacional de Tauromaquia se creó en 2011 durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aunque la primera edición del mismo que se otorgó fue a en 2013 al maestro Paco Ojeda, una de las grandes figuras del toreo de los años ochenta. En la última edición se otorgó a Julián López El Juli en 2023, el año de su retirada de los ruedos, cuando el también socialista Miquel Iceta era ministro de Cultura antes de la llegada de Ernest Urtasun.

Ayuso y Page reaccionan contra el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reaccionado a la noticia de la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia anunciando sus propios premios. Según El Confidencial también se ha sumado Jorge Azcón, presidente de Aragón.

En su cuenta de la red social X, el presidente castellanomanchego ha puesto: "quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia. Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional".

La FTL asumirá el Premio Nacional de Tauromaquia

La Fundación Toro de Lidia, que preside el ganadero de bravo Victorino Martín, ha emitido un comunicado al conocer la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura en el que denuncia "el nuevo ejercicio de censura" promovido por Ernest Urtasun.

"El ministro Urtasun desconoce casi todo sobre la cultura, especialmente uno de sus aspectos más importantes, que es que la cultura no depende de lo que opine un ministro, sino de lo que expresa un pueblo en libertad", ha manifestado la FTL que advierte que "la tauromaquia vive un extraordinario momento de gran vitalidad". En este sentido ha expuesto que "cada año se reabren plazas de toros que el afán inquisitorial de algunas opciones políticas cerraron en su día. Cada día miles de jóvenes se acercan en libertad a los toros, desafiando los tristes intentos que ha habido por acabar con la cultura taurina".

Desde la FTL señalan que "un ministro de Cultura no puede ejercer sus competencias en función de sus preferencias personales, tiene la obligación de promover y fomentar todas las manifestaciones culturales, entre las que se encuentra la tauromaquia". También han apuntado que "resulta irrelevante en la práctica que un ministro de Cultura que apenas estará unos pocos años quite unos premios que volverán tan pronto haya otro ministro que sea consciente de la necesidad de respetar toda la cultura de este país, la que sea de su gusto y la que no lo sea. Porque la libertad de creación artística y de acceso a la cultura es independiente de las preferencias del poder político".

Para finalizar, esta entidad ha anunciado que "va a otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024 y mientras dure la situación de excepcionalidad censora provocada por el ministro Ernest Urtasun".