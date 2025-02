Jarocho: "Cuando los triunfos pierdan valor no va a tener aliciente salir a jugarse la vida en una plaza de toros"

Los carteles de San Isidro 2025 están a punto de hacerse oficiales, pero ya están en boca de todos los aficionados que se preguntan por la ausencia de uno de los triunfadores de la pasada edición: el entonces novillero y hoy matador de toros Roberto Martín Jarocho, que abrió la Puerta Grande de Las Ventas pocas semanas antes de convertirse en triunfador del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. Estos triunfos le granjearon gran ambiente y le lanzaron a una alternativa a finales de agosto de 2024 en Palencia a menos de 100 kilómetros de su Burgos natal.

Roberto Martín Jarocho (Huerta el Rey, Burgos, 2004), tiene el mismo nombre y apodo que su padre, que fue matador de toros de alternativa, pero que se cambió al escalafón de plata y hoy, además, ejerce como su apoderado y hombre de confianza. Este torero llamó la atención en su multitudinaria Puerta Grande acompañando de gran cantidad de jóvenes que lo lanzaron en volandas hacia la calle de Alcalá la pasada primavera. Se cita con Libertad Digital en el Hotel JW Marriot, en plena calle Sevilla y a pocos metros de la Puerta del Sol. Posa pacientemente para el fotógrafo en las agradables instalaciones de este moderno alojamiento con una de las vistas más privilegiadas del centro de Madrid. Previamente, ha asistido como invitado a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, para la presentación del Premio Nacional de Tauromaquia que impulsa el Senado junto a nueve CCAA después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo eliminara por cuestiones ideológicas.

Libertad Digital: La primera pregunta no puede dejar de ir por cuestiones de estricta actualidad. Venimos de la presentación del Premio Nacional de Tauromaquia que entregará el Senado junto a nueve CCAA tras la prohibición del ministro Urtasun. ¿Siente que el Gobierno no trata por igual a todos los trabajadores? ¿Cómo pueden reaccionar los profesionales del toro al verse ninguneadnos de esta manera por el Gobierno?

Roberto Martín Jarocho: Yo creo que (el Gobierno) lo que está intentando es privarnos de disfrutar de nuestra libertad y, por supuesto, que no nos está tratando como merecemos y como tratan a otro tipo de sectores.

LD: Hay dos iniciativas legislativas populares por parte de socios del Gobierno que quieren ir contra la tauromaquia. Una pretende quitar la protección a la Tauromaquia de la ley de 2013 y la otra prohibir la entrada de menores. ¿Tenemos que preocuparnos los aficionados viendo lo que ha sucedido en Colombia donde empezaron así?

RMJ: Por supuesto. Al fin y al cabo están intentando prohibirlo poco a poco y ahí es donde nos tenemos que unir, juntarnos y evitar que esas cosas pasen. Quieren ir prohibiéndolo y si nosotros impedimos que se den esos pequeños pasos será importante para para nosotros.

Jarocho en el balcón del Hotel JW Marriott.

Antiguamente, cuando un torero triunfaba, ese triunfo era sagrado y se la respetaba al máximo

LD: Sin embargo, está habiendo una reacción especialmente en la gente joven. Como torero joven eres un representante de esta nueva afición que se está acercando las plazas de manera masiva. ¿Te sientes un referente de esta generación?

RMJ: Hombre, más que un referente, yo creo que la afición joven que acude a las plazas quizá se sienta identificada conmigo por la cercanía de edad. Al fin y al cabo están viendo a alguien de su edad realizando algo que ellos no pueden hacer y, bueno, pues quizá eso les llame la atención, ¿no? Sí es verdad que cada día está acudiendo más gente joven a la plaza quizá también por esa rebeldía de los jóvenes de ir a cosas que están intentando prohibir. Creo que es un aspecto muy positivo para la tauromaquia porque hoy en día es la juventud, pero más adelante será el futuro de la Fiesta.

LD: Se han ido conociendo durante estas semanas los carteles de San Isidro 2025 y destaca tu ausencia. Fuiste novillero triunfador el año pasado y hace poco en una entrega de premios por esa actuación dijiste "a día de hoy se le está quitando la importancia a los triunfos". ¿Qué ha pasado?

RMJ: Los tiempos han cambiado. Parece mentira, pero a los triunfos en muchas ocasiones se les quita la importancia que verdaderamente tienen. Antiguamente, cuando un torero triunfaba, ese triunfo era sagrado y se la respetaba al máximo. Hoy en día, por las circunstancias en las que está el toreo, esos triunfos luego no se ven reflejados en contratos. Creo que es un aspecto importante que también habría que valorar porque yo creo que cuando esos triunfos pierdan el valor que tienen no va a tener alicientes salir a jugarse la vida en una plaza de toros.

LD: Hay aficionados que creen que quizá fue una alternativa algo precipitada y que en esta temporada podrías haber seguido creciendo como novillero. Sin embargo, has declarado que "la decisión fue acertada". ¿Fue como habías soñado?

RMJ: Sí. Siempre la alternativa la veía como un día especial y creo que que así fue. Las circunstancias hicieron que la tomara en la temporada pasada. Yo creo que acertadamente. Éramos conscientes de que este parón un iba a llegar y que iba a llegar dando igual si la alternativa fuera antes o más tarde. Ese parón iba a llegar. Fue una decisión que meditamos mucho, creo que ha sido bastante acertada y con el tiempo nos daremos cuenta de que tomar la alternativa fue lo mejor.

Si soy torero y decidí ser torero es por ser fiel a esa forma de entender e interpretar el toreo, que es la que siempre me ha llenado

LD: Llegaste a la alternativa en Palencia después de grandes triunfos y mucho ambiente, especialmente en Madrid, tras el paso por Las Ventas y vencer en el Circuito de Novilladas de la CAM. Ahora como matador de toros. Además del toro, ¿qué ha cambiado?

Jarocho en el Hotel JW Marriott.

RMJ: Principalmente que es un volver a empezar. Todo lo que ha ocurrido de novillero pasa a un segundo plano. Pasas de ser de los punteros de un escalafón a prácticamente de los desconocidos de otro y, bueno, creo que es un paso muy importante, pero muy difícil. He pasado de torear en casi todas las plazas importantes de España a prácticamente no estar anunciado en ningún sitio. Es duro, pero es parte del camino y todo es un proceso. De nosotros depende la manera que tengamos de tomarlo.

LD: Cuentas con un concepto clásico del toreo, pero es quizá uno de los caminos más largos para llegar a ser primera figura del toreo. ¿Lo haces por pura convicción aun siendo un camino más difícil?

RMJ: Yo creo que aún siendo consciente, para mí es el camino que merece la pena. Si soy torero y decidí ser torero es por ser fiel a esa forma de entender e interpretar el toreo, que es la que siempre me ha llenado. Soy consciente que es un camino más lento, pero creo que es un camino también más largo. Mientras se vayan dando esos pasitos cortos no tengo prisa por lo rápido que lleguen las cosas, sino por que el camino sea largo y, sobre todo, por ir dejando huella cada día.

LD: ¿Cómo se alimentan las ganas y la afición?

RMJ: Toreando de salón. Personalmente en estos momentos que son fáciles porque salen los carteles de las ferias y no te ves anunciado en ninguno, es difícil mantener esa ilusión. Pero para mí, el toreo del salón, ahora mismo es mi vía de escape. Es lo que me da la felicidad y luego también la confianza en mí. Yo sé que ahora vendrán épocas de torear menos. Sé que algún día pues llegará ese momento en el cual mi nombre vuelva a estar presente en la ferias.

El valor para mí es la base del toreo porque para interpretar todos los conceptos de la tauromaquia hace falta mucho

LD: Has declarado que cuando has visto la faena de la Puerta Grande de Madrid se sienten "muchas cosas". ¿Cómo lo viviste en ese momento?

Jarocho, saliendo por la Puerta Grande de Las Ventas

RMJ: En ese momento intentas paladearlo todo porque pasa muy rápido. Entonces son momentos que a todos nos gustarían que pudiéramos detenernos y disfrutarlos lentamente, digerirlos poco a poco. Pero bueno, hay que aprender también a vivirlos con esa intensidad y disfrutarlos al máximo. Yo personalmente lo disfruté mucho. Son muy especiales. Al recordarlos me alimentan en momentos como los que estoy viviendo actualmente.

LD: Cuando toreas, ¿para quién lo haces?

RMJ: Yo toreo para mí, para emocionarme, para sentir y para expresar. Cuando un torero torea para él esa es la única manera de emocionarse. Y emocionándose uno es la única manera de emocionar al que está en el tendido sentado.

LD: Has dicho recientemente que "el valor es un conjunto de muchas cosas. Uno puede ir adquiriendo más valor o menos dependiendo de su preparación". ¿Las cornadas restan ese valor? ¿Cómo consigues volver a la cara del toro tras un percance?

RMJ: En esos momentos yo creo que es clave la mentalización. El volver a ordenar todo en tu cabeza. Yo creo que con mentalización no llegan a afectar las cornadas. El valor para mí es la base del toreo porque para interpretar todos los conceptos de la tauromaquia hace falta mucho valor. Es algo que con el tiempo se puede ir adquiriendo. No es algo que se tenga o no se tenga. Sí verdad que unos toreros tienen cierta cantidad de valor seco, unos más o menos, pero sobre ello se puede trabajar. Ir toreando te va dando ese ese sitio, esa confianza. Eso también es lo bonito del toreo. Cuando uno va adquiriendo conocimientos, cuando uno se ve preparado, todo es una suma de cosas que hacen el valor. Es un conjunto de cosas y circunstancias.

Me preparo día a día como si tuviera cincuenta corridas de toros con la misma ilusión

LD: Ahora estamos a punto de comenzar una temporada en la que pensabas que ibas a confirmar la alternativa en Madrid y eso te iba a abrir las puertas al resto de ferias. ¿Cómo te estás preparando físicamente? ¿Hay algo en el horizonte?

Jarocho en uno de los patios del Hotel JW Marriott.

RMJ: De momento no. Tristemente no tengo nada, pero me preparo como si lo tuviera porque siempre mi filosofía de vida y de entrenamiento ha sido la de que para recoger primero hay que sembrar. Me preparo día a día como si tuviera cincuenta corridas de toros con la misma ilusión y estoy seguro de que todo el trabajo que estoy realizando en estos meses va a tener esa recompensa. No sé si más más pronto o más tarde, pero sé que esa recompensa va a llegar.

LD: Después de haberte quedado fuera de San Isidro 2025 confías de cara a la Feria de Otoño poder tener un hueco para la confirmación de la alternativa o ya tendríamos que hablar de 2026.

RMJ: No lo sé. Yo confío mucho en el proceso. Al fin y al cabo, siempre pienso que las cosas pasan por algo, que todo es para bien y que los toreros necesitamos ese proceso de evolución. De ir creciendo como toreros, de evolucionar, y de hacernos. Hombre, me gustaría que fuera en la Feria de Otoño. Pero bueno, si es en la Feria de Otoño, pues estupendo y, si no, pues el próximo San Isidro. Mi única preocupación es que cuando se dé esa oportunidad me pille lo más maduro posible para poder aprovecharla.

LD: El otro día comentabas un cartel de una posible corrida monstruo para tu confirmación en Madrid con una terna con maestros de la talla de Morante de la Puebla, Diego Urdiales o Pablo Aguado, toreros de un corte que te gustan. Sería un cartel monumental.

RMJ: Sería un sueño. Son toreros que que siempre he admirado mucho. En ellos yo creo que emana el toreo más puro, el toreo más profundo, más natural, más clásico y en los que siempre he intentado coger cosas y absorber conocimientos para poder incorporarlos a mi toreo ya que siempre ha sido lo que me ha llenado.

LD: La cuestión de la televisión. Hay un cierto temor entre los aficionados y profesionales a que este año no se puedan televisar las principales ferias.

Jarocho en un momento de la entrevista en el patio del Hotel JW Marriott

RMJ: Es una pena. Creo que con la televisión, aparte de poder llegar a más aficionados y más casas, todo tiene más repercusión. Sobre todo los triunfos. Veo que sin tele va a ser difícil que la gente conozca a los toreros. Hoy en día sin tele la gente no va a poder ver a los nuevos valores y sólo cuando acuda a las plazas. Creo que es una de las cosas que deberíamos valorar los profesionales y llegar a un acuerdo para que se siga televisando. Creo que la tele es fundamental en el toreo como en cualquier otro espectáculo. Por ejemplo, el fútbol. Si dejara de televisarse los jugadores nunca iban a tener ese reconocimiento en la sociedad como el que tienen. Una actividad que no es televisada pasa un poco a un segundo plano. No me gustaría que el toreo pasara a un segundo plano por dejar de televisarse. Creo que que la tele es fundamental y todos tenemos que poner de nuestra parte para que se televisen muchas corridas de toros y para que los aficionados puedan ver toros en sus casas. Y, por supuesto, también sería bonito que los toros volvieran a Televisión Española, como ha sido toda la vida.Sería un gran escaparate para el toreo que toda toda la sociedad, toda la gente, pudiera ver ese tipo de espectáculos en TVE.

LD: Ya para terminar. Llevas a tu padre, matador de toros de alternativa que se pasó al escalafón de plata, en la cuadrilla. ¿Cómo es convivir con tu padre con esta doble faceta?

RMJ: Sí, es una relación especial porque ahora mismo, aparte de banderillero y padre, también ejerce de apoderado. Es especial la relación no sólo como padre e hijo, sino que pasamos las 24 horas del día juntos. Hay momentos en los que esa relación queda a un lado. Estoy muy agradecido a mi padre porque está luchando mucho por mí, está trabajando por mí y está ejerciendo de la figura del apoderado independiente, que hoy en día ha desaparecido un poco. Mi padre creo que está recuperándola con pasión y romanticismo y mientras no salga esa persona que yo crea que vaya a ser adecuada para mí y mire por mí, por mi futuro y por mi toreo, mi padre va a ser quien defienda mis intereses. Mi padre no mira por mí como hijo sino como la relación de un apoderado romántico, ilusionado con un torero joven y con esa ilusión de poder algún día llegar a lo más alto, dando esos pequeños pasitos cortos desde la base del toreo y apostando por un torero joven desde sus inicios. Eso es lo bonito del toreo, el que poco a poco estamos creciendo juntos y el día de mañana ojalá podamos disfrutar y posicionarnos en lo más alto y que me pueda seguir apoderando muchos años más.