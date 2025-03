La "normalidad" ha vuelto a la tauromaquia pese al acoso de los socios de Pedro Sánchez y las asociaciones animalistas afincadas en la extrema izquierda que pretenden que España coja el camino de Colombia, Ecuador o México. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impuso su ideología y eliminó en 2024 el Premio Nacional de Tauromaquia. Sin embargo, el Senado junto a nueve Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cantabria) y a la Fundación Toro de Lidia lo recuperaron para que no se perdiese.

El jurado reunido en Toledo el pasado 11 de febrero decidió dar el premio de 2024 al cineasta Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ex aequo. Al primero, por el impacto que ha tenido su película Tardes de soledad, que se estrena este viernes 7 de marzo, y a la RUCTL por su 120 aniversario. El jurado afirmó que Serra, en la película que protagoniza el matador de toros Roca Rey y que consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, hace un "tratamiento visual y sonoro de la tauromaquia" y tiene una "capacidad para trascender el mero registro documental y elevar la tauromaquia a un ámbito de reflexión artística con un lenguaje actual que permite comunicar su esencia y sus valores a públicos geográfica y culturalmente lejanos a la tauromaquia". "Tardes de soledad retrata un torero real, un torero concreto que se entrega de forma absoluta a su profesión en cada festejo, no un personaje de ficción", señaló el fallo del jurado.

Sobre la RUCTL, que en 2024 Felipe VI le otorgó el título de Real, el fallo del jurado indicó que la principal asociación de ganaderos de bravo europea desempeña "un papel crucial en la defensa y promoción del toro bravo, contribuyendo al mantenimiento de una tradición ancestral que forma parte esencial de la identidad cultural de España".

María Guardiola, única presidenta autonómica presente

Los matadores de toros con los premiados.

El Salón de Plenos del Senado ha sido escenario de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2024 congregando a numerosas personalidades de la política, la cultura y el periodismo. En el apartado taurino se ha echado en falta la presencia de Julián López El Juli, último galardonado por el el Ministerio de Cultura en 2023, y algunos matadores de toros que copan los primeros puestos del escalafón. Sí que ha estado la principal figura del toreo, Andrés Roca Rey, que le ha entregado el premio a Albert Serra ya que protagoniza la película por la que esta siendo reconocido el cineasta catalán.

Entre los toreros no han faltado algunos matadores retirados como Ortega Cano, Curro Vázquez o Enrique Ponce y otros en activo como David Galván, Cayetano, Emilio de Justo, David de Miranda, Tomás Rufo, Esaú Fernández, Luis David Adame, Fernando Robleño o Álvaro Burdiel. También Ganaderos como Antonio Miura, Juan Pedro Domecq, Pablo del Río, Victorino Martín, Borja Domecq o el premiado, como presidente de la RUCTL, Antonio Bañuelos. Del sector han estado presentes empresarios como Víctor Zabala de la Serna, Nacho Lloret o Carlos Zúñiga.

En el apartado político, además de presidente del Senado, Pedro Rollán o el expresidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, han estado presentes numerosos representantes de las CCAA que han participado en la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia. La única presidenta autonómica que ha asistido ha sido María Guardiola. Isabel Díaz Ayuso participó en la presentación que se hizo en el sede de la CAM en la Puerta del Sol y Emiliano García-Page en Toledo el día que se dio a conocer el fallo del jurado.

Roca Rey desafía a Urtasun

El momento del acto ha sido cuando el matador de toros Andrés Roca Rey ha entregado a Albert Serra el Premio Nacional de Tauromaquia. El matador de toros peruano ha dicho unas palabras en las que ha destacado que "este galardón vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder y lo hace, además, reconociendo a quienes han contribuido desde dos ángulos distintos a la grandeza de nuestro mundo: los criadores de toros bravos, cuya dedicación es la base misma de este arte, y un creador, Albert Serra, que ha llevado la tauromaquia al espacio del cine con una visión única".

Roca Rey entrega el Premio Nacional de Tauromaquia a Albert Serra

"Sin embargo, no podemos olvidar que este premio tuvo que ser eliminado por decisión política. Al ministro de Cultura, al señor Urtasun, le digo que aquí estamos, que la tauromaquia no necesita su permiso porque sigue adelante con la fuerza de quienes la defienden y quienes llenan las plazas. La cultura no se impone desde un despacho, se mantiene viva en la sociedad y la tauromaquia, como hoy se demuestra, sigue ocupando su lugar", ha dicho Roca Rey entre aplausos del respetable como una de sus grandes faenas en Las Ventas.

Además, ha añadido que "es un orgullo compartir este acto con la RUCTL, porque su trabajo es el pilar fundamental de nuestra profesión. Sin el toro bravo nada de lo que hacemos en el ruedo sería posible. Y, también, con Albert Serra por supuesto porque su película Tardes de Soledad ha abierto una nueva mirada sobre nuestra verdad. Si con mi participación en ella hemos ayudado a que la tauromaquia sea vista y premiada entonces ya hemos conseguido algo valioso. Hoy, más allá de los premios, lo que importa es el toro y el toro ha ganado".

El cineasta catalán, que fue premiado también en la Gala de San Isidro 2025, ha agradecido al recibir el Premio Nacional de Tauromaquia "a los que han puesto empeño y esfuerzo en volverlo a recuperar". Sobre la película Tardes de Soledad ha indicado que "la película existe gracias a la sorpréndete generosidad" de Roca Rey. Ha añadido que ha honrado "lo que es tauromaquia" y que cuando la hizo tenía "mucho que perder y nada que ganar".

Ha contado que la gente le preguntaba por qué hacía esta película taurina y él respondía: "¿Por qué no?". "Nadie pensaba que la tauromaquia tuviera esta profundidad", ha añadido Serra que ha asegurado que es "tan sorprendente" lo que está viviendo en los festivales. Ha recordado que una vegana le dijo en Nueva York: "Usted me ha corrompido". "Espero que esto haya podido hacer un beneficio indirecto a la tauromaquia y que el premio siga muchos años", ha concluido.

El Premio Nacional de Tauromaquia "de la libertad frente a la censura"

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, ha comenzado su intervención dando las gracias a las distintas administraciones que han intervenido en la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2024 "con normalidad", "gracias por haber hecho posible que frente a la triste censura de unos nosotros estamos aquí celebrando la cultura en libertad". Ha dicho que es un "honor estar en este marco único representando una de las expresiones culturales que tiene este país" y en la entrega del PNT "de la libertad frente a la censura".

Ha recordado que para elegir al ganador estuvieron "veinticinco personas discutiendo durante horas" hablando de "cultura en toda la extensión de la palabra" porque la tauromaquia es la "expresión por excelencia de la cultura popular". La elección de la RUCTL y de Albert Serra "fue una fortuna porque esas dos candidaturas representan lo que es la tauromaquia: vanguardia reposada en la tradición".

El presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, el ganadero Antonio Bañuelos, ha recogido su premio de manos de la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Bañuelos ha dicho en su discurso que desde su asociación centenaria quiere "expresar nuestra inmensa gratificación en un año tan importante para nosotros ya que celebramos nuestro 120 aniversario". Ha tenido también unas palabras para Albert Serra al que le ha deseado lo mejor porque es un "director referente en nuestra cultura". Para Bañuelos Tardes de Soledad es "esa ventana a la tauromaquia será sumamente enriquecedora para nuestro sector".

Además ha dicho que "este galardón es de todos y cada uno" de "los 342 ganaderos" presentes en la RUCTL. Unas personas cuyo "esfuerzo, ilusión, miedo y alegría" hacen posible esta raza única. Los ganaderos de bravo son para Bañuelos "artistas en el ámbito agrario". El presidente de la RUCTL ha pedido "respeto a nuestras tradiciones y nuestros pueblos" y ha recordado que "en cualquier punto del planeta el toro bravo es marca España" y que forman parte "de una joya, un patrimonio cultural y ambiental".

Los premiados con los representantes de las CCAA, del Senado y de la FTL.

El acto lo ha cerrado el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que ha dicho a los premiados que contribuyen a "incrementar el prestigio de este galardón". Ha destacado la labor de la Fundación Toro de Lidia porque "en un tiempo récord" han conseguido esta entrega de premios que comenzó a fraguarse en el momento que se supo la "decisión unilateral por parte de Urtasun" y que decidieron "poner en valor lo que era de justicia". Rollán ha añadido que "muchos han intentado acabar con el mundo del toro y no lo han conseguido" y que "el mundo del toro es verdad, no cabe la impostura". "La tauromaquia no tiene ideología, no es de izquierdas ni de derechas, es de todos", ha apuntado el presidente del Senado que ha concluido diciendo que la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 euros, es "un triunfo de la cultura y de la libertad".