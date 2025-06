Borja Jiménez: "Es importante dar paso a todo torero que se lo gana en la plaza"

Borja Jiménez (Espartinas, Sevilla, 1992) abrió el pasado domingo por tercera vez en tres años la Puerta Grande de Las Ventas. Lo hizo tras desorejar al toro Milhijas, de Victorino Martín, en una faena al natural que crujió los cimientos de la Monumental madrileña. Este sábado vuelve a torear a las puertas de la capital, en la Feria de Torrejón de Ardoz, en un encierro de Domingo Hernández que lidiará junto a Diego Urdiales y Víctor Hernández.

El triunfador de San Isidro 2024, y uno de los toreros más destacados de esta temporada junto a Morante de la Puebla, habló con Libertad Digital entre entrenamientos, tentaderos y muchos kilómetros que demuestran el trabajo y la constancia de este matador de toros que está llamando a las puertas de las figuras del toreo. Tras la terrible cogida que sufrió en la Feria de Fallas de Valencia este mes de marzo ha ido triunfando por toda la geografía española con varias cumbres en la campaña taurina de 2025, entre las que se encuentran la corrida de Jandilla en Sevilla o la de Victorino Martín en Madrid.

Libertad Digital: ¿Cómo van la preparación? Me comentabas el otro día que estabas tentando mañana y tarde en diferentes ganaderías. ¿Hoy también ibas al campo?

Borja Jiménez: Hoy no. Hoy entrenamiento. Llegamos ayer a las cuatro de la mañana y ahora, en cuanto pueda, me voy a entrenar. He descansado un poquito esta mañana, que ya no podía más.

LD: La última vez que hablamos fue en la previa de esta temporada y del mano a mano en Valencia donde sufriste una cogida tremenda. Por suerte, esa impactante voltereta quedó en poco más de un susto. ¿Cómo afronta un matador de toros volver a ponerse delante cuando ocurre algo así o una cornada?

BJ: Al final cuando cuando tienes una acogida, sea cornada o no… (Piensa). En el caso de Valencia al final fueron dos costillas rotas, pero todo se quedó ahí gracias a Dios. Como lo afrontas es queriéndote poner rápido delante de la cara del toro. Rápido en el sentido de: mientras antes mejor para alejar fantasmas. Eso es lo que hace que enseguida vuelvas a coger el sitio. Si se espera mucho tiempo pueden empezar a entrarte dudas ¿No? Del por qué ha pasado. En mi caso, ya te digo que a la semana siguiente ya estaba toreando y así volví a meterme rápidamente y no me afectó en nada.

LD: ¿Eres de los que cuando sucede algo así suele ponerse el mismo vestido de ese día?

BJ: Sí, me lo puse en Aguascalientes. Ese vestido lo estrené el día de Valencia, después me lo puse en Aguascalientes y salí a hombros. Así que ya le quitamos el tema del porrazo (Risas).

LD: Esta temporada estás cuajando faenas en ferias importantísimas. Hay que destacar las dos orejas de Sevilla al toro Jugarreta, las dos de Madrid de la corrida de Victorino y que pudieron haber sido otras dos también en la corrida de Jandilla.

BJ: Sí. En Madrid la primera se quedó en una que podían haber sido dos y esta última de dos. Yo creo que ha sido un inicio de temporada muy fuerte. Al final cuajar un toro en Sevilla y cortarle dos orejas; llegar a Madrid y cuajar dos toros. En uno quedarme a la puertas de la Puerta Grande porque se me fue la espada baja y cortar una oreja. Y el segundo toro que cuajo le corto las dos orejas… pues yo creo que ha tenido muchísima rotundidad este inicio de temporada. Y, sobre todo, me sirve para consolidar todo lo que pasó el año pasado.

LD: El año pasado acabaste con más de cuarenta corridas de toros y este año con las que has lidiado ya y las que tienes anunciadas superarías ese número. ¿Sientes que ya se está haciendo justicia y entras en mejores carteles y en las principales ferias?

BJ: Sí, ya con las que tenemos hechas, más las que llevo superamos ya ese ese número del año pasado. Si Dios quiere torearé más que el año pasado donde terminé con cuarenta y dos. Y Dios quiera que este año con con algunas más terminaremos la temporada.

A Morante los olés se los gritaba yo desde el callejón. Es un torero que lo ves torear y se te escapan los olés solos

LD: Te anuncias también con nuevos toreros que que ahora mismo están en boca de la afición, como puede ser Víctor Hernández, o, incluso, Marco Pérez, que acaba de tomar la alternativa. Está bien este relevo del escalafón.

BJ: Sí. Es importante que los triunfos en plazas de primera tengan esa recompensa y, además, la afición cada vez pide a más toreros. Ya no un cambio de generación, ni mucho menos, sino que entren nuevos toreros también a competir con los toreros que ya están. Creo que es importante dar paso a todo aquel torero que se lo gana en la plaza.

LD: También estás coincidiendo este año con, posiblemente, el mejor Morante. ¿Cómo sale uno a torear después de un acontecimiento como el que se vivió la Beneficencia?

BJ: Lo de Morante es caso aparte. Está en otra liga totalmente distinta. Ese torero es único. Yo toreé con él en la Beneficencia el día que abrió la Puerta Grande, el día que estuvo tan bien, y yo lo único que puedo decir es que los olés se los gritaba yo desde el callejón (risas). Es un torero que lo ves torear y se te escapan los olés solos. Disfruté viéndolo, la verdad.

LD: La afición siempre ha defendido el toreo clásico, del que eres uno de los representantes. El público ocasional, el que da las orejas, ¿está empezando a valorar el toreo clásico por encima de un toreo más artificioso?

BJ: Bueno, todo lo que se haga con verdad llega al público. Hay muchas clases de toreros y muchas clases de toreo que llega y a cada uno después le gustará una cosa más que otra, pero sí es verdad que, en mi caso, el toreo que estoy haciendo está teniendo mucha conexión con el público. Enseguida se meten en la faena y me siento muy arropado por todos los aficionados. Entonces creo que voy por el buen camino en el toreo que estoy buscando.

Cuando toreas al natural en Madrid la faena coge mayor rotundidad

LD: En este sentido, tu faena del pasado domingo al toro Milhijas de Victorino Martín está basada prácticamente en el toreo al natural. Entre todos ellos hubo uno en la primera serie que crujió Madrid. ¿Cómo lo recuerdas?

BJ: Sí, totalmente. Esa faena quise hacerla prácticamente entera al natural. El toro embestía bien por los dos pitones, pero cuando toreas al natural en Madrid la faena coge mayor rotundidad. Yo vi el toro muy claro por ese pitón desde un principio con el capote y quise apostar todo por ahí. Por eso yo creo que ha tenido tanta repercusión y tanta rotundidad esa faena.

LD: Una faena que te valió tu tercera Puerta Grande de Las Ventas. Morante ha denunciado que ha habido una actuación policial muy dura contra los aficionados. Yo estuve allí y en la tuya también y lo vi. ¿Crees que se debería cambiar algo porque están siendo demasiado violentas?

BJ: Al final, una Puerta Grande de Madrid se ve muy pocas veces y se vive con mucha intensidad y mucha emoción. Los aficionados se emocionan mucho (Risas). Es verdad que hay veces que puede ser un poquito exagerada esa efusión, en el sentido de pegar tantos tirones a los toreros y romper los trajes.

LD: Tu vestido ha quedado…

BJ: El vestido lo partieron entero, sí (Risas). Pero mira, Dios quiera que partan muchos vestidos más allí.

LD: Hace poco has vivido también un momento muy emotivo como fue tu encerrona en Nimes con seis toros de Victorino Martín. Aunque no salieron bien los toros, el maestro Espartaco te pudo confirmar la alternativa. ¿Cómo viviste ese momento?

BJ: Es de las tardes que se quedan para la historia de un torero. Al final, confirmar en Nimes matando seis toros era algo que no lo había hecho todavía ningún torero. Es algo que queda para la historia y que salieran el maestro Espartaco y mi hermano a darme una confirmación vestidos de calle… Obviamente, al estar sólo en la plaza, pues me tenían que dar la confirmación así. Es una imagen, una fotografía, que va a quedar para la historia tanto de Nimes como para la propia historia del toreo. Creo que fue algo muy bonito.

LD: ¿Tuviste que repasar el reglamento para ver si se podía hacer así?

BJ: Sí, sí (Risas). Simón Casas, que es un visionario, lo repasó y vio que no había problema. Que se había hecho con Manuel Manzanares, el rejoneador, que salió su padre a confirmar la alternativa con el maestro de Manzanares hijo. Había ya un precedente de eso.

Borja Jiménez en Las Ventas en San Isidro 2025

LD: Este sábado toreas a las puertas de Madrid en Torrejón de Ardoz y, luego, tienes anunciada tu participación en otras ferias del verano como Algeciras, Pamplona, Santander o Málaga. ¿Estarás anunciado en otras ferias importantes del mes de agosto como Bilbao o El Puerto de Santa María?

BJ: En Bilbao sí. En Bilbao si todo va según lo hablado sí estaremos. Además la empresa de Bilbao desde el año pasado apostó por mí. Ha sido una empresa que ha dado la cara desde el primer momento conmigo. Y en El Puerto en principio no. Nos hemos quedado fuera. La empresa de El Puerto no ha visto oportuno que fuera yo.

LD: Estamos hablando de renovar el escalafón y ahora eres de los que está arriba. Quizá las empresas tendrían que tener un poco de más sensibilidad con ese tipo de cosas.

BJ: Sí, totalmente. Pero bueno, todo tiene su tiempo y donde no entremos este año lo haremos el año que viene y ya está. Yo tengo que seguir mi camino y eso ya es cuestión de la empresa y del apoderado, de las negociaciones. Yo simplemente me limito a mi entrenamiento diario y a ir a la plaza y darlo todo a la afición. No me quiero meter en temas de despacho porque no quiero distraerme con otras cosas.

La empresa de El Puerto no ha visto oportuno que fuera yo

LD: Sé que todavía es pronto y no sé si habéis empezado a hablar ya del tema. ¿Pero hay negociaciones para la Feria de Otoño de Madrid? ¿Tienes pensado algo especial en lo que queda de temporada?

BJ: Sí. Si todo va según lo previsto estaremos, si Dios quiere, en la Feria de Otoño. Todavía es pronto, pero sí, mi intención es volver a Madrid. Siempre he dicho que Madrid es una plaza en la que estoy feliz estando en el ruedo. Es una plaza que me que me gusta mucho y la afición de Madrid a mí particularmente me encanta y, además, siempre me ha acogido con mucho entusiasmo y mucho respeto, Entonces estoy deseando volver a Madrid.

LD: Hace unos meses me comentabas en otra entrevista hablando de San Isidro que en 2025 habías copiado la misma estrategia de ir a la feria en los últimos días, como en 2024. Viendo que el resultado también ha sido positivo ¿en 2026 probaréis a hacer algo igual?

BJ: No lo sé. Todavía es muy pronto, pero sí es verdad que estos dos años que he ido a San Isidro, porque apenas he ido dos años en mi carrera el año pasado y este, lo hemos hecho de esa manera. Tres tardes cada año, pero al final de San Isidro. El año que viene volveremos y veremos la estrategia que se utilizará.

