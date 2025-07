El alegato del ganadero Álvaro Núñez en TVE: "El toro muere con dignidad en la plaza, asesinadas son las personas"

El ganadero de bravo Álvaro Núñez Benjumea, hijo del también criador de toros Joaquín Núñez del Cuvillo, debuta este 9 de julio en la Feria del Toro de Pamplona después de crear su propio hierro con reses de su padre hace siete años. El debutante en San Fermín ha sido invitado al programa especial sobre el encierro en Televisión Española donde ha cargado duramente contra la televisión pública vasca por decir que los toros son "asesinados" por los toreros en la plaza después de correrlos por las calles.

Álvaro Núñez ha comenzado diciendo que vive "con mucha emoción" este debut en la Monumental de Pamplona y ha recordado cuando fue por primera vez a los sanfermines cuando lidió con su padre "hace 30 años". Durante varias temporadas fue representante del hierro de su padre que se ha convertido en uno de lo principales del panorama taurino y ahora lidia en solitario. En el cartel de este miércoles lidian sus toros Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo.

En el programa de TVE ha defendido la corrida de toros. Ha dicho que los ganaderos "criamos los toros para por la tarde, el encierro es como el calentamiento de un futbolista. Lo esencial del partido ocurre por la tarde, pero la verdad que es una tradición preciosa el encierro. Pone en valor el miedo que da un toro". En este sentido, Núñez Benjumea ha dicho que en el encierro "todo el mundo está asustado y eso es lo que hace del toro un animal tan distinto, el miedo que da y el respeto que impone".

"Lo que pasa es que para nosotros, mi familia es ganadera, yo llevo desde chico dedicándome a esto, lo esencial es el toreo porque el torero domina al toro, no corre del toro sino que se queda quieto para dominarlo y crea el arte. Esa es la esencia del toreo", ha explicado. Álvaro Núñez ha añadido que "esta fiera que genera tanto miedo, que todo el mundo corre de ella… Hay quinientos tíos corriendo de un toro y de pronto llega uno se queda quieto y se lo pasa cerca".

"Reclamo más atención para el toreo"

El ganadero de bravo ha sido entrevistado por los tres presentadores del programa especial Vive San Fermín que durante una semana analiza palmo a palmo el encierro y en el que se menciona de pasada lo que sucede en la plaza de toros por la tarde. Esta circunstancia y el hecho de que TVE no retransmita corridas de toros desde hace años ha provocado un comentario de Álvaro Núñez al respecto. El criador de toros ha dicho: "A mí, que vivo del toro y el toreo es mi vida y mi pasión, me da un poco de rabia…Me parece maravillosa toda esta atención a los encierros de todos estos medios de comunicación, pero requerimos lo mismo para el toreo porque Morante que es un torero de la historia, es un torero genial, y Roca Rey, pasan desapercibidos muchas veces en esta televisión. No se habla de ellos durante el año. No lo suficiente".

En este sentido, Álvaro Núñez ha señalado que "la temporada de Morante es antológica, la mejor de su vida, y, quizá, del mejor torero de la historia" y Roca Rey es un torero que traspasa fronteras, valiente, que lleva mucha gente joven. Reclamo más atención de verdad durante el año entero hacia el toreo". Aunque el tirón de orejas también podría ir hacia el canal temático One Toro que sí retransmitirá algunas corridas de toros de San Fermín 2025, las del 11, 12, 13 y 14 de julio.

Respuesta a EiTB

Álvaro Núñez ha dicho que la crianza del toro es "tan importante que hace siete años mi mujer y yo nos cambiamos de país para montar una ganadería. Mis hijos han vivido en Portugal porque el toreo es la vida. Hay muchísima gente que dedica su vida a criar toros y después la esencia de ese toro que se cria es para lidiarse por la tarde. Esa es la esencia. Es que el toro existe por esto sino no existiría". "A diferencia de otros animales el único sentido de la existencia del toro es lidiarse porque la bravura es una cosa que se crea para la tarde de toros, sino desparece. La grandeza del toro es que todos los animales cuando se someten huyen, el toro cuando se ve sometido ataca", ha explicado el ganadero de bravo.

Sobre la polémica con la televisión pública vasca, EiTB, a quien la patronal del sector taurino ANOET exigió una rectificación por su tratamiento de las corridas de toros Álvaro Núñez ha dicho que "el toro muere con dignidad en la plaza". "El otro día oí con gran enfado que en una televisión pública vasca se dijo que los toros después de correrse iban a ser asesinados. No, asesinadas son las personas. Las personas que mueren a manos de un terrorista son asesinados", ha indicado Álvaro Núñez.

El ganadero ha advertido que "es inadmisible que se diga eso" y que por esa razón "nosotros, desde el mundo del toro, reclamamos respeto porque el torero entrega su vida". "Para matar a un toro hay que ponerse delante un toro entre los dos pitones, coger la espada y llegar allí olvidándote de los pitones y estar dispuesto a entregar tu vida. Porque el torero es el último héroe", ha señalado.

Para finalizar ha contado que este año se le han "estropeado 35 toros, justo los que lidié el año pasado". "Se estropean mucho", ha añadido Álvaro Núñez que ha recordado que "detrás de esto hay muchísimo" y que "para Pamplona tienes que tener 12 toros". El toro que se lidia en la capital de Navarra "tiene que tener un trapío excepcional. El toro de Pamplona es un toro con una cara, unas dimensiones impresionantes y ese no es habitual. El toro normal es un toro más pequeño, lo de Pamplona es una cosa excepcional. Todo en Pamplona es excepcional". "Esto es pura vocación y la del torero igual. Ninguna profesión te paga lo suficiente para morir allí entregando tu arte", ha apuntado.