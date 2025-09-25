Este viernes comienza en Sevilla la Feria de San Miguel 2025 con tres corridas de toros que suponen el punto y final de la temporada taurina en la capital de Andalucía con una coda el 13 de octubre con el festival benéfico a favor de la acción social de las Hermandades de San Bernardo y El Amor. El interés por el broche a la campaña en la Maestranza de Caballería ha hecho que desde hace tiempo ya no haya entradas en la tarde del domingo 28 y queden muy pocas para el resto.

El final de la temporada en Sevilla tiene numerosos alicientes entre los que destaca, precisamente, la corrida con la que se termina una Feria de San Miguel que lleva años pidiendo una ampliación en días como sí tiene la Feria de Otoño de Las Ventas, que se suele celebrar en dos fines de semana distintos. Este año no se solapan en fechas por lo que los aficionados afortunados podrán acudir a ambos ciclos. Este festejo es el primer cara a cara entre Morante de la Puebla y Roca Rey desde el encontronazo en la Plaza Real del Puerto de Santa María a principios de agosto.

La cornada de 15 centímetros en el muslo que sufrió Morante en Pontevedra un día después ha evitado que ambos matadores de toros vuelvan a hacer un paseíllo juntos. El cigarrero y el peruano tenían firmadas cinco corridas de toros en las que actuarían juntos, pero el percance en Galicia y su posterior recaída a mediados de septiembre ha evitado que se vuelvan a encontrar en un ruedo. Este domingo 28 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla volverán a torear juntos. Ese día, además, Morante apadrina la alternativa del sevillano Javier Zulueta. Los toros para el acontecimiento serán de Núñez del Cuvillo.

Televisada por Canal Sur y ¿la última de Pagés?

La Feria de San Miguel se podrá ver en abierto por el ente autonómico Canal Sur. El canal temático One Toro no ha podido hacerse con los derechos de esta feria, como pasó con la de abril o San Isidro, dejando a sus abonados sin poder disfrutar de las mejores ferias taurinas de España. El equipo de Enrique Romero y el maestro Ruiz Miguel sumarán a esta gran temporada en la televisión autonómica el ciclo otoñal sevillano.

Este viernes 26 de septiembre estaban anunciados toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, pero Manzanares ha causado baja y su sustitución la ha cogido David de Miranda que en la última Feria de Abril abrió por primera vez la Puerta del Príncipe de la Maestranza. Ortega y Aguado, los últimos grandes consentidos de la afición sevillana llegan a la Maestranza en un gran momento artístico y de forma, especialmente, el segundo. Pablo Aguado, que también toreará en la Feria de Otoño de Madrid ha vuelto a su mejor nivel.

El sábado 27 es el turno de tres toreros que llegan al final de la temporada taurina española con gran reconocimiento: Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez. Salvo Luque, los otros dos matadores de toros también están anunciados en Madrid y han sido de lo más destacado del último San Isidro. Por su parte, el diestro de Gerena ha encontrado en las plazas francesas su gran revulsivo este verano. En Sevilla tiene que dar un golpe en la mesa de cara a la próxima campaña. Los toros de este festejo son de Garcigrande.

Una de las grandes incógnitas del final de esta temporada en Sevilla es lo que pueda ocurrir con la permanencia de la empresa Pagés como gestora de la actividad taurina en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El contrato vigente acaba este 2025 y las relaciones entre ambas entidades no están en el mejor momento, con pleitos incluidos. Pagés, que lleva gestionando los toros en Sevilla desde 1932, había pedido a la Maestranza una prórroga del contrato que llevan renovando desde entonces y tratar de llegar a los 100 años, pero a día de hoy no se ha aceptado. A partir de 2026 podría haber una nueva empresa en Sevilla.

Además de la Feria de San Miguel, en Sevilla se celebra el tradicional festival que se suele hacer a mediados de octubre a favor de alguna de las hermandades de la capital andaluza. Este año será a beneficio de la obra social de las Hermandades de San Bernardo y El Amor y como homenaje al fallecido Pepe Luis Vázquez. Se lidiarán reses de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández (dos), Talavante (dos), Espartaco y El Parralejo para José María Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y Manuel Domínguez.

Todos los carteles