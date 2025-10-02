Tomás Rufo: "Me parece bochornoso que se nos utilice para tapar lo realmente importante. Si quieren guerra, la tendrán"

Uno de los carteles más atractivos para la afición de Las Ventas en esta Feria de Otoño 2025 es el que reúne el viernes 3 de octubre a tres matadores de toros que saben lo que es triunfar en Madrid. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo trenzarán el paseíllo y se enfrentarán a los toros de Victoriano del Río. Tomás Rufo (Talavera de la Reina, 1999) atendió a Libertad Digital en la Monumental madrileña una semana antes de su actuación y pocos días después de sumar un nuevo triunfo en Guadalajara a su esportón en la presente temporada.

El matador de toros toledano regresa a Las Ventas tras un gran paso por la Feria de San Isidro en el que la espada le privó de cruzar la Puerta Grande. Tomás Rufo acaba de celebrar en Valladolid su cuarto aniversario de alternativa, precisamente en la ciudad castellana, triunfando con los toros de Victorino Martín, una divisa con la que no suele anunciarse y que confiesa que le ha gustado y que repetirá. Vive muy cerca de su Talavera de la Reina natal, "en el centro de todo", donde en pocas horas puede estar en cualquier finca para entrenar.

Libertad Digital: ¿Has notado que en Talavera haya habido un repunte en la afición desde tu alternativa?

Tomás Rufo: Está claro. Al final cuando sale un torero de una ciudad o cerca de esa ciudad es un atractivo. Desde que tomé la alternativa, también acompañado de las figuras del toreo, ha habido un chute de ilusión otra vez al aficionado y al que no es tan aficionado y se han visto entradones en la plaza de toros de Talavera. Hay una salud en la plaza buenísima y, la verdad, a mí me alegra mucho porque es fruto de un trabajo de una empresa, de los toreros y de la gente. Creo que todo el mundo ha empujado y ahora mismo Talavera se ha puesto en un punto muy atractivo y los toreros quieren ir cuando ha habido una época que costaba más trabajo que los toreros fuesen porque no iba la gente a los toros.

LD: Este año se está viendo mucha gente en las plazas, en los tendidos.

TR: En general en todos lados. Aquí donde estamos, en Madrid, creo que es la plaza con más salud que hay ahora mismo actualmente. Leí el otro día que hay casi 20.000 abonados y eso es algo... Al final asegurarte que 20.000 personas están en la Feria de Otoño, es un logro de todos. Yo siempre digo que cuando las cosas se consiguen es fruto de un trabajo de todo el mundo desde luego, de la empresa, de los toreros, del aficionado y de que hay algo que de verdad interesa.

LD: Está la Fiesta con buena salud. En Madrid, por lo menos.

TR: Bueno, salud en Madrid y en todos lados. Estamos viendo en todas las ferias que se están dando, y no sólo ferias también pueblos, llenos de tres cuartos. Es decir, que los toros interesan y eso es también porque, aparte de las figuras del toreo, estamos saliendo toreros jóvenes que levantamos un interés. Hay una corriente ahora muy positiva de gente joven también y eso se nota. Lógicamente para los empresarios también porque les da más ganas de dar corridas de toros. Dar una corrida de toros y estrellarte debe doler mucho. Viendo que hay salud ahora creo que esto ya va viento en popa.

LD: Has celebrado hace unos días cuatro años de alternativa en Valladolid, matando además la corrida de Victorino, que hombre, no es la típica, una ganadería con la que no suele anunciarse. ¿Cómo te preparaste para eso?

Tomás Rufo en Las Ventas

TR: Estuve varios días en casa de Victorino tentando y toreé todo tipo de animales, animales. Algunos más costosos, otros con mucha clase. Hubo un poco de todo y poco a poco fui cogiendo ese oficio que me faltaba para matar estas corridas de toros. Creo que en Valladolid se vio una tarde de un torero ya más hecho al dar una buena dimensión. La verdad que estoy contento con el resultado ya que, además, me han premiado como triunfador de la Feria de Valladolid y estoy orgulloso porque lo he conseguido matando una corrida de Victorino. Creo que se pudo ver, como decía antes, una dimensión de un torero bueno. Es lo que uno quiere, lo que está luchando y por lo que entrena todos los días para ser un buen torero, para torear bien y para conseguir ese tipo de cosas.

LD: Y ya que te has quitado la espinita ahora ¿volverías a repetir con Victorino en una plaza como Madrid o Sevilla?

TR: Desde luego que sí habiendo tenido esa primera toma de contacto y de haberlo probado. Era algo nuevo para mi tauromaquia ya que nunca maté una corrida de toros así y he visto que soy capaz. Además me ha ido bien con esas embestidas. Es cierto que el primer toro mío de Valladolid tuvo en mucha clase y que se prestó a torearlo muy bien. Pero vamos, no descarto matar en una feria importante una corrida de Victorino porque la verdad es que me ha gustado.

LD: Además Victorino siempre hace que ese cartel tenga un punto de interés más.

TR: Desde luego. La ganadería levanta también expectación y, luego, lo que yo me he dado cuenta es que durante la tarde nadie desconecta. Cada toro no puede ir con una faena ya hecha en tu cabeza tienes que ir viendo y son faenas que ni tú sabes cómo van a ser. Poquito a poco vas con el toro haciéndolo, lo que te da, lo que no te da y tú te vas amoldando un poco a ese tipo de embestida porque también es un toro al que no le puede llevar la contraria. Entonces tienes que ir tú durante la lidia cuando lo paras, en banderillas, en el caballo y tal; tienes que ir viendo y desarrollando y luego, cuando coges la muleta, ir poco a poco. Son toros con faenas cortas y matarlo bien. Creo que esa ha sido la clave del éxito de ese día.

LD: Respecto a lo que has dicho de llevar la faena en la cabeza, ¿tú sueles ser un torero que lo llevas todo un poco más premeditado o te deja a veces llevar por lo que tienes delante?

TR: Hombre, me dejo llevar, pero sí es cierto que cuando matas a otro tipo de ganadería suelen estar muy definidas y desde un primer momento que paras al toro pues ya tienes en mente a lo mejor un inicio de faenas y si te vas a echar de rodillas y te vas a ir a los medios. Si el toro embiste mejor por la izquierda por el lado derecho ya vas teniendo cosas que quieres hacer y con este otro tipo de toro hay que verlo porque te puede pegar un salto a lo mejor por el izquierdo pero luego te da más cosas por el derecho. Tienes que ir poco a poco y dentro de que yo me considero un torero que en la plaza me dejo llevar por las sensaciones, emociones y demás, pues es como voy haciendo las cosas.

LD: Llegas al final de temporada y a esta Feria de Otoño cosechando triunfos. En este cartel que, como el resto de la feria también tiene mucho interés, estáis anunciados tres toreros que sabéis lo que es triunfar en Madrid y con una ganadería de lo mejor que hay ahora mismo en el campo bravo. ¿Qué esperas de la tarde?

TR: Siempre que vienes a Madrid tienes ese miedo y esa incertidumbre. No sabes lo que puede pasar. Creo que es un cartel de tres toreros del gusto de Madrid con una ganadería también del gusto de Madrid que ha propinado muchos triunfos. Yo tengo recuerdos muy buenos de este San Isidro con esta corrida de Victoriano del Río. Lógicamente uno viene a dar el 200% a Madrid siempre, da igual la fecha que vengas. En la Feria de Otoño, con la expectación que han levantado los carteles, creo que hay que estar a la altura. Es otra oportunidad de oro para seguir avanzando y creciendo. Está claro que somos tres toreros que se nos reconoce por apretar siempre y que nunca nos dejamos nada dentro. Tres toreros que nos hace falta triunfar, como a todos, pero bueno, aquí en Madrid estoy seguro que vamos a dar una gran tarde de toros y van a pasar cosas importantes. No me cabe la menor duda.

Todos los días hay un torero nuevo que aprieta y los que estamos aquí posicionados no nos podemos dormir porque hoy estamos y mañana, Dios dirá

LD: Este San Isidro ha estado rozando la Puerta Grande en dos de las tres tardes. Se te fue por esa espada que a veces va como va. Esta hubiera sido, además, la tercera.

TR: Sí, tengo una como novillero en una Feria de Otoño (2019) y otra en San Isidro el día de mi confirmación (20 de mayo de 2022). Este año lo hemos tenido muy cerca, pero bueno, una mala racha tuve con la espada. Las tres tardes en Madrid no me funcionó y, ya no sé si desgraciada o afortunadamente, nada más pasar San Isidro empezó a funcionar otra vez. La verdad, toco madera porque ahora estoy matando los toros muy bien y tengo mucha confianza. ¡Ojalá! No solamente deseo, primero, cuajar un toro y, luego, matarlo por derecho, porque creo que ha sido la asignatura pendiente este año. Se vio a un torero más hecho, más maduro, con el toreo en la cabeza que quería hacer. Y, bueno, pues quedó eso pendiente aunque ha tenido mucho eco mi paso por San Isidro, pero lo importante es cortar las orejas y cruzar esa puerta que hace mucha falta porque todos los días hay un torero nuevo que aprieta y los que estamos aquí posicionados no nos podemos dormir porque hoy estamos y mañana, Dios dirá ¿no? Por eso se le da tanta importancia a todos los compromisos pero, sobre todo, a Madrid porque es la que de verdad te da la categoría como torero, el caché y todo.

LD: ¿Has notado que Madrid te empieza a medir ya como figura, aunque seas un torero relativamente nuevo?

TR: Sí, sí, yo he notado esa exigencia en Madrid porque al final creo que ellos saben el torero que soy y hasta dónde puedo llegar. Entonces no se conforman con que esté bien, ellos me piden dar una dimensión de un torero importante y yo soy consciente de ello. Por eso me gusta tanto torear en Madrid y creo que es donde también ha salido mi mejor versión durante estos cuatro años como matador de toros. Habrá sido la mejor y habrá sido, también, la peor. De eso no tengo la menor duda porque aquí pasan muchas cosas, pero me gusta mucho torear en Madrid porque hay exigencia y uno asume ese compromiso. Desde luego que en Madrid uno da el 200% ¿no? Ese compromiso nunca puede faltar.

LD: Dicen que se oye todo desde el ruedo, ¿no?

TR: Se oye hasta lo que no quieres (risas) Sí, sí, se escucha todo.

LD: Tu ascenso en el escalafón fue fulgurante. Una vez tomaste la alternativa encadenaste varias puertas grandes en sitios importantes y, como novillero, también fuiste de los punteros de aquel año. Han pasado 4 años, estás ya más asentado y ahora era uno de los referentes de esta nueva hornada de toreros. ¿Ves el relevo generacional cerca?

Tomás Rufo en Las Ventas

TR: Está claro que hace falta un relevo, pero, como todo en la vida. Los toreros, las figuras, van llegando a 20 años de alternativa para arriba. No es porque sobren, porque no sobran, pero ya cada torero va llegando a su final de carrera y los toreros jóvenes estamos para ocupar esos puestos. Hay que seguir haciendo méritos todos los días para estar ahí porque todos los días sale un torero nuevo y es necesario que ese torero también venga a la pelea con el resto. Para medirnos, para marcar su territorio y no hay mejor cosa para eso que en una plaza de toros. No sirve decir: "Yo soy mejor que tú" con palabras. No vale. Faltan los hechos y en una plaza de toros es donde de verdad se ve el fondo de cada torero, hasta donde puede llegar o la ambición que tiene. En una plaza de toros es donde uno puede hablar. El resto, ni fu ni fa.

LD: A ti te ha tocado, además, compartir cartel desde el principio con las principales figuras y normalmente no te has dejado pisar la manguera, como se suele decir.

TR: Intento todas las tardes estar a un nivel alto porque al final ocupamos puestos muy golosos que todo el mundo desea ocupar. Es cierto que también acartelarme siempre con las figuras del toreo a mí me ha hecho crecer mucho. Aparte de por verlos y aprender mucho de ellos también por un tema de motivación y de no querer quedarte atrás. Ellos a un 50% eran mejores que yo, pero cuando tú de verdad apretabas estabas en una posición para competir con ellos, que era lo importante, y por eso seguías ahí. Si te acartelan con ellos dos días y no das la cara te mandan para tu casa. Vamos, sobre eso no hay la más mínima duda, pero, oye, cuando tú te comprometes, das la cara, quieres tirar para adelante y sigues cortando las orejas pues no hay más narices que seguir ahí y te vas abriendo hueco poco a poco. La verdad es que estoy bastante orgulloso de mi trayectoria los primeros años, pero bueno queda mucho por delante y soy un torero muy joven.

LD: ¿Cómo ves tu toreo después de estos años alternativa? ¿Crees que al coincidir, por lo que has dicho, con las grandes figuras te ha permitido analizar esa forma de torear de otros y adaptarla al tuyo?

TR: Tú tienes tu concepto. Yo creo que tengo un concepto del toreo clásico, pero bueno al torear tanto y ver tanto vas cogiendo cosas de las figuras del toreo. Es necesario porque tu tauromaquia no se alimenta del aire, se tiene que alimentar de tus compañeros o de toreros que ya están retirados. Tienes que ir cogiendo cosas, pero no copiarlas sino adaptarlas a tu tauromaquia y a tu concepto. Eso es lo importante y si tú consigues con tu personalidad cosas de los mejores podrás tener opciones de ser un gran torero o, por lo menos, la gente puede creer que lo puedes llegar a ser. Yo tengo suerte de haber estado muchos años al lado del Juli, un torero que tiene una cabeza y una técnica privilegiadas. Yo he cogido muchas cosas suyas y me las he intentado llevar a mi concepto y plasmarlas en mí con mi propia personalidad no copiarlo a él.

LD: Ahora hay, además de una buena camada de novilleros que vienen arreando, muchísima gente joven en los tendidos.

TR: Es importante. Hablábamos de relevo en lo profesional, en los toreros, que llegará en algún momento, pero también en el aficionado. En Madrid hay un número de aficionados jóvenes bárbaro. La gente se va haciendo mayor, va dejando de acudir a las plazas de toros porque a lo mejor están un poco incómodos y esa piedra la tiene que ocupar alguien. Es importante y yo estoy súper feliz de que los jóvenes sean aficionados y les gusten los toros. Creo que se está trabajando también para que ellos vayan, hacer que ir a los toros sea un plan. Para todo el mundo tiene que ser algo atractivo. Tú no vas a un sitio que sea un aburrimiento, tienes que vestirlo un poco.

LD: Lo que pasa es que el aficionado más purista ese tipo de idea no la no la termina de comprender ¿no?

TR: Pero es que la vida va avanzando. El toreo avanza como avanza todo y, por eso, creo que todas las mejoras que vengan, buenas son. No vamos a empezar a ponernos nosotros mismos la zancadilla. Si probamos una cosa que antes no se hacía y funciona hay que seguir. ¿Por qué la vamos a quitar? Otra cosa es que salga una cosa nueva y no funcione. Se quita y se sigue como antes. Nosotros nos debemos al público y si al público le gusta una cosa no somos quién para decir "esto no, que nos gusta menos, esto no que es que no pega tanto". Si a la gente le gusta y está yendo a los toros, ¿por qué lo van a quitar?

Si se televisara la Feria de San Isidro en Televisión Española eso sería la leche y algo normal

LD: ¿Y la televisión?

TR: Es importante. Para mí es importante. Yo he tenido tardes clave en mi carrera que han tenido mucha repercusión por la televisión. Aunque es un arma de doble filo porque si te televisan y tú estás a un nivel muy alto tiene una repercusión grandísima. No solamente te ven 10.000 o 12.000 personas en una plaza o 20.000 o 25.000. Si estás mal también. A lo mejor no en todos. Hay que medirlo. Está claro que aquí en Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao y las ferias importantes. Al final llegas a todo el mundo, no llegas solamente a la gente de la plaza porque, por desgracia, ya no existe tanto el boca a boca como antes. Cuando estaba bien un torero en una plaza se enteraba todo el mundo por la prensa. Ahora hay gente que escribe, que son muy buenos, y están los portales y tal, pero ya no hay ese interés de todo el mundo. Yo no sé la audiencia que ha podido tener este año mismamente TeleMadrid, leí algo de unos de unos números bárbaros de audiencia o de One Toro. Todos hacen una labor muy buena y sirve.

LD: Ahí estamos hablando también de la televisión pública y lo importante que es que se retransmitan corridas en abierto.

TR: Claro, hombre, a mí me encantaría que los toros volviesen a Televisión Española, a Antena 3. Que los toros fuesen como lo que es, como un acontecimiento. Es decir, si se televisara la Feria de San Isidro en Televisión Española eso sería la leche y algo normal. Antes era normal y ahora por culpa de quien haya sido ya lo vemos como que es una aberración que salga una corrida de toros en Televisión Española, o en Antena 3 o en Castilla la Mancha o en TeleMadrid. Pero si ahí están los números.

Si quieren guerra, la tendrán, pero esto es imposible que se acabe porque cada vez vamos a más en todo

LD: Hubo polémica hace poco en una entrevista en TVE, en La Revuelta de Broncano, en la que Mariló Montero habló bien de los toros y la gente le abucheó.

TR: El problema es que a lo mejor nos fijamos en los cuatro que abuchean. Yo no falto el respeto a nadie, pero serán los más ignorantes del mundo. Ahí están los números y los números no engañan a nadie. Me encantaría hablar con el director de TeleMadrid o con los directores de las cadenas de televisión en abierto y que nos den los datos reales de audiencia que han tenido. Y a todos esos que abuchean, ignorantes, aquí están los números. ¿Los toros interesan o no interesan? No te interesan a ti, pero es que a mí no me interesa el baloncesto. ¿Y por eso voy a prohibir el baloncesto o que echen un partido de fútbol? Oye, a mí no me gusta, no lo veo, pero si hay gente que de verdad le interesa porque hay interés, cada uno a lo suyo.

Tomás Rufo en Las Ventas

LD: En este sentido, siendo de los toreros que está llamado a ser figura del toreo en los próximos años, ¿cómo ves el futuro de la tauromaquia?

TR: Yo ahora mismo lo veo bien, lo veo con mucha salud. Al igual que te digo que hace unos años estaba la cosa que pintaba un poquito peor la verdad es que ha habido un subidón de todo, de toreros y de aficionados. Yo la verdad que lo veo muy bien. Ahora creo que estamos en un buen momento y que se ha hecho una labor muy buena que no hay que dejarla. Hay que seguir porque siempre se puede ir a más y creo que ahora que estamos consiguiendo que la gente vaya a los toros. Aquí en Madrid se ha conseguido estos abonados, en Sevilla, en Pamplona… Hay que seguir y no hay que aflojar porque si nosotros aflojamos los que están en contra siguen apretando. Es decir, nosotros tenemos que ser constantes en todos los aspectos. Y ojalá que esto siga más porque nos convertiremos en imparables. En un sector imparable.

LD: Lo decía porque recientemente Colombia y México están teniendo prohibiciones y aquí los socios del Gobierno han llevado al Congreso una ley para eliminar la protección legal que la tauromaquia tiene ahora. Vosotros, como toreros, la gente del sector, ¿cómo veis que os usen como cortina de humo de otro tipo de asuntos más serios con este tipo de prohibiciones?

TR: Es de cachondeo, la verdad. Porque al final nos olvidamos de los problemas realmente verdaderos de un país y los queremos tapar con algo mínimo que no tiene ni sentido. Es decir, esto (señala Las Ventas), por mucho que quieran, es imposible acabar con ello. Al final, cuando hemos tenido más ataques, en el mundo del toro, que a lo mejor no somos el que más unido está, ha habido unión y una respuesta en contra. Entonces me parece algo bochornoso que se nos utilice como un tema para tapar lo realmente importante. Si quieren guerra, la tendrán; pero esto es imposible que se acabe porque cada vez vamos a más en todo. Toreros, ganaderos, empresas, aficionados, todo. Es algo imposible. Es luchar por luchar porque no van a conseguir absolutamente nada.

LD: Ya para terminar. Tu hermano Pedro Rufo está de novillero. ¿Hay una rivalidad sana? ¿Cómo llevas que esté siguiendo tus pasos y los consejos le has dado?

TR: Yo le intento ayudar. Está muy nuevo y, si quiere ser torero, tendrá que mentalizarse y asumir lo que es este mundo. Hay que tener una dedicación plena y yo, como hermano mayor, en todo lo que le pueda ayudar lo ayudaré, pero bueno son caminos diferentes y completamente separados.

LD: ¿Y en tu casa cómo lo llevan?

TR: Bueno… (risas ) Lo llevan, lo llevan. Pero bueno bien están contentos y con ilusión.