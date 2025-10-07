El Congreso rechaza la ILP antitaurina de los socios de Sánchez

Un conjunto de tópicos, malentendidos, bulos descarados y medias verdades se han escuchado esta tarde en el Congreso de los Diputados en la toma en consideración de la ILP No es mi cultura, con la que se quiere derogar la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP de Censura de la Tauromaquia, como la bautizó el ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, consiguió 715.606 firmas e inició hace unas semanas su trámite parlamentario.

Un trámite parlamentario que ha sido rechazado por el Congreso de los Diputados con 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 a favor. La enésima iniciativa antitaurina de los socios del Gobierno ha sido tumbada por los votos de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE. Tras la intervención de la diputada socialista Maribel García López no estaba claro que los socialistas dieran alas a la iniciativa prohibicionista de sus socios, pero al final se han abstenido.

Los bulos sobre los toros de los socios de Sánchez

La plataforma convocante de esta ILP antitaurina, disfrazada de devolución de competencias a las CCAA, se apoyó en los socios parlamentarios y de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes en el Congreso de los Diputados han dado sus argumentos para votar a favor de que la ILP se debata en las Cortes. Ha abierto fuego el diputado valenciano de Sumar Nahuel González ataviado con una inenarrable camiseta deportiva a favor de Palestina. González ha hablado de "tortura", "matar animales por diversión", "ley injusta" y demás palabrería y sentimentalismo barato afirmando que "la tauromaquia no puede ser nuestra cultura, es crueldad institucionalizada" y que con la ILP "hablamos de quitarle el blindaje estatal".

La única verdad que ha dicho es que "mantener un toro de Lidia cuesta 4.000 euros". El resto de su intervención ha estado plagada de bulos y mentiras descaradas como afirmar que están las "plazas vacías" y las "audiencias en caída libre", cuando lo que ocurre es todo lo contrario. También ha dicho que "la tauromaquia se sostiene con dinero público desde las CCAA del PP", cuando solo es una pequeña parte de la misma, como ocurre con otras actividades culturales.

Han intervenido después los diputados Águeda Micó, de Compromís y Alberto Catalán, de UPN, que ha dicho que "los sanfermines sin toros no serían los sanfermines", que "los toros son de izquierdas" y que "hasta el propio alcalde de Pamplona de Bildu se viste de gala para presidir la corrida del 7 de julio"; además no ha dudado en sacar la carta de Federico García Lorca, todo un tópico. El representante del BNG, Néstor Rego, ha citado a Castelao (sorpresa) asegurando que están "en polos opuestos" con los que defienden la tauromaquia y ha afirmado que tras la exclusión de la tauromaquia de la Ley de Bienestar Animal "creemos que había que ir más allá". Se le ha escapado el fin último de esta ILP antitaurina: "Acabar con esta práctica de tortura y símbolo de españolidad".

Por parte de Podemos ha intervenido la andaluza Martina Velarde que ha hablado de "anacronismo" y criticado que Canal Sur televise corridas de toros sin mencionar que el éxito de audiencia que suponen. Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, (¿qué hay de lo mío?) ha dicho que hablar de toros sí o toros no es "trufar el debate" y que esta "espléndida" ILP de salir adelante acabará con el "atropello a las competencias de las CCAA" que supuso la ley de 2013. "Otro día, si quieren, debatimos de los toros, García Lorca, Bergamín o la muerte de Manolete" ha apuntado el nacionalista vasco señalando que su partido está "a favor de que se derogue una ley que nunca se tuvo que aprobar". Tras su intervención ha llegado el turno de Marije Fullaondo, de Bildu; Pilar Calvo, de Junts, y Etna Estrems, de ERC, cuyas aportaciones han estado cargadas de bulos sobre la tauromaquia como el del informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que asegura que los toros son perjudiciales para la infancia.

Pepa Millán denuncia la "indigencia cultural"

La intervención más destacada ha sido la de la diputada de Vox Pepa Millán que ha comenzado atizando a Bildu: "Vaya con los de Bildu que piden respeto para los animales y siguen sin condenar los asesinatos de ETA". La diputada cordobesa ha señalado lo que el del PNV ha querido ocultar, que esta ILP "en última instancia quiere la prohibición de la Fiesta".

El argumentario de Millán en defensa de la tauromaquia, mejor trabajado, destaca que aprobar esta ILP abre la puerta a los gobernantes a "decir lo que es o no es cultura". "La cultura es la nuestra y tenemos que defender", ha añadido calificando a la tauromaquia de "acontecimiento de fuerte raigambre hispánica y mediterránea y, por eso, se le ataca". La diputada de Vox ha dicho que el de los socios de Sánchez es "el enésimo intento de prohibir los toros" y que es "un acoso que no cesa" desde hace siglos y que, sin embargo, "aquí estamos".

Tras enumerar los reyes y papas que han intentado prohibir los toros ha destacado que "no lo consiguieron ellos ni lo van a conseguir ustedes" y que "a cada intento" de prohibición ha seguido una época en la que ha habido "más toros". "Ni reyes ni papas ni ningún gobierno han podido acabar con la tauromaquia", ha reiterado Pepa Millán asegurando que "la tauromaquia ha sido uno de los ejes vertebradores de la sociedad española en el siglo XX" y que "ningún poder ha podido someterla porque pertenece al pueblo".

Pese a los bulos de la izquierda afirmando lo contrario la realidad es que las plazas "rozan el lleno y con gente cada vez más joven" y que "la Fiesta de los toros ha contribuido a formar la cumbre de las bellas artes españolas", ha dicho la diputada de Vox. Pepa Millán ha achacado "indigencia cultural" a los promotores de esta ILP y ha finalizado que la tauromaquia "se justifica sola porque es verdad, es arte y es cultura" y que "debe ser reivindicada aunque no generase ni un euro".

El PSOE se pone de perfil

La gran duda que planeaba sobre el Pleno de esta tarde era la posición del PSOE. Los socialistas, dependiendo de la zona de España, son los más taurinos o los más antitaurinos. Cabe recordar que en Cataluña gobernaba el PSC del cordobés José Montilla cuando se prohibieron los toros en 2010 (aunque luego fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2016 gracias a la existencia de la ley que ahora quieren derogar). También que la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, impulsó en Baleares cuando era presidenta una modificación que hacía inviables las corridas de toros. Muchos históricos socialistas han sido grandes taurinos y, aunque el líder nacional y presidente del Gobierno confesó en Sálvame hace años que no le gustaban los toros otros barones regionales se declaran admiradores de la Fiesta. De hecho, el líder del PSOE en el País Vasco, Eneko Andueza, ha escrito el libro Los toros desde la izquierda, reivindicando la tauromaquia.

La encargada de defender la extraña posición del PSOE ha sido la diputada socialista extremeña Maribel García López que ha estado citando al fallecido y muy taurino expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. No ha perdido la oportunidad de atacar al PP diciendo que "la cultura no se impone ni se deroga por decreto" por la "ley ideológica" que "impuso" el PP en 2013.

Mucho politiqués y medias tintas por parte de la representante socialista que sin especificar el sentido del voto del PSOE ha dicho que es un "tema que exige más cabeza fría". Ha apuntado que hay que "respetar la convivencia" y que "en esa convivencia tenemos que caber todos y respetarnos todos". Ha felicitado que la ILP consiguiera "más de 600.000 firmas" destacando que "en democracia todas las voces merecen respeto". "La diversidad es una parte esencial de nuestro Estado", ha señalado García López que ha destacado que "este debate no necesita más ruido" y que desde el PSOE no quieren "que este asunto se utilice para dividirnos". Ha argumentado sin mucho éxito que el PP y Vox defienden la dehesa, pero no la protegen de los incendios en las CCAA que gobiernan.

El PP denuncia que es una "nueva cortina de humo"

En último lugar, la diputada María Soledad Cruz-Guzmán, del PP, ha sacado a pasear músculo municipal y autonómico del PP asegurando que en todos los lugares donde gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo van "a defender la cultura en libertad". La diputada popular ha dicho que en el PSOE está "pendientes de las encuestas" porque "dicen una cosa y la contraria". En este sentido, ha afirmado tras la poco reveladora sobre el sentido final del voto en la intervención de la diputada socialista Maribel García López, los socialistas "parece que van a votar otra cosa, no lo sabemos".

"Nuestra cultura no debería manosearse como arma electoral", ha dicho la diputada popular que ha asegurado que "al PP no le da miedo el debate", pero cree que "aquí no venimos a debatir sobre competencias, vienen a prohibir". Ha añadido que respeta "la ILP", pero no la comparte porque "este debate no está en la calle" y que es "una nueva cortina de humo" para Sánchez.

También ha cargado contra el ministro Ernest Urtasun por su iniciativa prohibicionista de la tauromaquia y ha dicho que "hay más premios taurinos que votantes de Sumar" y que tras las intentonas del responsable de Cultura "los jóvenes abarrotan las plazas y las escuelas taurinas". Ha añadido que le "gustaría ver cuántos animalistas han pisado una dehesa". Al PSOE le ha animado a que "voten a favor" de incluir a la tauromaquia en la UNESCO y, además que "Francia y Portugal dijeron en sus parlamentos ‘No’ a cancelar su cultura en seco".

"El balón está en el PSOE, no caigan en el macartismo de Urtasun", ha finalizado María Soledad Cruz-Guzmán que ha criticado a los socialistas que "se doblegan continuamente con las exigencias de sus socios" para estar un rato más en Moncloa. Tras las intervenciones de los diputados y la toma en consideración de otros asuntos del orden del día se ha votado la ILP y se ha rechazado por 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 a favor.