Fernando Robleño (Madrid, 1979) acude a la cita con Libertad Digital en Las Ventas justo el día en el que comienza la Feria de Otoño 2025. La Monumental está llena de turistas haciendo el tour, aficionados que quieren ver el sorteo de la novillada de López Gibaja y trabajadores poniéndola a punto para el final de la temporada taurina en la capital de España. Visitamos la exposición Medinaceli, misericordia en el ruedo que estará durante todo el mes de octubre en la Sala Antoñete, una muestra en honor al Cristo de los toreros.

Robleño en la exposición del Cristo de los toreros.

Numerosos matadores de toros han prestado sus capotes de paseo para dicha muestra que Fernando Robleño recorre fijándose en cada detalle explicado por uno de los responsables de la hermandad. Tras la visita y las obligadas paradas para saludar a aficionados que le reconocen y piden fotografías, partimos hacia el ruedo de Las Ventas por la puerta de cuadrillas donde un velo de seriedad nubla sus ojos. La cuenta atrás para su despedida del toreo se ha iniciado y ya no se puede parar.

El matador de toros madrileño celebra el éxito de ventas de entradas para Corrida de la Hispanidad. Este 12 de octubre, tras el festival matinal en honor a Antoñete, Fernando Robleño hará el paseíllo en el ruedo de Las Ventas por última vez. Morante de la Puebla, quien hace 25 años le dio la alternativa, encabeza el cartel con toros de Garcigrande que cierra el triunfador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez. "Es muy bonito saber que hay tanta expectación y que va a estar la plaza llena", asegura Robleño a LD mientras torero y periodista esquivan a una excursión de estadounidenses en el callejón de la Monumental y evitan algunos burladeros. "En este de médicos, no", señala el matador de toros. Una vez asentado justo al lado de los toriles por el que saldrán los dos últimos toros de su vida Robleño responde.

Libertad Digital: Lo bueno para esa gente que no va a poder estar en Las Ventas el 12 de octubre es que se va a televisar por TeleMadrid.

Fernando Robleño: Sí, la verdad es que estoy muy contento también por eso. Un día tan bonito, que sea televisado por la televisión pública en nuestra comunidad es algo muy bonito y, al final, toda esa gente que no van a poder estar presente lo va a poder ver por televisión.

LD: Eres torero de Madrid, torero de Las Ventas, uno de los que mejor ha conectado con la afición de esta plaza en la que has toreado casi en 60 festejos. ¿Cuándo y cómo decidiste que tenía que ser aquí tu despedida de los toros?

FR: Bueno, pues no es una decisión fácil, ¿no? Al final es toda una vida dedicado a esta profesión y tengo 46 años de edad. Empecé con 12 añitos cuando me apunté en la Escuela Taurina de Madrid. 34 años, toda una vida, de profesión. Y, bueno, este año cumplía 25 años de alternativa de matador toros y pienso que se reunían un cúmulo de circunstancias. A mí siempre me preocupó un poco la forma de dejar la profesión, el toreo y dejar de ser matador de toros en activo. Y quería que fuera en un momento en el que yo me encontrara bien delante de los animales. Que me encontrara físicamente todavía también medio bien y, bueno, no quería hacerlo de otra manera. Entonces le di varias vueltas a todo. Además, llevo casi todos los años de profesión lidiando corridas de toros muy fuertes, muy serias y que tienen un desgaste psicológico y físico brutal. Todo eso va haciendo mella y decidí que fuera este año el último el activo con mucha alegría, pero con mucha pena y mucha tristeza.

Lo que más me preocupa es que ese día un toro me permita dar ocho o diez lances con el capote y quince o veinte muletazos a gusto como yo he soñado el toreo toda mi vida

LD: Cuando echa la vista atrás después de tantos años de carrera y 25 de alternativa ¿con qué se queda uno?

FR: Bueno… (Piensa) Son muchos los momentos. Imagínate, ¿no? Muchos los momentos vividos, momentos muy bonitos, momentos inolvidables, momentos muy duros, momentos muy difíciles. Bueno, no sé, si cogiéramos un tramo y un metro al final se queda uno con el principio y con lo último. Los principios también han sido muy bonitos para todo aquel que sueña con ser torero y luego pues bueno pues el final también está siendo muy bonito. Me quedaría con esas dos partes.

LD: Te vas con el respeto de la afición de Madrid no sólo intacto sino por todo lo alto. ¿Crees que ese día harán algo especial?

Fernando Robleño en Las Ventas.

FR: Bueno, no lo sé. Mira, la verdad es que es una de las cosas más bonitas que me está pasando como torero. Y no sé, la tarde del domingo 12 va a ser una tarde muy especial. No sé lo que hará la afición y el resto del público, pero bueno, si te soy sincero, lo que más me preocupa en este momento es que ese día un toro me permita dar ocho o diez lances con el capote y quince o veinte muletazos a gusto como yo he soñado el toreo toda mi vida. Luego yo confío en que, hombre, pues lógicamente si la tarde no se vuelve a la contra pues la afición, el público… (Se queda pensativo) Pienso que es un día especial y, efectivamente, han sido muchas tardes las que he toreado yo en Madrid. Está feo decirlo, pero bueno, lo voy a decir porque no digo ninguna mentira. Ha habido faenas inolvidables que han quedado en el recuerdo de todo aquel que las ha visto y, bueno, será un día, ya lo está siendo, un momento muy especial.

LD: Para los aficionados más jóvenes, y no tan jóvenes, hay una gran faena que se ha quedado en las retinas aunque no salieras por la Puerta Grande: la de Camionero de José Escolar hace un par de años. ¿Puede ser tu mejor faena en esta plaza o te quedas con alguna otra?

FR: Sí, sí, puede ser. Esa faena fue muy importante y eso al final ha quedado para la historia de la plaza, ¿no? Fue un domingo de septiembre que había poco público, pero yo recuerdo escuchar los olés de una forma brutal. Y bueno, sí ha sido la más completa. Ha habido más. Ha habido una faena a un toro de Valdellán que le corté una oreja en otro desafío. Fue una faena muy importante la que hice a un toro de Victorino hace muchos años, al toro Madrugador en el año 2003; de haberlo matado le hubiera cortado las orejas. Al año siguiente de esa faena de Escolar dos tardes pude también haber salido a hombros, en una de Adolfo y otra del propio Escolar. En fin, pienso que ha habido varias faenas que han quedado en la memoria mía y la de todos los aficionados que las vieron.

Hemos pasado por el patio de cuadrillas y se te corta el estómago, se te corta la respiración. Imagínate todo esto lleno de gente

LD: ¿Qué tiene Madrid, qué tiene su afición que a los toreros le sobrecoja cuando ruge la plaza?

FR: (Mira hacia el ruedo) Bueno, pues esto es especial, esto es único. Ahora mismo hemos pasado por el patio de cuadrillas y se te corta el estómago, se te corta la respiración. Imagínate todo esto lleno de gente o aunque haya 6.000 personas. Al final poner de acuerdo a todos o a la gran mayoría es muy difícil, se tienen que juntar una cantidad de circunstancias… Entonces, cuando todo ello ocurre y surge esa magia y se junta todo para que haya una faena bonita y para que pueda existir el éxito, pues imagínate, es único. Yo he tenido suerte. Bueno, me han faltado plazas por debutar, pero he toreado en muchas plazas de toros importantes y Madrid es único. Aparte de por el tipo de toro que sale que es único en cuanto al trapío.

LD: Te acompaña el día de tu despedida el maestro Morante que fue tu padrino de alternativa. ¿Has hablado con él? ¿Crees que es cerrar un círculo que esté en la alternativa y que esté en la despedida?

Fernando Robleño en Las Ventas.

FR: He intentado hablar con él, no con él, sino, en este caso, con el hombre que dirige su carrera, con Pedro, su apoderado. Entonces he intentado hablar con su apoderado para ver si podía llegar a él. El otro día volví a hacer un intento, le dejé un mensaje, un audio, y lo he hecho en agradecimiento porque para mí es muy bonito, es un sueño. El maestro Morante fue mi padrino, luego es cierto que toreé una corrida de toros en el año 2003, creo que en San Martín de Valdeiglesias, y ya no he vuelto a coincidir con él. Aparte de que es un torero histórico, fíjate la temporada que está haciendo, el que yo toree con él esa tarde, para mí es muy bonito y se junta todavía un plus más de emociones. Y efectivamente, pienso que es un detalle también por parte suyo, por parte de la empresa, de buen gusto al final, el haber sido mi padrino y estar también presente en la última tarde.

LD: En todo este tiempo la sociedad ha cambiado mucho. Especialmente en su relación con la tauromaquia. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que hay brotes verdes, con aficionados más jóvenes en los tendidos, con un interés mayor en la tauromaquia. ¿Cómo ves el mundo del toro y todo lo que le rodea comparado con como era cuando empezaste?

FR: Bueno, pues sí, efectivamente sí ha cambiado. Lógicamente cambia todo, cambia la sociedad, cambia la vida. Hay diferencias. Hemos visto de unos años para acá que se acerca muchísima gente joven a los toros. Eso es muy bonito, muy importante, porque al final es el futuro. El toro... pienso que los ganaderos han hecho un trabajo impresionante y han conseguido ese volumen, seriedad y duración. Yo recuerdo los años primeros míos de matador de toros y venir a una corrida de toros a Madrid no era a ver seis toros, era de siete u ocho porque rara era la tarde que no iba un toro para atrás. Hoy día los ganaderos han hecho un trabajo magnífico. La selección cada vez se está perfeccionando más. El toreo cada vez el toro lo permite y cada vez hay mayor ajuste. Yo veo a compañeros que les hacen una cantidad de cosas a los toros impresionantes, ¿no? La verdad es que ha evolucionado muchísimo, pero al final el toreo bueno está inventado ya de hace años y cuando surge, cuando se hace, la verdad es que gusta a todo el mundo, aunque sea un aficionado que venga por primera vez a los toros.

LD: ¿Y en tu propia tauromaquia has notado una evolución?

Fernando Robleño en Las Ventas.

FR: Sí, sí, claro que ha evolucionado. Al final los toreros con el paso del tiempo vamos evolucionando y yo pienso que de lo más importante que tiene mi trayectoria es que lidiando el tipo de corridas que he tenido que lidiar, que muy pocas veces me han permitido desarrollar el toreo que llevo dentro, me he preocupado de ser cada vez mejor torero o de intentar torear cada vez mejor. Pienso que en esta última época, en algunos momentos, sí que lo he conseguido y, lógicamente, no tiene nada que ver al torero de hace diez, quince años, al de cuando tomé el alternativa.

LD: Hace un par de años te nombraron director de la Escuela Taurina de Madrid, la Yiyo, que es la misma y está en el mismo lugar de la que fuiste alumno. ¿Cómo te ves en el papel de maestro? ¿Cómo son las nuevas generaciones de toreros? ¿Qué diferencia tienen con los que estuvisteis allí hace unas décadas?

FR: Tengo que decir que para mí que me haya nombrado director de la Escuela José Cubero Yiyo ha sido un sueño y pienso que un reconocimiento también a tantos años y a mi trayectoria, que muchas veces he estado ahí un poco tapada. Me está alimentando muchísimo y enriqueciendo mucho personalmente. La verdad que el poder transmitir a los alumnos que tienen el sueño de ser torero, como yo lo tuve hace muchos años, mis conocimientos, mi experiencia, mi forma de ver el toreo, mi forma de respetar al toro, mi forma de respetar lo que es la profesión de torero, pues pienso que está siendo muy bonito para mí. En cuanto a los alumnos y alumnas que hay, lógicamente, en una escuela al final son muchos los alumnos que hay inscritos y ahí hay un poco de todo. El que llega nuevo todavía no conoce realmente lo que es la profesión de torero pero sí que los alumnos que ya llevan más tiempo, los alumnos que están toreando, al final el que quiere ser torero tiene vocación, tiene afición, tiene sacrificio, tiene esfuerzo y tiene la entrega que hay que tener para poder destacar en esta profesión.

LD: ¿Un sueño para el 12 de octubre?

FR: Cuajar un toro y salir a hombros.