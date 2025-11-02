Muere Rafael de Paula, torero genial e irrepetible

Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula, nació y murió en Jerez de la Frontera, cuna del cante y el vino. Paula, artista irrepetible y genio gitano, fue un matador de toros irregular y un virtuoso del toreo de capa, además de uno de los máximos exponentes del lance de la verónica. Vino al mundo en el barrio de Santiago de la ciudad gaditana el 11 de febrero de 1940 comenzó muy joven toreando en las ganaderías cercanas a Jerez y a punto de cumplir los 20 años debuta como novillero en Las Ventas el 6 de septiembre de 1960.

Un año después, tras deslumbrar como novillero en Jerez toreando a la verónica el 13 de mayo de 1960, toma la alternativa en Ronda de la mano de Julio Aparicio y con Antonio Ordóñez el 9 de septiembre de 1960. Su genio no se prodigó por la capital de España y del toreo hasta catorce años después cuando el 28 de mayo de 1974 confirma alternativa en Las Ventas de la mano de su paisano José Luis Galloso y con Julio Robles de testigo. Paula, que como cuenta Juan Posada en su obra De Paquiro a Paula, en el rincón del sur "torea como los toreros sueñan", fue un torero con una trayectoria larga e irregular, y tuvo en su Jerez a su "musa" (Posada).

Cuenta El Cossio que Rafael de Paula comienza a ser contratado en las ferias tras una obra cumbre en la madrileña plaza de Vistalegre alternando con Antonio Bienvenida y Curro Romero el 5 de octubre de 1960. Una de sus grandes tardes fue en Jerez, como no podía ser de otra manera, donde el 17 de mayo de 1979 corta el rabo al toro Sedoso del marqués de Domecq. El matador de toros jerezano también escuchó numerosas broncas en su carrera y se dejó varios toros vivos, como le sucedió en Las Ventas el 12 de julio de 1987. Meses después, el 28 de septiembre de ese año se desquita haciendo una gran faena a un toro de Martínez Benavides. Aunque sin premio por el mal uso de los aceros no le impidió dar una sonora vuelta al ruedo. El 12 de octubre de ese año Rafael de Paula salió por la Puerta del Príncipe de la Maestranza tras encerrarse con seis toros.

Toreó en seis décadas diferentes y siempre fue fiel a su arte y un torero "genial y personalísimo, capaz de hacer vibrar a la afición más exigente y enfadar a la más benevolente" (El Cossío). La fragilidad de sus rodillas le hizo torear cada vez menos en la década de los noventa y finalmente se retira de los ruedos el 18 de mayo del año 2000 cuando quedaban unos meses para cumplir los 40 de alternativa.

Los escándalos también acompañaron a este torero genial que llegó a estar un año en la cárcel de El Puerto de Santa María entre 1995 y 1996 condenado por un delito de allanamiento de morada con inducción a la agresión de un empresario gaditano sucedido en 1989. También en 1985 había sido detenido en el callejón de la Plaza Real de El Puerto de Santa María y juzgado por supuestamente haber inducido el asesinato del supuesto amante de su esposa.

Pese a estos episodios, Rafael de Paula cuenta con gran respeto por gran parte de la afición por ser un torero de máxima categoría que solo en momentos muy puntuales demostró lo que tenía adentro. Dos años después de su retirada, en 2002, recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes y en la temporada 2007 apoderó a Morante de la Puebla. Una relación profesional que no duró mucho tiempo. Sin embargo, el cigarrero le dio a Rafael de Paula el rabo que cortó en la Maestranza en la Feria de Abril de 2023. Esa fue una de las últimas apariciones públicas del genio jerezano que ha fallecido este 2 de noviembre a los 85 años.