Reconocimiento a Morante en los premios del Casino: verle "es entrar en el museo del Prado de todas las tauromaquias"

La de 2025 ha sido una temporada taurina que ha pasado a la historia por obra y gracia de Morante de la Puebla. Su antológica campaña, con triunfos importantes en Madrid por partida doble, en Sevilla, en Pamplona, Jerez de la Frontera, Salamanca, El Puerto de Santa María… en tantas plazas por toda la geografía española, fue colmada con su retirada en directo el pasado 12 de octubre. Meses antes el Real Casino de Madrid dio a conocer a los ganadores de los XXIX Premios Taurinos que coronaban a Morante por su paso por la Feria de San Isidro y la Corrida de la Beneficencia, cuando salió por primera vez por la Puerta Grande de Las Ventas.

Este viernes 21 de noviembre se han entregado en el Salón Real de esta emblemática institución madrileña los XXIX Premios Taurinos que en la edición de 2026 cumplirán 30 años y son concedidos por los grandes aficionados que componen el jurado. El acto ha congregado a toreros, ganaderos, periodistas y personas del mundo del toro que han compartido la velada con socios del Real Casino. El presidente, Fernando Eguidazu Palacios, ha dicho en su discurso de bienvenida en el que destacó estos galardones como una "tradición en la vida taurina madrileña" en la que "premiamos el arte, el valor y algo más que una vocación". "La Fiesta vive un gran momento, goza de muy buena salud gracias a los jóvenes que se inician y que son el futuro de nuestra fiesta", ha añadido.

El Salón Real

Doblete y ausencia de Morante

Morante de la Puebla no ha acudido a recoger su premio como Triunfador de la Feria ni la Mención Especial al Mejor Quite Artístico por el llamado "quite del vaso". El periodista Vicente Zabala de la Serna fue el encargado de recoger ambos reconocimientos de parte de Morante y pidió "excusar al maestro" porque "la situación no es fácil" y le "ha sido imposible venir" al recibir la Mención Especial y ya cuando tuvo el gran premio de la velada en sus manos dijo que está escribiendo un libro sobre el genio y que "recojo el premio en nombre de Morante, pero no voy a hablar en nombre de Morante por pudor y por respeto".

Zabala de la Serna ha explicado sobre la temporada que "más que histórica sería milagrosa" y que está "conmovido" y "no es por el dorado sino por el sitio desde que lo ha hecho desde el complejo oscuro de la enfermedad mental" por la que ha sufrido un tratamiento con "18 sesiones de electroshock para cuajar una temporada para la historia". Morante "se ha erigido como un ejemplo absoluto de superación que lo sería en cualquier disciplina cultural o deportiva" porque la de 2025 ha sido una campaña de "entrega absoluta, de ofrecimiento absoluto al toro". El periodista ha finalizado diciendo que "en Morante se dan todos los toreros históricos, ver a Morante es entrar en el museo del Prado de todas las tauromaquias. No estoy de acuerdo en que Morante ha hecho el toreo soñado este 2025, ha hecho el imposible y eso escapa hasta de los sueños".

Toma el cigarrero el testigo de su paisano de Espartinas Borja Jiménez quien en 2024 hizo doblete en la anterior entrega de galardones del Real Casino de Madrid. Jiménez también ha sido premiado en esta edición como autor de la Mejor Faena del serial primaveral en la Monumental sita casi 200 números más arriba en la Calle de Alcalá de la institución casinista. El sevillano le hizo esa faena premiada con dos orejas al toro Milhijas de Victorino Martín en la Corrida In Memoriam del ganadero de Galapagar celebrada el pasado 15 de junio. Ese toro también ha sido reconocido por el Real Casino como el Toro Más Bravo. Borja Jiménez ha dicho que "es un orgullo recibir este tipo de premios en lugares como el Real Casino de Madrid y ojalá que me lleve el tercero el año que viene".

El ganadero Victorino Martín ha señalado al recoger el premio a su toro, y ha dado las gracias a la institución "sobre todo por el esfuerzo que hacen". "Este tipo de celebraciones son una forma de mantener viva la llama de esa pasión que es la tauromaquia", ha añadido el también presidente de la Fundación Toro de Lidia. Ha apuntado que la tarde en la que se lidiaron sus toros en Las Ventas fue "muy especial, recordando la memoria de mi padre y gracias a Dios las cosas salieron bien. Es una tarde que no olvidaré nunca y este trofeo me ayudará a no hacerlo".

El premio al Torero Revelación lo ha recogido Víctor Hernández, que dejó la pasada Feria de San Isidro una gran actuación el 10 de mayo. El matador de toros madrileño, que cuajó otra gran actuación en Las Ventas la pasada Feria de Otoño, que le ha valido estar bien posicionado en el próximo serial, ha dado las gracias a "todos los que lo han hecho posible" y "al toro que es el que da sentido a estos premios y a mi vida".

La Ganadería Más Completa, según el Real Casino, en la Feria de San Isidro 2025 fue la de Jandilla. Su ganadero, Borja Domecq, tras agradecer a la institución la entrega del premio ha dado las gracias a los "tres toreros que mataron la corrida Castella, Manzanares y Borja Jiménez". "Para un ganadero es un gran honor y ese honor se convierte en un sueño", ha señalado Domecq que ha aprovechado para recordar a los ganaderos "Ana María Bohórquez y Álvaro Domecq" recientemente fallecidos. "Es un honor haber compartido con ellos momentos de mi vida", ha añadido. Antes de comenzar el acto se guardó también un minuto de silencio por Rafael de Paula.

Emilio de Justo recogió su premio a la Mejor Estocada. El matador de toros extremeño ha sido reconocido por su realización de la suerte suprema al toro Milhebras, de Victorino Martín en la Corrida In Memoriam. De Justo ha destacado que "para mí es un orgullo" y que espera "que nos veamos muchos días más".

Detalle del premio

El aragonés Aarón Palacio ha sido premiado como Mejor Novillero de la Feria de San Isidro 2025 tras su actuación en la novillada de Alcurrucén del 13 de mayo. El ya matador de toros, tomó la alternativa en Nimes este septiembre de la mano de Roca Rey, ha dicho al recoger el galardón que es "un placer recoger este premio" porque "la tarde de Madrid fue muy importante para mí. La juventud tiene ganas de toros y Madrid es claro ejemplo de ello". El premio al Mejor Par de Banderillas se lo ha llevado Víctor del Pozo, por su actuación ante el toro, Calentito nº18 de la ganadería de D. José Escolar, quien ha aprovechado para dar las gracias a los matadores que cuentan con él y en especial a Noé Gómez del Pilar con quien actuó esa tarde.

Las menciones especiales de San Isidro 2025

El Real Casino de Madrid ha dado también cuatro Menciones Especiales: Una tarde para el recuerdo; Al coraje y al valor; Al quite de riesgo y Al medio de comunicación. La primera fue para Saúl Jiménez Fortes por la tarde de Arauz de Robles. Fortes ha dicho que "es para mí un honor estar aquí" porque fue "una tarde que ha sido inolvidable" en la que fueron "1425 días" los que habían pasado de su última actuación en Madrid. Ha hablado de que "fueron días de mucho trabajo, de recuperación, pero no volví hasta sentirme preparado, era el tiempo necesario para que mi toreo creciera", y ha rememorado la jornada por la que había sido reconocido: "fue realmente una tarde inolvidable".

La segunda mención ha sido para Noé Gómez del Pilar por su actuación ante toros de José Escolar. El matador de toros ha señalado tras dar las gracias por el premio que "a noches como esta no se puede faltar". La labor de Tele Madrid y Onda Madrid ha sido reconocida como mención Al medio de comunicación. Los periodistas Sixto Naranjo y Javier F. Mardomingo han sido los que han recogido dicha mención.

José Antonio Morante Camacho "Morante de la Puebla", quien recogía asi el testigo de los galardonados como "Triunfador de la Feria" en anteriores ediciones: Borja Jiménez el pasado 2024, Sebastián Castella en 2023 y también en 2015 y 2007; Tomás Rufo en 2022; Antonio Ferrera en 2019; Alejandro Talavante, en 2018 y 2013; Ginés Marín en 2017; Paco Ureña en 2016; Miguel Ángel Perera en 2014; en los años 2010 y 2012 el premio Triunfador de la Feria fue declarado desierto; José María Manzanares en 2011; Manuel Jesús "El Cid" en 2008, 2006 y 2005; Matías Tejela en 2004; José Pacheco "El Califa" en 2003 y 2000; Enrique Ponce en 2002; Rafael de Julia en 2001; José Tomás en 1999 y 1997; Eugenio de Mora en 1998; Víctor Puerto en 1996 y ya en 1995 el reconocimiento fue para César Rincón.

Como es habitual, la velada contó con la asistencia de casi todos los premiados y con la de los miembros del jurado de estos XXIX Premios Taurinos Real Casino de Madrid que estuvo constituido por, como presidente y secretario, los que lo son de la Junta Directiva de la Institución, Fernando Eguidazu Palacios y Fernando Blanco Giraldo. Vicesecretario y Responsable de Actividades Taurinas, Jesús Gallego Pérez. Vocales: Gerardo Seco Ródenas, Juan Francisco Hermida Gutiérrez, Francisco Carpintero López, Francisco Jiménez Martínez, Ignacio García Govantes, Rafael Saiz Fraile, Ismael Fernández de la Carrera, José González Jiménez y Lorenzo Simón López.

Todos los premios

