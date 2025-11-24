La Maestranza cambia de empresa gestora casi 100 años después

La temporada taurina española de 2025 terminó en los ruedos, pero aún se está dando en los despachos. Mientras muchas plazas de toros están esbozando los carteles de las ferias de la campaña 2026, un bombazo ha sacudido el panorama taurino: la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tendrá una nueva gestora del coso del Baratillo casi 100 años después. En un escueto comunicado, la entidad ha dado a conocer el nombre del nuevo empresario: el sevillano José María Garzón.

El empresario José María Garzón.

Este sábado, cuando se dio a conocer la decisión de la Junta General de la Real Maestranza de Caballería, el impacto fue inmediato. Centenares de mensajes en redes sociales celebrando la decisión y otros tantos haciendo peticiones al flamante empresario de la joya de la corona de la tauromaquia para la incipiente temporada taurina. La empresa que deja la gestión de la plaza de toros de Sevilla, Pagés, lo hace tras 93 años sin posibilidad de llegar al centenario.

El nuevo empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, José María Garzón, es el dueño de la empresa Lances de Futuro, que gestiona en la actualidad las plazas de toros de Córdoba, Santander, Torrejón de Ardoz y Cáceres. En esta campaña que acaba de concluir, también gestionó las de Almería y Málaga. Esta última, propiedad de la Diputación de Málaga, volverá a salir a concurso después de una polémica decisión.

Garzón ha regentado numerosas plazas de toros por toda la geografía española desde 2007 y también ha apoderado a varios matadores de toros. En la actualidad lleva la carrera de Juan Ortega. En una entrevista al diario ABC al poco de conocer la decisión de la entidad maestrante, el empresario sevillano reconoció que gestionar la plaza de toros de Sevilla "es el sueño de mi vida" y que está "agradecido a Dios y a la Real Maestranza de Caballería que haya confiado en mí, me acuerdo ahora mismo muchísimo de mis padres que desde el cielo siempre me han ayudado". Cabe recordar que Garzón perdió muy joven a sus padres en un accidente de tráfico. En el diario de Vocento, el empresario afirmó que es "el día más feliz de mi vida" y que se va a "poner a trabajar desde mañana mismo para cumplir con mi obligación y mi vocación".