Temporada 2026 en Las Ventas: Roca Rey en la Beneficencia, encerrona de Borja Jiménez y final de la Copa Chenel

Aún faltan dos meses para la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026, prevista para el jueves 5 de febrero, pero con cuentagotas van conociéndose carteles y fechas de la próxima campaña en la Monumental de Las Ventas que comienza el 22 de marzo. Una temporada en la que, en principio, no estará Morante de la Puebla, protagonista de la de 2025. Sin embargo, no se puede cerrar del todo la puerta a la participación del genio cigarrero después de su entrevista en The New York Times en la que dijo que no era "una retirada completa" sino "un descanso".

Sin Morante en la ecuación la responsabilidad de ejercer el mando en la tauromaquia recae en otros matadores de toros con el reto de mantener el récord de abonados en Las Ventas y el millón de espectadores conseguido esta temporada. Uno de ellos es Roca Rey, que se ha visto desplazado a lo largo de la campaña 2025 por el propio genio de La Puebla del Río. La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico dio hace unos días dos carteles que serán de los más fuertes de la temporada 2026: los de la Corrida de la Beneficencia y la Corrida In Memoriam de Rafael de Paula, recientemente fallecido.

Estos carteles serán el colofón de una Feria de San Isidro que comenzará el viernes 8 de mayo de 2026 y se extenderá de manera casi ininterrumpida hasta un mes después, el domingo 7 de junio en el que se celebrará la Corrida de la Beneficencia. Este cartel contará con Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández que lidiarán un encierro de Victoriano del Río. Una semana después, el 14 de junio, Borja Jiménez se encerrará con seis toros en Las Ventas por primera vez en su vida para homenajear a Rafael de Paula. Los toros en principio serán de Victoriano del Río y de Garcigrande.

En la entrega de los XXIX Premios Taurinos del Real Casino de Madrid el pasado 21 de noviembre el propio Borja Jiménez respondió enigmático a Libertad Digital sobre los compromisos que ya estaba contrayendo para la próxima temporada asegurando que "algo hay". La encerrona en Las Ventas es, sin duda, uno que puede marcar su carrera como matador de toros en ascenso.

Final de la Copa Chenel y vuelta de hierros toristas

Una de las grandes novedades de la temporada 2026 en la Monumental de Las Ventas es que el coso de la Calle de Alcalá va a acoger la final de la Copa Chenel. El certamen, impulsado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, cumple el próximo año seis ediciones y mantendrá el premio de que el vencedor toreará en un cartel de prestigio en la Corrida de la Hispanidad del 12 de octubre.

Plaza 1, la empresa que gestiona la Monumental madrileña, anunció que reservará una fecha dentro del calendario para la celebración de la Gran Final en Las Ventas. Será en el coso de la Calle de Alcalá donde conozcamos al sucesor de Sergio Rodríguez en la Copa Chenel. El vencedor de la edición de 2025 fue el quinto. Fernando Adrián (2021), Francisco de Manuel (2022), Isaac Fonseca (2023) y Víctor Hernández (2024), precedieron al torero abulense.

Según ha publicado Mundotoro la campaña taurina en Las Ventas arrancará el 22 con un encierro de Adolfo Martín. A esa corrida de toros seguirán otras dos: las clásicas del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Una de las ganaderías que podrían anunciarse en cualquiera de las dos fechas es la de Palha. Hace unos días en la Asociación El Toro de Madrid, el empresario de Las Ventas, Rafael García Garrido, aseguró que habría festejos con hierros de corte torista como Cuadri, Dolores Aguirre, Partido de Resina o Saltillo.