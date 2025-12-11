Castellón, la primera feria que se anuncia para un 2026 sin Morante

La sombra de Morante de la Puebla es muy alargada y en este 2026 que estamos a punto de estrenar aún más por lo reciente de su despedida el pasado 12 de octubre. Aunque los rumores de una posible reaparición del cigarrero son persistentes lo más seguro es que si eso ocurre será en alguna cita muy puntual y de gran relevancia. Mientras tanto los teléfonos de los despachos de las empresas taurinas echan humo y horas para ir cuadrando carteles para anunciarse cuanto antes.

Una de las empresas que más se ha adelantado es Funtausa, la de los Matilla, que ha presentado esta semana los carteles de la Feria de la Magdalena de Castellón que se celebrará entre el 8 y el 15 de marzo de 2026. Evidentemente la ausencia más relevante es la de Morante de la Puebla porque como dijo Rubén Amón en una entrevista para Libertad Digital "el hueco que deja es proporcional al espacio que ha ocupado". Pero también sorprende que no estén otros nombres destacados de la temporada 2025 como Borja Jiménez, Víctor Hernández o Fortes. Con la afición pidiendo caras nuevas los adelantos de otras ferias como la de Valencia han dejado mucho que desear.

En Castellón se celebrarán por la Magdalena cinco corridas de toros, una de rejones y dos novilladas de la que una es sin picadores y otra una clase práctica para escuelas taurinas de distintos puntos de España. Comienza la feria levantina con un encierro de La Quinta para Ginés Marín y los recientemente doctorados Aarón Palacio y Javier Zulueta. Un cartel inédito que ha llamado la atención de la afición. Al día siguiente, lunes 9 de marzo, Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens lidiarán a caballo una corrida de Los Espartales.

Los dos días siguientes se celebrarán las novilladas. El martes 10 la clase práctica con reses de Aída Jovani con Noel García, Abel Rodríguez, Jaime Padilla, Bruno Martínez, Pablo Torres y Celso Ortega y el miércoles la novillada sin picadores con novillos de Hermanas Angoso para Juan Zamora, Íker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares.

El momento de Roca Rey y los viejos rockeros

El resto de corridas de toros de la Feria de La Magdalena de Castellón cuentan con las principales figuras del toreo que continúan en la brecha con algunos nuevos valores llamados a sucederles. El jueves 12 de marzo Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez lidiarán un encierro de Montalvo y al día siguiente será el turno de Roca Rey. El torero peruano, que con la ausencia de Morante vuelve a ser el torero más buscado, está anunciado en la corrida de Hermanos García Jiménez junto a José María Manzanares y Pablo Aguado. Cierran la feria el fin de semana del 14 y 15 de marzo dos corridas de toros: la de Zalduendo y la de Domingo Hernández. La primera la lidian Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo y la segunda Alejandro Talavante y Juan Ortega en formato mano a mano.

Presentada la Feria de Castellón los principales ciclos del primer tercio de la temporada seguirán su estela. Están a punto de conocerse los de Valdemorillo, Illescas y Olivenza y en la sala de máquinas también está la de Fallas de Valencia. El 5 de febrero se presentarán los carteles de San Isidro 2026 aunque ya se conocen algunas corridas de la próxima campaña en Las Ventas. Y el nuevo empresario de la Maestranza de Caballería de Sevilla tras casi 100 años de la empresa Pagés, José María Garzón, está empezando a moverse y cuenta El Mundo que ha ido a Portugal a visitar a Morante porque, según dijo, "para confeccionar una feria de abril sin Morante hace falta la ayuda de Dios". Veremos lo que sucede en los próximos meses, pero lo que parece claro es que la temporada taurina 2026 está a la vuelta de la esquina.

Todos los carteles de Castellón