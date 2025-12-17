El Premio Nacional de Tauromaquia se volverá a entregar en el Senado desafiando a Urtasun

El desafío a la decisión ideológica del ministro de Cultura de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia el año pasado, continúa por parte del Senado, la mayoría de las CCAA y la Fundación Toro de Lidia. La edición de 2025 se volverá a entregar en la Cámara Alta como ya se hizo con gran repercusión en la de 2024 en la que se premió ex aequo a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y al cineasta Albert Serra por el impacto de su película Tardes de Soledad protagonizada por el matador de toros Andrés Roca Rey.

El Premio Nacional de Tauromaquia "mantiene el compromiso institucional de reconocer los méritos de profesionales y figuras destacadas del mundo taurino mientras persiste la situación de excepción censora creada por el Ministerio de Cultura", asegura la Fundación Toro de Lidia en una nota de prensa. La entidad presidida por el ganadero de bravo Victorino Martín ha sido clave en promover que se siga entregando este galardón pese al veto ideológico de Urtasun.

Además del Senado y la Fundación Toro de Lidia, las CCAA de Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la recientemente incorporada Ciudad Autónoma de Melilla, único lugar de África donde se siguen celebrando corridas de toros.

El PNT, una victoria más contra Urtasun

La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez del antitaurino Ernest Urtasun por parte de la coalición Sumar con la cartera de Cultura en noviembre de 2023 fue un jarro de agua fría a las relaciones entre el sector taurino con el Ejecutivo. Ya en pandemia Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sánchez y líder de Sumar, se había negado a que los profesionales taurinos recibieran prestación y meses después hubo otro choque, esta vez con Cultura, por el rechazo a que los espectáculos taurinos formasen parte del Bono Cultural Joven.

Solventadas esas diferencias con el Ejecutivo, en parte por el papel de la Fundación Toro de Lidia, la elección de Urtasun como ministro de Cultura abrió una nueva etapa de choque directo. El flamante ministro no dudó en cargar directamente contra el sector y promover la ILP No Es Mi Cultura que se acabó estrellando en el Congreso tras el cambio de parecer del PSOE. Como rabieta ideológica, en mayo de 2024 decidió eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, otorgado por primera vez en 2013 por el Ministerio de Cultura. Varias CCAA de distinto signo ideológico como Madrid o Castilla-La Mancha reaccionaron anunciando que lo entregarían ellas. No había pasado un año desde el veto de Urtasun y el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y Albert Serra recogieron su premio en el Senado. Una imagen que se volverá a ver en los próximos meses en la Cámara Alta.

El primer ganador del Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 35.000 euros, fue el matador de toros Paco Ojeda en 2013; en 2014 fue el fotógrafo taurino Francisco Cano Lorenza Canito; al año siguiente, 2015, la Escuela de Tauromaquia de Madrid Marcial Lalanda; en 2016 fue el ganadero Victorino Martín padre; en 2017, el torero Enrique Ponce; en 2018 el también matador de toros Juan José Padilla; en 2019 fue el Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas; en 2020 la Fundación Toro de Lidia; en 2021 el matador de toros Morante de la Puebla; en 2022 la Casa de Misericordia de Pamplona; en 2023 el torero Julián López El Juli y en 2024 la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y el cineasta Albert Serra, ex aequo. ¿Quién será el ganador de la edición de 2025?