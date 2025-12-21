La temporada taurina de 2026 va tomando forma: Olivenza, Valdemorillo y Brihuega con carteles

En la temporada uno después de Morante de la Puebla parece muy complicado volver a despertar el interés de la afición para volver a llenar las plazas de toros como ha venido sucediendo en las últimas campañas. En 2026 es el turno de las figuras del toreo ya consolidadas para volver a atraer la atención del respetable y de la taquilla y, también, de los empresarios para dar su espacio a toreros emergentes que renueven un escalafón.

La Feria de la Magdalena de Castellón, que se celebra a mediados de marzo, ha sido la primera en dar a conocer sus carteles anticipándose a todas las demás. La misma empresa, Funtausa, la de Matilla, también ha presentado el de la Corrida de la Primavera de Brihuega que se celebra el domingo 11 de abril con toros de su propia ganadería, Hermanos García Jiménez, con el torero de la casa, José María Manzanares, y con Juan Ortega y Roca Rey. En 2026 será el peruano el que en principio volverá a llevar el peso de la taquilla en las ferias tras el adiós, o hasta luego, de Morante. En Castellón el cartel en el que torea Roca Rey es parecido al de Brihuega cambiando a Ortega por Pablo Aguado.

Juan Ortega y Pablo Aguado se verán las caras muy pronto en la temporada 2026. Los llamados a intentar ocupar el hueco, inmenso, que deja Morante en el toreo están anunciados en la Feria de San Blas y la Candelaria de la localidad madrileña de Valdemorillo. Esta feria en los últimos años se ha convertido en el pistoletazo de salida de la temporada ya que se celebra a principios del mes de febrero en su cómoda plaza cubierta. El primer festejo es el viernes 6 y es una novillada con picadores con reses de Jiménez Pasquau para Álvaro Serrano, Mario Vilau, Julio Méndez, Sergio Rollón, Félix San Román y Samuel Castrejón.

Además de la novillada con picadores en Valdemorillo se celebran dos corridas de toros: un mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo con toros de El Capea, Fuente Ymbro y Hnos. García Jiménez el sábado 7 de febrero y una corrida de Torrealta para Uceda Leal, Juan Ortega y Pablo Aguado. El jueves 5 habrá como prólogo de la cita una clase práctica de la Escuela Taurina de Madrid José Cubero Yiyo. En la Comunidad de Madrid también se sabe ya el nombre de los 18 matadores de toros que van a participar en la Copa Chenel 2026 cuya final se celebrará por primera vez en la Monumental de Las Ventas.

De Madrid a Valencia pasando por Olivenza e Illescas

Los carteles de la Feria de San Isidro se darán a conocer en una gala por todo lo alto a principios del mes de febrero en la propia Monumental de Las Ventas y aunque algunos portales como MundoToro va adelantando algunas combinaciones las que parecen más claras son las dos con las que se cierra el ciclo isidril el 7 y el 14 de junio: la Corrida de la Beneficencia (Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández con toros de Victoriano del Río) y la In Memoriam que en vez de ser en recuerdo a Rafael de Paula será a Ignacio Sánchez Mejías tras el ninguneo del ministro Ernest Urtasun a su figura. Ese festejo será la primera corrida en solitario de Borja Jiménez en Las Ventas y estará anunciado con toros de Victoriano del Río y Domingo Hernández. El empresario de Las Ventas, Rafael García Garrido, adelantó que San Isidro 2026 será televisada de manera íntegra por Telemadrid.

Otra feria que también está a punto de conocerse es la de Fallas de Valencia, la primera plaza de primera categoría que da toros durante la temporada y que coincidirá en fechas, como viene siendo habitual, con Castellón, Olivenza e Illescas. En el coso de la calle Xátiva de la capital levantina el grueso de los actuantes serán muy parecidos a los de su vecina Castellón. Talavante podría hacer doblete y Borja Jiménez y Tomás Rufo repetirían el mano a mano de Valdemorillo.

En Olivenza sí son oficiales los carteles de una feria que celebra en 2026 su 35º aniversario. Como viene siendo habitual en la plaza de toros fronteriza con Portugal la FIT ha presentado un ciclo que entre el viernes 6 de marzo y el domingo 8 de marzo incluye una novillada con picadores y tres corridas de toros con las principales figuras del momento. La feria comienza con la novillada de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez el viernes 6 de marzo. El sábado 7, José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega lidian un encierro de Puerto de San Lorenzo y el domingo 8 se celebran dos festejos: uno matinal con toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto para Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez y otro vespertino con toros de Victoriano del Río para Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey. En esas mismas fechas de principios de marzo también se celebra la Feria del Milagro de Illescas que aún no ha presentado oficialmente sus carteles.

La Feria del Aficionado y la oportunidad en Valladolid

Una de las ferias que se ha ido consolidando en las últimas temporadas ha sido la del Aficionado que organiza el Club Taurino 3 Puyazos entre el 25 y el 26 de abril en la localidad madrileña de San Agustín del Guadalix. En 2026 celebrarán una novillada y dos corridas de toros. El sábado 25 de abril por la mañana se lidian novillos de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez para Joao D’Alva y Jesús de la Calzada. Por la tarde, están anunciados Sánchez Vara, Joselillo y Francisco Montero con toros de Prieto de la Cal y Reta de Casta Navarra. El domingo 26 por la mañana Damián Castaño, Juan de Castilla y Maxime Solera se anuncian con toros de Dolores Aguirre y José Escolar.

En Valladolid la empresa Tauroemoción ha anunciado para la Feria de San Pedro Regalado dos corridas de toros. Una de ellas aún no tiene cartel, pero la otra será una Corrida de la Oportunidad con un cartel 100% castellanoleonés. Los matadores de toros y jóvenes promesas de la región Manuel Diosleguarde (Salamanca), Sergio Rodríguez (Ávila), Jarocho (Burgos) y Mario Navas (Valladolid) lidiarán un encierro de la divisa salmantina de El Pilar.

El premio del vencedor de esta Corrida de la Oportunidad será un puesto en la feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid que se celebra en septiembre. Cada uno de los toreros lidiará un toro y tras la deliberación del jurado se elegirá a los dos finalistas que lidiarán los dos toros restantes.