Morante alienta los rumores sobre su reaparición: "Ojalá pueda ofrecer mi mejor versión"

Parece una inocentada más del Día de los Inocentes, pero no es así. Morante de la Puebla ha roto su silencio y ha participado en Clarín, el programa taurino de Radio Nacional de España este pasado domingo para comentar que ha sido galardonado con la Oreja de Oro 2025, premio que concede este espacio y que ya ganó en 2021 y 2022. Un premio que ha conseguido por unanimidad consiguiendo 23 puntos, la primera vez que sucede. El Hierro de Oro ha sido para Victorino Martín con 19 puntos.

El cigarrero no para de conseguir reconocimientos por la gran temporada que culminó en el histórico 12 de octubre en Las Ventas quitándose la castañeta en el centro del ruedo anunciando así su adiós de los ruedos. Desde esa fecha no se ha dejado ver en público y sólo ha ido a recoger uno de ellos mientras que en otros, como el del prestigioso Casino de Madrid, lo recogió el periodista Vicente Zabala de la Serna en su nombre.

Fue a mediados de diciembre en la ciudad italiana de Verona donde recogió el galardón Ópera Taurina que otorga el Club Taurino Italiano. El cigarrero aprovechó para torear de salón en el anfiteatro romano de esa localidad dejando una poderosa imagen para el recuerdo. Semanas antes en el periódico The New York Times dio sus primeras declaraciones tras lo sucedido el 12 de octubre. Dijo el cigarrero que "no le llamemos una retirada completa, es un descanso".

Morante ha regresado a Portugal donde ha pasado la Navidad junto a su familia mientras sigue con su tratamiento para vencer la enfermedad mental que le mortifica desde que tiene 20 años y que le hizo mudarse a la localidad de Marinha Grande, cercana a Nazaré. Por teléfono entró en directo en el programa Clarín donde le dieron la enhorabuena por la Oreja de Oro 2025. El cigarrero dijo entre risas que es "la tercera, la Puerta del Príncipe, como dice mi apoderado, mi amigo, Pedro".

Aseguró con buen humor que está "muy contento" porque "la verdad que es un trofeo que siempre lo viví, sobre todo desde los inicios, con mucha ilusión para ver si algún día ganar en mi vida una Oreja de Oro y, mira por donde, llevo tres". Unos premios que, cuenta, pintó de dorado. "Es verdad. Porque, claro, una oreja de oro sin que tenga, por lo menos, el color del oro pues ¿cómo voy yo a presentársela a los demás que vienen ahí a mi casa? Tengo que decirles: ‘mira, la oreja de oro’ y ya ellos se quedan conformes".

¿Volverá a los ruedos?

El nombre de Morante de la Puebla no aparece en ninguno de los carteles que se han anunciado en las últimas semanas y que conforman la primera parte de la temporada taurina 2026. Tampoco aparece en los avances de la Feria de Fallas ni la de San Isidro que se han ido conociendo por los portales taurinos. Se sabe que el flamante empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, José María Garzón, fue hasta Portugal para hablar con el genio, pero más allá de eso el resto son conjeturas disfrazadas del deseo de una afición que se quedó huérfana el 12 de octubre.

En el programa Clarín, Morante habló de cómo está. Dijo: "Bueno, pues ahí vamos… luchando. Con la vida y, sobre todo, poniéndole mucha ilusión a que el mal tiempo pase y venga el bueno y podamos disfrutar de todos vosotros de lo que es mi vida y lo que me gusta". Esta reflexión abrió la puerta a otra pregunta: ¿lo del 12 de octubre fue un punto y aparte o un punto y final?

Ante esa cuestión el cigarrero contestó: "A mí me gustaría que fuera un punto y aparte. Esa es mi esperanza, la verdad, y esa es mi lucha y mi ilusión, pero nunca se sabe. Estas cosas de la cabeza no son tan fáciles y la verdad es que es una lucha interior muy fuerte ya desde que tenía 20 años. Ojalá pronto pueda estar con todos vosotros, que es lo que a mi me gusta, y poder ofrecer mi mejor versión para que ustedes la valoréis y a ser posible otra Oreja de Oro".