Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, Premio Nacional de Tauromaquia

Este viernes ha muerto en Madrid, en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi. Tenía 70 años de edad.

Moncholi, nacido en Madrid en 1955 y licenciado en Comunicación audiovisual, es recordado, sobre todo, por su trabajo en Telemadrid como cronista taurino. Su trayectoria profesional comienza en los años 70 en la radio, en la Cadena SER; y fue reportero gráfico en los diarios Ya y ABC, así como en la Agencia Flash Press.

A partir de 1980 centra su dedicación profesional a la información taurina. Coordina el programa Los Toros, bajo la dirección de Manuel Molés, del que luego será subdirector.

Fue redactor y colaborador en diversos medios como Informaciones, Hoja del Lunes, Interviú, Fiesta Brava, Diez minutos, Tiempo, Lecturas o La Lidia, y coordinador y redactor del diario Pueblo en la Sección Toros. Fue subdirector y columnista de El Ruedo.

En 1989 coordina la serie de Televisión Española, Piel de toro. Ese año comienza su andadura en Telemadrid como comentarista, entrevistador y reportero de las corridas de toros, y luego pasa a incorporarse como redactor de información taurina a los Informativos del ente público. Entre 1999 y 2002 crea y dirige el portal Burladero TV. - Información taurina

En julio de 2021 es nombrado consejero del Centro de Asuntos Taurinos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en el año 2024 recibió el Premio Nacional de Tauromaquia.

Su familia y amigos ruegan una oración por su alma.