El Gobierno promete a la ONU prohibir la entrada de menores a los toros

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que está tramitando una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para prohibir el acceso de los menores de edad a espectáculos taurinos.

Así lo ha declarado el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, durante el examen de España con motivo del seguimiento de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país.

Durante las sesiones, los expertos del Comité reprendieron de nuevo (lo hicieron también en 2018) a España por permitir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza. E instaron al Gobierno a adoptar medidas para "limitar la presencia y participación de niñas, niños y adolescentes en eventos que incluyan violencia hacia los animales".

En este sentido, un miembro del Comité, Bragi Gudbrandsson, aseguró que existen "pruebas irrefutables científicas que vinculan la normalización de la violencia con la exposición a los niños a cualquier forma de crueldad contra los animales".

Otro miembro del Comité, Suzanne Aho, aseguró que es una paradoja limitar los contenidos audiovisuales a los menores mientras se les permite acudir a escuelas taurinas. También preguntó si existe algún tipo de directriz para los padres sobre "las consecuencias psicológicas" de que sus hijos acudan a ese tipo de espectáculos.

El Gobierno promete prohibir la presencia de menores

La delegación del Gobierno no detalló un calendario específico para la tramitación de la reforma de la LOPIVI ni el texto concreto de las medidas, pero confirmó ante la ONU que se exploran cambios legales para restringir o prohibir la presencia de "menores de edad en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia ya sea contra las personas o ya sea contra los animales".

En la actualidad, la normativa sobre la presencia de menores en espectáculos taurinos varía entre Comunidades, aunque en la mayoría no existe una prohibición específica de acceso por edad. Galicia prohíbe la asistencia de menores de 12 años a espectáculos taurinos, Baleares, País Vasco y Cantabria permiten el acceso a menores de 16 años acompañados de un adulto.