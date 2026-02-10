La Feria de Abril 2026 toma forma con una presentación inédita en Sevilla

La temporada taurina de Sevilla 2026 ha quedado oficialmente presentada este fin de semana en un acto sin precedentes. La empresa Lances de Futuro ha dado a conocer los carteles de la Feria de Abril y del abono completo del año en una gala celebrada en el Cartuja Center, un evento que ha reunido a numerosos representantes de la sociedad sevillana, de la cultura y del mundo del toro y que ha marcado el estreno de una nueva etapa en la gestión de la Real Maestranza.

El responsable del proyecto, José María Garzón, ha oficializado un abono ambicioso y de largo recorrido en un acto concebido como espectáculo en sí mismo. La gala ha estado conducida por los periodistas Vicky Collantes y Juanma Lamet y ha contado con un cuidado despliegue artístico: actuaciones del grupo acrobático Dinamic, del cantaor Diego Carrasco, de la pianista María Espinosa, de la Banda Tejera y de los clarineros de la Maestranza. Todo ello ha servido de hilo conductor de una velada que ha estado precedida por un inusual paseíllo por la alfombra roja de toreros, ganaderos y personalidades, una imagen nunca vista en una presentación taurina en Sevilla.

Un abono extenso y vertebrado

La empresa ha configurado un abono que ha quedado estructurado entre el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y el 30 de septiembre. En total, el serial ha quedado compuesto por 25 festejos: 18 corridas de toros, un festejo de rejones y seis novilladas con picadores. El núcleo de la Feria de Abril se ha fijado entre el martes 14 y el domingo 26 de abril, con dos corridas de intermedio, y se ha mantenido el cierre tradicional con la corrida de Miura.

El calendario se ha completado con festejos en mayo, junio y septiembre, reforzando la idea de una temporada larga y continua. Además, se ha recuperado la corrida del Corpus, programada para el 4 de junio, y la Feria de San Miguel ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el cierre del curso taurino sevillano.

Morante, pilar del ciclo

En el plano artístico, la empresa ha situado como eje del abono a Morante de la Puebla, que ha asumido cuatro contratos en firme, con la posibilidad de cumplir un quinto en septiembre. Junto al torero de La Puebla, Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado han sumado también cuatro tardes cada uno, configurando los pilares de un abono que ha supuesto el debut de Garzón al frente de la Maestranza.

Entre los matices que han terminado de redondear los carteles figura la inclusión definitiva de David Galván en la corrida del 15 de abril. El gaditano, uno de los toreros que mejor sabor de boca ha dejado en la temporada 2025, ha quedado anunciado junto a Miguel Ángel Perera y el joven aragonés Aarón Palacios para lidiar toros de Santiago Domecq, en una de las combinaciones que mejor ha simbolizado la apuesta por la renovación.

Apuesta por el abonado y por el futuro

Más allá de los carteles, la nueva empresa ha puesto el foco en el abonado. Durante la presentación se han anunciado descuentos del 10% en todos los abonos, una tarifa especial joven de 350 euros, rebajas del 50% en las novilladas sin caballos y sorteos de cursos para aficionados prácticos, además de distintas experiencias taurinas.

Entre las novedades más destacadas, se ha incluido el acceso gratuito de los abonados a la Venta de Antequera, otro de los proyectos estratégicos de Lances de Futuro, concebido como espacio de recuperación ganadera y lugar donde poder ver algunas de las corridas que posteriormente se han lidiado en Sevilla. Asimismo, los abonados han pasado a disponer de un 10% de descuento en el resto de plazas gestionadas por la empresa.