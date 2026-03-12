OneToro televisará parte de la Feria de Abril de Sevilla, incluidas corridas de Morante y Roca Rey

El pasado domingo 8 de marzo el canal temático taurino OneToro televisó la corrida de La Quinta de la Feria de la Magdalena de Castellón en la que Ginés Marín causó un gran impacto. Fue la primera corrida de toros de las que tiene anunciadas esta plataforma de streaming para la temporada de 2026.

Este jueves OneToro ha anunciado que sumará siete corridas de toros y una novillada más en directo a su programación de los próximos meses. Ocho festejos de la Feria de Abril de Sevilla que incluyen actuaciones de Morante de la Puebla y Roca Rey, dos de los principales atractivos del abono sevillano este 2026. La que no está en el pack es la del Domingo de Resurrección del próximo 5 de abril, que es la fecha del regreso del cigarrero tras lo sucedido el pasado 12 de octubre en Las Ventas con su corte simbólico de coleta.

El festejo de Resurrección, que se publicó que se emitiría por Telemadrid, seguramente se televisará en Canal Sur aunque no está confirmado oficialmente. Tampoco está confirmado que finalmente se haga de la mano de OneToro como cuenta Álvaro Acevedo en Cuadernos de Tauromaquia. Aunque el canal tiene programadas en esas fechas las corridas de la Feria de Pascua de Arlés.

En este sentido, en una nota de prensa de "la televisión de los toros" se afirma que "OneToro no descarta ampliar el número de retransmisiones desde Sevilla si las circunstancias lo permiten. Por el momento, estos ocho festejos constituyen los compromisos ya confirmados para la Feria de Abril, una noticia que refuerza la presencia de la plataforma en una de las plazas más emblemáticas del mundo del toro y que permitirá a decenas de miles de aficionados vivir Sevilla en directo, con toda la emoción y el sello de calidad de OneToro". Tras Castellón, Valencia, Villaseca de la Sagra y Arlés llega al canal temático la Feria de Abril y desde OneToro dicen que "además de otras citas de gran interés que se irán confirmando en las próximas semanas".

Ocho festejos en Sevilla

Los ocho festejos anunciados tras el acuerdo de OneToro con la empresa Lances de Futuro, gestora de la Maestranza desde este año, son los del 11, 12, 14, 15 y 16 de abril, así como 21, 22 y 23 de abril. Los festejos son: