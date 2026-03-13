Las Ventas presenta una impresionante corrida de Cuadri para abrir la temporada taurina en Madrid

La temporada taurina 2026 está ya a pleno rendimiento. Las ferias de la Magdalena de Castellón y de Fallas de Valencia están en estos días celebrando sus festejos en los que están toreando las principales figuras del toreo. Mientras, en Madrid, queda poco más de una semana para el comienzo de una campaña que tiene en la Feria de San Isidro su principal atractivo y que ha conseguido en pocas semanas un récord de abonados.

Sin embargo, no hay que olvidar que en Las Ventas de marzo a octubre hay festejos taurinos todas las semanas y este próximo domingo 22 a las 18:00 arranca la temporada con una corrida muy del gusto de la afición de la Monumental de la calle de Alcalá: la de Hijos de D. Celestino Cuadri Vides. La encastada ganadería pasta en la finca Comeuñas, en la localidad onubense de Trigueros y desde Plaza 1 han presentado a los animales que pisarán el coso madrileño con un original vídeo y una selección de fotografías.

La terna que inaugurará la temporada 2026 en Las Ventas está compuesta por los matadores de toros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Tres toreros acostumbrados al circuito llamado torista. Recuerdan desde Plaza 1 en una nota de prensa que "a este singular hierro le avalan toros que han hecho historia en Madrid y que han recibido reconocimientos en diferentes ediciones de la Feria de San Isidro. Entre los más destacados se encuentran: Clavellino (1993), Poleo (1996), Fogonero (2004), Aragonés (2008), Frijonero (2010) o Podador (2011). Ahora regresa a Las Ventas tras su última cita el 24 de marzo de 2024, tarde en la que Antonio Ferrera cortó una oreja al cuarto de la tarde".

La temporada continuará en Las Ventas los próximos domingos de marzo y abril y ya entre mayo y junio se celebrarán las ferias de la Comunidad de Madrid (1 a 3 de mayo) y San Isidro (8 de mayo a 6 de junio). Tras la feria en honor al patrón de Madrid están programadas la Corrida In memoriam de Ignacio Sánchez Mejías el domingo 7 de junio y la de la Beneficencia el domingo 14 de junio. Además el 30 de julio se celebrará por primera vez la final de la Copa Chenel en la Monumental.