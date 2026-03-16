Samuel Navalón, Víctor Hernández y David de Miranda, los nuevos toreros se abren paso entre las figuras

La temporada taurina en España 2026 está desperezándose con la parada en la Feria de Fallas de Valencia. El primer fin de semana de la primera feria en plaza de primera categoría de la temporada ha coincidido con el cierre de la Feria de la Magdalena de la vecina Castellón y con la Feria del Milagro de Illescas. La triunfal Olivenza ya queda lejos, por no hablar de la de Valdemorillo celebrada en febrero.

En estos ciclos de la primera parte de la temporada mientras los dos grandes puertos de montaña de la primavera, las ferias de Abril de Sevilla y de San Isidro de Madrid, se empiezan a atisbar en el horizonte muchos son los toreros con menos oportunidades que tratan de aprovechar la ocasión para reivindicar su nombre y tratar de ganar algún hueco que quede libre. La televisión ayuda mucho. Un triunfo televisado de un torero que se ha quedado fuera de las grandes ferias, véase a Ginés Marín y su gran faena al cuarto de La Quinta en Castellón el 8 de marzo, permite que los aficionados pidan que ocupe el primer puesto vacante que surja.

Con los carteles de las principales ferias en la calle desde hace meses o semanas es muy difícil que los toreros que triunfan a comienzo de la temporada puedan reengancharse a no ser que sea por una sustitución. No es algo nuevo, pero sí es una tendencia que se ha ido agravando en los últimos años cuando se conocen carteles del verano o del final de la temporada a comienzos del año. En estas primeras ferias ha habido una serie de nombres que han arrancado la campaña llamando la atención, destacando entre las figuras del toreo, algunas de ellas ya amortizadas después de varias décadas de alternativa.

La nueva generación viene apretando

Andrés Roca Rey sigue siendo el indiscutible rey de la taquilla, valga el juego de palabras. El torero de Lima celebró el pasado mes de noviembre sus 10 años de alternativa como matador de toros en una discreta encerrona que no tuvo ecos de triunfo, al menos en este lado del Atlántico. Con el permiso de Morante de la Puebla, que en 2026 hará temporada y coincidirá con Roca Rey en el Domingo de Resurrección de Sevilla el día que vuelve a los ruedos, el limeño es el torero que todo el mundo quiere ver y el que agota las entradas. Ha pasado en casi todas las plazas donde ha toreado en lo que llevamos de temporada y su primera corrida en la Feria de San Isidro, la de la Prensa el 28 de mayo junto a Diego Urdiales y Bruno Aloi ante toros de Juan Pedro Domecq, ya ha colgado el 'no hay billetes'. Para la de la Beneficencia, su segunda y última corrida en Madrid, aún quedan en un San Isidro 2026 con récord de abonados.

Obviando el tema de la taquilla hay una serie de matadores de toros que se han reivindicado en los últimos días y que podrían dar mucho de qué hablar en esta temporada. Comentábamos arriba el caso de Ginés Marín en la única corrida que tenía firmada en España este 2026. El toreo extremeño ha dado argumentos para que los empresarios y la afición se acuerden de él. Sin embargo, tres toreros son los que están generando el runrún previo a ser catapultados al Olimpo de las figuras: David de Miranda, Víctor Hernández y Samuel Navalón.

Podríamos destacar las grandes actuaciones de Daniel Luque, el gran momento de Tomás Rufo y Pablo Aguado o el impacto de Borja Jiménez en un año clave para su ascenso en el escalafón y con el reto de la encerrona en Las Ventas en la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías el 7 de junio. Hablaremos sin embargo de estos tres toreros casi desconocidos que, como se dice en el argot, vienen con la 'escoba de barrer'.

Samuel Navalón sufrió una cornada en el cuello el pasado 28 de septiembre de 2025 durante un festival en Algemesí. El torero de Ayora, nacido en 2004, que se formó en la Escuela Taurina de Albacete estuvo entre la vida y la muerte durante varios días y el pasado sábado reapareció en Valencia. En el coso de la calle de Xátiva, Navalón se impuso a Talavante y Roca Rey y salió por la Puerta Grande en la corrida de Victoriano del Río cortando dos orejas. El torero tiene firmadas dos corridas: el 4 de abril en Hellín con toros de Alcurrucén junto a El Cid y Víctor Hernández y el 3 de junio en Las Ventas ante un encierro de Lagunajanda junto a José Garrido e Ismael Martín.

Víctor Hernández toreando en Las Ventas

El segundo de estos toreros es Víctor Hernández. El torero de Los Santos de la Humosa, Madrid, es uno de los matadores revelación de la temporada pasada con dos grandes actuaciones en Las Ventas. Una de ellas, con tributo de sangre tras una cornada que, seguramente, le dejó sin su primera Puerta Grande de Madrid. Hernández ganó la Copa Chenel del año 2024 y ha sido cantado por muchos como el sucesor de José Tomás. Debuta el próximo martes en Valencia y viene de comenzar la temporada en Illescas dejando una gran impresión. Coincidirá con Navalón en Hellín y esta temporada debuta como matador de toros en la Maestranza de Sevilla junto a Morante y Juan Ortega el 16 de abril. En San Isidro tiene tres tardes: la del 24 de mayo, con toros de Alcurrucén junto a Fortes y David de Miranda; la del 4 de junio, con toros de Jandilla junto a Emilio de Justo y Borja Jiménez y la Corrida de la Beneficencia del 14 de junio con toros de Victoriano del Río y con Talavante** y Roca Rey.

El tercero en discordia es David de Miranda. El torero de Trigueros hizo una de las faenas de 2025 en la Feria de Málaga y salió por la Puerta del Príncipe siendo uno de los triunfadores de la pasada campaña en Sevilla. Estas actuaciones y su valor desmedido le han permitido entrar en el cartel del Domingo de Resurrección junto a Morante y Roca Rey y ser uno de los referentes de la nueva generación. De Miranda ya sabe lo que es salir por la Puerta Grande de Las Ventas. Lo hizo el día de su confirmación de alternativa en mayo de 2019, pero se empezó a quedar fuera de las ferias actuando principalmente en ferias de Andalucía y, especialmente, en la de Huelva, donde ha triunfado con asiduidad. Actualmente le apodera Enrique Ponce y esta temporada tiene firmadas varias corridas entre las que destacan dos en Sevilla y otras dos en Madrid. En el comienzo de la temporada 2026 ha triunfado en Olivenza y destacado en Valencia.

El tan ansiado relevo generacional que pide la afición normalmente se frena porque los empresarios, como es normal, quieren ganar dinero. Los aficionados no llenan las plazas y estas lo hacen porque el público acude al rebufo de toreros más conocidos. Además de estos tres matadores de toros en los que hemos puesto el foco hay muchos más nombres que en este 2026 pueden sonar fuerte: el aragonés Aarón Palacio; el salmantino Marco Pérez; el sevillano Javier Zulueta; el burgalés Jarocho… además de novilleros que ya están ahí: el mexicano Emiliano Osornio, el cordobés Manuel Quintana, el salmantino Julio Norte o el catalán Mario Vilau. Son muchos los que quieren un sitio y empezar a funcionar para ser las figuras del toreo del futuro.