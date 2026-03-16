Siete corridas de la Feria de Abril de Sevilla en abierto por Canal Sur

El próximo domingo 5 de abril es una fecha marcada en rojo en el calendario por los aficionados a los toros. Morante de la Puebla vuelve a los ruedos después de "quitarse la coleta" el pasado 12 de octubre en una histórica doble jornada taurina en la Monumental de Las Ventas. El cigarrero se lo pensó mejor y anunció el pasado mes de enero que volvería a vestirse de luces y que sería, en principio, en cuatro tardes en el abono de la Real Maestranza de Caballería, que estrenaba en 2026 nueva empresa gestora después de casi 100 años de Pagés.

El regreso de Morante de la Puebla a los ruedos, que será el inicio de una temporada que ya va por casi 20 tardes firmadas o apalabradas, se podrá ver en la televisión pública de Andalucía, Canal Sur. El éxito de las retransmisiones de festejos taurinos que dirige Enrique Romero junto al incombustible Francisco Ruiz Miguel y todo su equipo puede alcanzar cotas nunca vistas con ese festejo que reúne a Morante, Roca Rey y David de Miranda con un encierro de Garcigrande por el Domingo de Resurrección, una de las corridas más importantes del calendario taurino.

El ente autonómico se suma al canal temático OneToro para televisar siete festejos de la Feria de Abril incluido el del Domingo de Resurrección. Hace unos días el canal taurino por streaming hizo oficial que retransmitían ocho festejos del ciclo sevillano: siete corridas de toros y una novillada. Con ambos canales, que en ningún momento retransmitirán el mismo festejo, la empresa Lances de Futuro ha acordado que se televisen casi todos los carteles de la feria salvo la corrida de rejones del domingo 19 de abril.

Las siete corridas de toros que televisará en abierto Canal Sur contemplan dos tardes de Morante, Roca Rey, Borja Jiménez, Pablo Aguado y Manuel Escribano y una de David de Miranda, Talavante, Tomás Rufo, Daniel Luque, Juan Ortega, El Cid, Fortes, José Garrido, Pepe Moral y Román y los encierros de Garcigrande, Domingo Hernández, Victorino Martín, Hnos. García Jiménez, Juan Pedro Domecq, La Quinta y Miura.

OneToro señaló en la nota de prensa en la que oficializaron la retransmisión de parte de la temporada taurina de Sevilla que "no descarta ampliar el número de retransmisiones desde Sevilla si las circunstancias lo permiten". Eso podría incluir las novilladas del mes de mayo desde la Maestranza, el regreso de la Corrida del Corpus con Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado o la Feria de San Miguel que este año contará con un festejo más. Por su parte, el ente público andaluz mantiene su compromiso y continúa retransmitiendo festejos taurinos en abierto durante toda la campaña taurina.

Todos los carteles y dónde se televisan