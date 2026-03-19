La pasada campaña de Morante de la Puebla fue antológica. No solo por sus grandes tardes en Sevilla y, sobre todo, en Madrid, con su doble puerta grande y la histórica jornada del 12 de octubre en la que se quitó la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas. Además de esas tardes en las dos principales plazas de toros de España, el genio cigarrero tuvo tardes memorables en otros cosos: Pamplona, El Puerto de Santa María, Marbella, Salamanca y Jerez de la Frontera.

En la ciudad gaditana famosa por el flamenco y el vino y cuna de los recordados Rafael de Paula y Álvaro Domecq, fallecidos en 2025, el cigarrero se encuentra como en casa. En la temporada pasada toreó dos tardes consecutivas en el coso jerezano durante su Feria del Caballo, una de las más importantes de Andalucía. En la primera de esas tardes, en un encierro de Álvaro Núñez, Morante hizo una de las mejores faenas de su vida cortando un rabo.

Hace unas semanas, cuando parecía que el regreso a los ruedos de Morante tras el adiós, o hasta luego, del 12 de octubre de 2025 en Madrid se iba a limitar a cuatro tardes en Sevilla, incluyendo el Domingo de Resurrección y la recuperada Corrida del Corpus, el cigarrero sigue anunciando festejos y engordando la temporada. Además de las cuatro tardes en la primavera sevillana, Morante va a torear en Valladolid, Nimes, El Puerto de Santa María y Ronda y, posiblemente, en otros cosos como Aranjuez, Alicante, Pamplona, Gijón, Málaga o Palencia.

En Zaragoza había firmado un compromiso con la UTE del hombre fuerte del toreo en la sombra, Toño Matilla, y el exempresario de Sevilla, Ramón Valencia, para torear dos tardes en octubre durante la Feria del Pilar. Cuando parecía que esta empresa iba a ser la virtual ganadora del concurso la Justicia lo ha tumbado. Habrá que esperar, pero seguro que Morante de la Puebla sorprende con nuevos compromisos a lo largo de la temporada 2026.

Los carteles de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera 2026 presentados por la empresa Funtausa están compuestos por una corrida de rejones y dos corridas de toros. Empieza el domingo 10 de mayo con un encierro de Fermín Bohórquez para los matadores a caballo Rui Fernandes, Diego Ventura y Duarte Fernandes. El fin de semana siguiente se dan el resto de festejos: el viernes 15 de mayo, una corrida de Jandilla para Morante, Sebastián Castella y Roca Rey y el sábado 16 una corrida de Álvaro Núñez para Morante, José María Manzanares y Juan Ortega.

Los carteles confirmados de Morante en 2026

Sevilla

Domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda

Jueves 16. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández

Lunes 20. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo

Jueves 4 de junio. Corrida del Corpus. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

Valladolid

Sábado 10 de mayo. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Roca Rey y Juan Ortega

Jerez de la Frontera

Viernes 15 de mayo. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey

Sábado 16. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega

Nimes

Sábado 23 de mayo. Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Marco Pérez

Ronda

Sábado 5 de septiembre. Corrida Goyesca. Toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega

Otras plazas sin confirmación oficial