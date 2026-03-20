La plaza de toros de Málaga ya tiene nuevo empresario

El culebrón en torno a la plaza de toros de Málaga parece que ha llegado a su fin después de un proceso de concesión que se ha alargado tras los recursos presentados por la empresa Lances de Futuro, anterior adjudicataria del coso malagueño. Precisamente, la siguiente corrida de toros que se celebrará en La Malagueta el próximo Sábado de Gloria, 4 de abril, será la última de la empresa que dirige José María Garzón, flamante empresario de Sevilla. El cartel de la Corrida Picassiana reúne a Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

La empresa que ha vencido en el concurso de la Diputación de Málaga para la gestión del coso de La Malagueta para los próximos cinco años es Tauroemoción, dirigida por Alberto García. La plaza de toros malagueña será la primera de primera categoría que tiene en su cartera este empresario que actualmente también lo es de las plazas de Valladolid, Jaén, Burgos, Ávila, Soria, Huesca, Zamora, Andújar, Almendralejo, Baeza, Corella, Daimiel, Arenas de San Pedro, La Flecha y Utiel.

La Diputación de Málaga decidió aceptar la oferta de Tauroemoción por La Malagueta en febrero, pero los recursos de Lances de Futuro han retrasado la decisión hasta que han sido inadmitidos por el Tribunal de Recursos Contractuales. Finalmente ha sido aprobado con los votos favorables de PP y VOX, la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Málaga en un pleno ordinario el pasado 18 de marzo. Las otras empresas licitadoras, Lances de Futuro y BMF, tienen 15 días hábiles para presentar un recurso especial.

La de Málaga es una de las plazas más importantes del calendario taurino en España. La Diputación la ha reformado recientemente convirtiéndola en un epicentro cultural en la capital de la Costa del Sol. Cuenta con cerca de 10.000 espectadores y suele celebrar festejos taurinos en Semana Santa y a mediados de agosto, siendo una de las principales citas de la campaña taurina estival. Este año, además, acogerá el 14 de junio la final del Circuito de Novilladas de Andalucía organizado por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia.