Morante reina en la taquilla de Sevilla y Roca Rey en la de Madrid: expectación, colas y 'no hay billetes'

La tauromaquia goza de buena salud y eso se demuestra en la taquilla. Tras una Feria de Fallas, en la que ha triunfado Samuel Navalón, y un buen inicio de la temporada taurina en Las Ventas se ha abierto la venta de entrada sueltas para la Feria de Sevilla con una expectación desbordada y largas colas buscando un nombre: Morante de la Puebla. Por su parte, en Madrid la empresa Plaza 1 ha anunciado que tras un mes y medio de venta de entradas hay tres No hay billetes y cinco inminentes en torno a la figura de Roca Rey, protagonista de San Isidro 2026.

Las entradas de Morante, agotadas.

El regreso de Morante de la Puebla a los ruedos el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la Real Maestranza de Caballería ha provocado que se genere una expectación como hacía tiempo que no se veía en las taquillas de la plaza de toros de Sevilla. El cigarrero, que se quitó la coleta de manera simbólica el pasado 12 de octubre en Las Ventas, hará temporada en 2026 y la comenzará en Sevilla con cuatro tardes. A las de la capital andaluza hay que sumar otras tantas en distintos puntos de la geografía española, portuguesa y francesa que no dejan de aumentar. Por ejemplo, este martes se ha conocido que toreará en Lisboa y hará doblete en Marbella este verano.

📸 Largas colas en el primer día de la venta de 🎟️ entradas sueltas para la temporada taurina 2026 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. ⏰A las 10 de la mañana se abrían las puertas de la plaza. pic.twitter.com/6e4AtsfeOo — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) March 24, 2026

La nueva empresa que dirige la Maestranza, Lances de Futuro, ha compartido en su redes sociales las imágenes con largas colas en torno a las taquillas sevillanas mientras que por internet se pueden ver tres tardes que han colgado el cartel de No Hay Billetes: los tres los encabeza Morante de la Puebla y son los del 5 de abril, Domingo de Resurrección, en el que lidia un encierro de Garcigrande junto a Roca Rey y David de Miranda; el del 16 de abril con toros de Álvaro Núñez y con Juan Ortega y Víctor Hernández y el del 20 de abril. Ese día el cigarrero se anuncia con Borja Jiménez y Tomás Rufo frente a un encierro de Hnos. García Jiménez. Para la cuarta comparecencia de Morante en Sevilla durante esta primavera, el 4 de junio en la Corrida del Corpus con Juan Ortega y Pablo Aguado, quedan pocas entradas en el sol.

¿Un San Isidro de récord?

Por su parte, la empresa Plaza 1 ha comunicado que la venta de entradas para la Feria de San Isidro continúa con buenos datos después de conseguir un récord de abonados con más de 18.000. En un comunicado han dicho que hay una "alta demanda" para la principal feria de la temporada y que un mes y medio después de haberse puesto a la venta las entradas sueltas ya hay tres tardes en las que no hay entradas disponibles: la del viernes 22 de mayo en la que se lidian toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo y los dos compromisos de Roca Rey en Madrid. El torero peruano, protagonista del cartel anunciador de San Isidro 2026, torea en Las Ventas en la Corrida de la Prensa del 28 mayo con toros de Juan Pedro Domecq junto a Diego Urdiales y Bruno Aloi y la de la Beneficencia del 14 de junio con toros de Victoriano del Río con Talavante y Víctor Hernández.

Además, Plaza 1 ha dicho que hay otras cinco tardes que "de manera inmediata" van a colgar el cartel de No Hay Billetes: 8 de mayo (toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso); 9 de mayo (toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo); 21 de mayo (toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado); 29 de mayo (toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado) y 4 de junio (toros de Jandilla y Vegahermosa para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández).

El ciclo, que comienza el 8 de mayo y acaba el 7 de junio, tiene otras tardes que podrían registrar un lleno: 14 de mayo (toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda); 23 de mayo (toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza); 30 de mayo (toros de María Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens); 5 de junio (toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado) y 6 de junio (toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román).

Tanto la Feria de Sevilla junto con la corrida del Domingo de Resurrección como la Feria de San Isidro junto con la corrida Goyesca podrán verse de manera casi íntegra por televisión. Las de Sevilla por Canal Sur en abierto y OneToro y las de Madrid por Telemadrid.