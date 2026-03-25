Samuel Navalón, tras una cornada en el cuello y triunfar en Fallas: "Vivo para el toro, es lo que me hace sentir vivo"

Dos milímetros. Esa es la distancia que puede separar la vida y la muerte. Una distancia mínima, casi imperceptible. Ahí es donde el matador de toros Samuel Navalón (Ayora, 2004) volvió a nacer el 28 de septiembre de 2025. Ese día el torero valenciano participó en un festival benéfico en Algemesí a favor de los afectados por la DANA y un novillo de Carmen Arroyo le propinó una cornada en el cuello cuando ponía banderillas. El animal, después de darle una paliza, le hundió el pitón en el cuello y se quedó a dos milímetros de la arteria.

Cinco meses después fue elegido por la Diputación de Valencia como el triunfador de la Feria de Fallas tras su gran actuación en la corrida de su reaparición. Samuel Navalón cortó una oreja a cada uno de sus toros de Victoriano del Río y salió por la Puerta Grande del coso de la calle Xátiva de la capital del Turia en las narices de Alejandro Talavante y Roca Rey, que se fueron de vacío. Además de ser triunfador de las Fallas, fue autor de la mejor faena del ciclo, la que le hizo a Tallista, sexto toro de esa corrida. Días después de este reconocimiento, Samuel Navalón charla con Libertad Digital con la vista puesta en una corrida en Hellín el próximo 4 de abril y en su regreso a Las Ventas en la Feria de San Isidro.

Libertad Digital: Acabas de ser elegido triunfador de la Feria de Fallas 2026. ¿Está sonando más el teléfono estos días para firmar más corridas de toros?

Samuel Navalón: La verdad es que esa es una labor de mi apoderado. Yo me encuentro un poquito al margen de eso, aunque como es lógico, él me va contando, me va comentando por encima. Y lo cierto es que sí, que me ha dicho que hay algunas noticias de cosas que pueden salir y es ilusionante. Yo me encuentro inmerso en mi preparación constante y con la ilusión de que vayan saliendo cosas poquito a poco y que yo me encuentre al nivel que quiero para aprovecharlas.

LD: Triunfaste en una corrida compartiendo cartel con dos figuras del toreo y con la plaza a rebosar. Cumpliste lo que se espera de un torero nuevo: triunfar a toda costa. ¿Cómo lo afrontaste?

SN: Era un día que me responsabilizaba muchísimo por la gran importancia que tenía para mí la tarde. Era una tarde con la cual soñaba. Poder verme anunciado en Valencia, en la primera feria de primera categoría, además siendo mi tierra y siendo mi presentación. Que fuera también con ese cartel, con dos figurones del toreo, que para mí son máximos referentes, y con la corrida que era, suponía una ilusión enorme, un sueño, pero también una gran responsabilidad. Y era consciente de que por mi parte no tenía que quedar, que yo lo tenía que poner todo. Y así traté de que fuese, así creo que fue. Gracias a Dios, la tarde fue, hasta el momento, la más bonita de mi carrera.

Samuel Navalón, por la Puerta Grande de Valencia

LD: La de Valencia fue tu reaparición tras la cornada que recibiste en Algemesí. ¿Qué recuerdas de aquella tarde y cómo ha sido la recuperación estos meses?

SN: Sí, suponía la tarde de mi reaparición. El volver a vestirme de torero desde aquel duro percance que sufrí en Algemesí. Como es lógico, después de un percance así, también el hecho de que fuera la primera corrida de la temporada me generaba mucha inquietud, ciertas dudas, pero bueno, también toda la ilusión. Estos meses han sido duros porque la recuperación no fue fácil. También el comienzo de la preparación fue costoso porque, como es lógico, tenía muchas limitaciones del percance. Pero bueno, poquito a poco me fui recuperando y me fui preparando, sobre todo, con la ilusión de llegar al compromiso de Valencia lo más preparado posible. Y gracias a Dios, pues creo que así fue. Estoy contento por ello porque la verdad que, aunque han sido meses difíciles, lo he puesto todo de mi parte y, bueno, es bonito cuando uno lo pone todo. Al final, pues la recompensa llega y todo merece la pena.

LD: Una vez que pasa algo así, que tienes ese tributo de sangre tan duro, ¿cómo se coge fuerza para volver a ponerse delante?

SN: Al final, lo que siento por mi profesión, por mi pasión, es auténtica vocación. Eso mismo, pasión por lo que hago. Yo creo que eso es lo que me ha hecho reponerme después de este percance con mayor ilusión si cabe. La verdad que ha sido un trance difícil de pasar, que gracias a Dios he podido superar con el apoyo de mi gente, la fuerza que ellos me han transmitido y, también, con la fuerza interior que por suerte he sacado. Me ha hecho ilusionarme más y darle también mucho más valor y vivir con más pasión todo lo que tengo la suerte de hacer en mi día a día, que al fin y al cabo es vivir para el toro y para lo que me hace sentir vivo.

Samuel Navalón, torero valenciano

LD: Eres un torero valenciano, pero tu formación ha sido en la Escuela de Albacete. Como recuerda siempre Andrés Amorós, la escuela de Dámaso González. ¿Crees que el triunfo en Fallas te sirve para coger el testigo de otros grandes toreros valencianos y que seas reivindicado en tu tierra?

SN: Sí, bueno, lo cierto es que soy valenciano, pero criado taurinamente en Albacete, en la escuela taurina. Son dos tierras que me hacen sentir como en casa en ambos sitios. Como es lógico, tenía también un gran deseo por presentarme como matador de toros en Valencia, en la que es mi tierra, y lograr un triunfo que ilusionase a los aficionados valencianos. Y por suerte lo he podido lograr y una de mis ilusiones es poder llegar a ser un torero que sea referente, taurinamente hablando, en Valencia. Y, sobre todo, que ilusione a los aficionados y que se sientan orgullosos de tener un torero en Valencia.

LD: ¿Cómo definirías tu concepto taurino y qué referente has tenido para nutrir tu tauromaquia?

SN: Referentes gracias a Dios he tenido muchos. Yo creo que tanto yo como todos los que nos hemos iniciado en esta profesión tenemos la suerte de poder beber de muchas grandes fuentes del toreo que a día de hoy tenemos en la tauromaquia actual y, también, si tienes inquietud, estudias un poquito lo que ha habido en etapas anteriores. La verdad es que me gusta mucho leer, me gusta mucho conocer lo que ha sido el toreo en todas sus etapas. Lo cierto es que desde que era pequeñito hasta el día de hoy he podido beber de fuentes como las del maestro Juli, el maestro Ponce, el maestro Morante de la Puebla o el maestro Roca Rey. Yo creo que todos ellos son auténticos genios, son figuras del toreo y para mí son referentes. Y yo, bueno, pues me definiría como un torero de entrega total, de un trazo largo, muletazo profundo, encajado. Es lo que trato de buscar en mi manera de hacer el toreo.

LD: Volviendo a la temporada. La de 2025 fue tu primera como matador de toros en la que cosechaste varios triunfos, incluida una gran actuación en Madrid. Vuelves a Las Ventas siendo triunfador en Fallas. ¿Qué esperas de tu regreso a la Monumental madrileña?

SN: Espero que sea una tarea importante en mi temporada y en mi carrera. Cada vez que uno se anuncia en Madrid, pues por lo menos yo siento que puedo ir con el compromiso total y así voy. Madrid me compromete mucho, me encuentro francamente ilusionado con la tarde, comprometido con Madrid, con lo que supone esa plaza para mí como torero. Y con el deseo de que la tarde del 3 de junio pueda suponer un triunfo importante que me permita seguir avanzando poco a poco hacia lo que quiero llegar a ser en el torero.

LD: Ahora hay un buen número de toreros nuevos que estáis llamados a ser las futuras figuras como Víctor Hernández, David de Miranda, Jarocho, Aarón Palacio o tú. Una serie de nombres que venís con fuerza desde novilleros. ¿Hay que abrir los carteles a toreros nuevos para dar una oportunidad?

SN: Desde mi posición, desde mi punto de vista, el hecho de que se abran los carteles y nos permitan a los toreros nuevos, los toreros jóvenes, entrar en carteles de figuras es algo muy importante. Son grandes oportunidades para nosotros, ya que son tardes a las que el aficionado acude, en las cuales normalmente suele haber una gran entrada. Y el hecho de estar ahí puede suponer poquito a poco darnos a conocer y que el triunfo que podamos conseguir o lo que pueda suceder en la tarde tenga repercusión para nuestras carreras. Entonces, es bonito que haya varios toreros jóvenes que ilusionemos al aficionado, pues yo creo que eso es fundamental y debe de existir siempre en todos los momentos del toreo ese relevo generacional.

LD: Dentro de dos semanas tienes la siguiente corrida de toros, la de Hellín, en la que vas a lidiar una corrida de Alcurrucén con El Cid y Víctor Hernández, otro de estos toreros nuevos. Un festejo que se va a televisar. Qué importante es que tengan repercusión los triunfos, pero qué importante es también que esos triunfos sean televisados. Porque si el triunfo de Valencia se hubiera podido ver a nivel nacional en la televisión, quizá ahora mismo hubiese tenido muchísimo más impacto, ¿no?

SN: Claro, por supuesto que sí. Yo creo que la televisión es fundamental para que los triunfos puedan llegar a muchos más aficionados y para que repercutan más, si cabe, en las carreras de los toreros. En cuanto a la próxima tarde que tengo en Hellín, me hace especial ilusión que sea televisada y que la vaya a retransmitir Castilla-La Mancha. Ojalá que pueda ser una tarde importante en la que consiga dar la dimensión que voy buscando y que pueda repercutir como yo quiero.

Samuel Navalón en Madrid.

LD: ¿No me puedes decir si se tiene algo más firmado aparte de Hellín y Madrid? ¿No está alguna feria ahí a punto?

SN: Ferias, por desgracia, de momento no sé ninguna. Pero bueno, sí que sé que han salido algunos pueblecitos, que han salido algunas cosillas de cara ya a mitad de temporada en adelante. Tengo ilusión y tengo fe de que puedan ir saliendo poquito a poco nuevas oportunidades. Ojalá Dios quiera que algunas ferias importantes de mitad de temporada y al final de temporada y que todo vaya como yo deseo.