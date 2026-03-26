Expectación desbordada por los toros en Sevilla: el abono sube un 35% y cuelga varios 'No Hay Billetes'

A poco más de diez días del comienzo de la temporada taurina en Sevilla el próximo 5 de abril con la corrida de toros del Domingo de Resurrección, que supondrá el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla tras su sorpresivo adiós en Las Ventas el 12 de octubre, la expectación anda desbordada a orillas del Guadalquivir. El pasado martes la apertura de las taquillas para la venta de las entradas sueltas generó largas colas en el entorno de la Maestranza y colocó varias corridas de toros con todo el papel vendido o a punto de agotarse.

La reaparición de Morante de la Puebla tras quitarse la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas el 12 de octubre ha sido el gran detonante de esta expectación por los toros en Sevilla. El gran beneficiado es el empresario José María Garzón, que con su empresa Lances de Futuro aterrizó en la Real Maestranza de Caballería para gestionar el coso hasta 2030 después de que la institución sevillana decidiera prescindir de la empresa Pagés tras casi 100 años.

La nueva empresa ha conseguido en la primera campaña de abonados una subida del 34,6% respecto a 2025, unos 903 nuevos abonos. Esta temporada la Maestranza ha alcanzado los 3.600 abonos según el diario ABC en un aforo total que, dependiendo de las fuentes, oscila entre los 12.500 y 13.500 asientos. Un éxito para la nueva empresa que en una nota de prensa ha transmitido unas palabras de Garzón valorando "muy positivamente" estos datos. El también empresario de Córdoba, Santander, Cáceres, Málaga y Torrejón de Ardoz ha dicho que desde Lances de Futuro "queremos agradecer a los aficionados su confianza y el interés que han mostrado por nuestra primera temporada en Sevilla".

🎥 Lances de Futuro lanza su nuevo spot publicitario con motivo de la venta de entradas sueltas para la temporada 2026 en La Maestranza, que comienza mañana 🗓️ 24 de marzo en taquillas y en la web https://t.co/eksBm46v7g pic.twitter.com/bXWHetGqCS — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) March 23, 2026

Cree Garzón que en el aumento de abonados han influido varios factores "como un descuento del 10% en su abono, un 50% de descuento en las novilladas sin picadores, la posibilidad de participar en experiencias taurinas, un 10% de descuento en otras plazas gestionadas por Lances de Futuro, sorteo de un curso de toreo y entradas para ver los toros en la Venta de Antequera". Este recinto a las afueras de Sevilla ha recuperado tras 40 años la exhibición de algunas de las corridas de toros que se van a lidiar durante la temporada sevillana.

Otro de los factores que ha destacado José María Garzón es la promoción y la difusión de la feria. También la "apuesta por los jóvenes". Ha dicho que "hemos apostado por formatos nuevos como la gala de presentación de los carteles, donde se dieron cita más de 2.000 personas, en lo que supuso un evento histórico para la tauromaquia sevillana". El éxito de abonados, además, destaca cuando Lances de Futuro ha acordado tanto con el operador privado OneToro como con el ente público andaluz, Canal Sur, la retransmisión de manera prácticamente íntegra —sólo está en el aire la corrida de rejones— de la Feria de Abril incluyendo el Domingo de Resurrección que supondrá la vuelta de Morante a los ruedos ante un encierro de Garcigrande con Roca Rey y David de Miranda en el cartel.