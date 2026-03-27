Victorino Martín pide a TVE televisar corridas de toros: "Merecemos estar en televisión"

Esta semana se han entregado en Sevilla los premios taurinos que otorga Radio Nacional de España al mejor torero y la mejor ganadería de España: la Oreja y el Hierro de Oro. Estos galardones corresponden a la temporada 2025, que fue histórica, con un Morante de la Puebla que hizo una campaña antológica con el cierre en el 12 de octubre en Las Ventas por todo lo alto.

El cigarrero ha recibido la LVIII Oreja de Oro de RNE logrando superar con 23 puntos a los finalistas David de Miranda (seis puntos), Borja Jiménez (cuatro), Pablo Aguado (tres), Emilio de Justo (dos) y Alejandro Talavante (uno). En cuanto al Hierro de Oro, ha recaído en el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Morante ha conseguido así su tercera Oreja de Oro mientras Victorino ha obtenido la cuarta.

El hierro de la A coronada se impuso con 19 puntos a Santiago Domecq (ocho puntos), Victoriano del Río (cinco), La Quinta (cuatro), Jandilla (dos) y Fuente Ymbro (uno). Su dueño, Victorino Martín, ha aprovechado al recoger el Hierro de Oro para pedir que TVE televise festejos taurinos. El Ente lleva años sin programar corridas de toros y arrinconando la información taurina. A día de hoy mantiene los programas Tendido Cero en La 2 y Clarín en RNE. Victorino dijo: "Muchas gracias a los responsables de RTVE por seguir siendo fieles al mundo del toro. Solo me gustaría pediros que deis un pasito más y televiséis corridas de toros y dar toros en los informativos".

Dijo también que "las ganaderías, como la vida, son ciclos; mantenerse en primera línea requiere evolución, como ha hecho Morante. La temporada pasada fue histórica, pero ahora hay que pensar en la próxima". Añadió el ganadero de bravo que "ser ganadero es una ilusión, un sueño, es soñar un día lidiar y triunfar en la Maestranza, es lidiar en Madrid, es que Morante cuaje un toro de casa y, por supuesto, recibir un trofeo como este" con el que "estoy encantado".

Morante, tercera Oreja de Oro

Morante de la Puebla no deja de recoger reconocimientos por la antológica temporada que hizo en 2025, que culminó en un histórico doblete en Las Ventas en el que se "quitó la coleta". El cigarrero, que vuelve a los ruedos en Sevilla el próximo Domingo de Resurrección y que hará temporada, estuvo esta semana también en los V Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Fue premiado por su faena en el cuarto toro de la Feria del Caballo de Jerez el 23 de mayo del año pasado, en la que cortó dos orejas y rabo. Este año volverá a hacer doblete en el coso jerezano.

Al recoger en Sevilla la Oreja de Oro dijo: "Estoy muy contento por recibir este trofeo tan emblemático que tantas añoranzas me causa, sobre todo cuando era novillero. Tenía el trofeo de la Oreja de Plata en aquel momento y estuve a punto de ganarlo. Mira qué mejor que Sevilla, esta tercera Oreja de Oro que permite salir por la Puerta del Príncipe. Ojalá en alguna de estas tardes de regreso pueda hacer gala y recuerdos de esta tercera Oreja de Oro y podáis los aficionados disfrutar con mi presencia".

El cigarrero añadió que "la primera me hizo mucha ilusión, desde luego. Por mi concepto del toreo yo me veía muy incapaz de ganar este prestigioso trofeo. Yo creo que es el más prestigioso de la temporada. Siempre es sabido que en un torero de arte no son tan continuos los triunfos. Veo ya que es una realidad en la que puedo participar porque mi tauromaquia, como ha dicho antes Victorino, ha ido evolucionando y creo que la tónica del año pasado fue la de los sucesivos triunfos y claro está que para ganar este trofeo hay que triunfar durante toda la temporada".

"Es verdad que he podido salir alguna que otra vez en Madrid por la Puerta Grande y siempre por el mal de la espada no he podido conseguir ese sueño, ¿no? Y mira por donde, este año he podido salir tres veces por la Puerta Grande. La tarde más importante para mí fue la primera, en la que el toro no cayó y tuve que descabellarlo varias veces y se esfumó la Puerta Grande, y con la última tarde, que fue muy emotiva, muy sufrida y creo que quedará para el recuerdo de todos los aficionados".

Morante concluyó diciendo que "siempre uno piensa… iba a decir lo mejor, pero pienso en lo peor. La verdad que uno le pone mucho ahínco e ilusión para que todas las cosas salgan muy bien aunque no siempre pueden ser. Ojalá el año que viene pueda recibir otra Oreja de Oro, sobre todo porque sería señal de que la temporada ha sido un éxito".