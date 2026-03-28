Álvaro Lorenzo ante su gesta en Toledo: "El toreo siempre ha sido muy solidario"

La vertiente solidaria de la tauromaquia es una de las menos conocidas y, a la vez, una de las más importantes. Muchas instituciones tienen su origen en que gracias a un festejo taurino pudieron conseguir fondos para salir adelante o crecer para seguir atendiendo a los más necesitados. El último ejemplo de esta faceta va a ser la corrida de toros en Toledo que se celebra este sábado 28 de marzo. El protagonista de esta hazaña será el matador toledano Álvaro Lorenzo (Toledo, 1995) que lidiará toros de Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo en solitario a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos.
El reto: conseguir fondos suficientes para construir una ludoteca adaptada para pacientes de todas las edades. Este "espacio de ocio inclusivo" será también una "herramienta de bienestar y rehabilitación" que "integrará materiales y dinámicas adaptadas para favorecer la participación de las personas con lesión medular. Su objetivo general será impulsar el desarrollo integral, promover la socialización, la creatividad, la adquisición de valores y el aprendizaje cognitivo y psicomotor en un entorno lúdico", aseguran desde el centro referencia para recuperar estas graves lesiones.
Álvaro Lorenzo celebrará así sus diez años de alternativa en los que ha conseguido grandes actuaciones en numerosas plazas de toros, incluida una Puerta Grande en Las Ventas. El toledano atiende a Libertad Digital pocos días antes de un acontecimiento clave para su carrera en el que busca reivindicarse ante la afición como uno de los matadores de toros con mayor proyección del escalafón.
Libertad Digital: Celebras tus diez años de alternativa con una encerrona solidaria en Toledo, tu tierra. ¿Cómo afrontas el reto?
Álvaro Lorenzo: Lo afronto con mucha ilusión. Tengo mucha ilusión por la corrida de Toledo. Y bueno, un compromiso muy importante porque supone también una responsabilidad muy grande el anunciarte como único espada en tu tierra. Es esa mezcla de ilusión y, a la vez, responsabilidad por un compromiso tan importante.
LD: ¿Cómo se prepara uno mentalmente y físicamente para un reto así?
AL: Mentalmente… Afortunadamente he tenido mucho tiempo durante todo el invierno para ir madurando y dándole forma a este compromiso y, sobre todo, poniéndole mucha ilusión en el día a día. Soñando con una tarde muy bonita como espero que sea la del 28 de marzo. Con esa ilusión he ido trabajando día a día para que todas las esperanzas que tengo puestas en ese día se cumplan. Físicamente estoy preparando también. Al final uno prepara siempre las temporadas y cuando la temporada empieza con una corrida tan especial, como es esta de matar seis toros en solitario, pues si cabe la prepara de una manera más específica.
LD: Además, es un evento solidario a favor del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Qué importante ha sido siempre el toreo para eventos de este estilo, ¿no?
AL: Como ya se ha demostrado a lo largo de la historia el toreo siempre ha sido muy solidario. Siempre que nos han necesitado ahí hemos estado para ayudar a todo aquel que nos ha necesitado. En este caso, una vez más se demuestra que el toreo es solidario y tanto los ganaderos, como las cuadrillas, como todos los aficionados que colaboran en ese día comprando su entrada de una manera o de otra estamos ayudando a poder construir esa ludoteca que tanta falta hace en el hospital. Creo que es un gesto muy bonito el que el toreo pueda ayudar a todos esos pacientes para hacer esa estancia en el hospital mucho más llevadera y mucho más agradable.
LD: ¿Y qué tal va la venta de entradas? ¿Sabes si la cosa se está moviendo?
AL: Creo que sí, que va bastante bien. A ver si el día acompaña, que parece ser que sí y para ese empujón final influye mucho el tiempo que haga ese día. Yo creo que va a haber un ambiente muy bueno.
LD: ¿Se televisaba al final?
AL: Sí. Así que, la verdad, que estoy muy contento.
LD: Hablemos un poco de estas últimas temporadas. Has pasado una época en la que has toreado un poco menos y te has quedado fuera de ferias como San Isidro, una feria en la que tu nombre solía estar desde prácticamente tu alternativa. ¿Duele quedarse alguna temporada en el banquillo o sirve para avanzar en la tauromaquia de uno?
AL: Es cierto que el año pasado fue el único que no me he visto anunciado en Madrid después de todos los años que llevo como matador. Obviamente duele, pero bueno, uno es consciente de la dificultad… Estas cosas te demuestran la dificultad que tiene esta profesión. Esto pone en valor cuando uno está anunciado y espero que a mí me sirva también para saber aprovechar las oportunidades que tengo este año.
LD: En 2025 realmente no estuviste en San Isidro, pero sí en la Goyesca del 2 de mayo en la que sí que dejaste muy buena impresión y estuviste cerca de abrir la Puerta Grande.
AL: Así es, así es. Pero fue por la vía de la sustitución, porque bueno, como bien sabemos todos siempre se ha dicho que unos las firman y otros las torean, ¿no? Por desgracia un compañero no pudo actuar, el maestro Rafael de Julia, y cogí la sustitución. Pude aprovechar esa oportunidad que se me ofreció y creo que fue una tarde muy importante donde corté una oreja al primer toro. En el segundo di la vuelta al ruedo y estuve a punto de abrir la Puerta Grande. Creo que fue un paso importante en mi carrera y me ha ayudado de cara a este año a estar anunciado donde estoy y, sobre todo, de cara a los aficionados para recuperar esa fe en mí.
LD: Al final lo sucedido fue para reivindicarte, ¿no?
AL: Sí, así es. La realidad es que por mis resultados anteriores, sobre todo por el último, porque los demás habían sido muy buenos. Pero parece que cuesta mucho hacerse un hueco y en una sola tarde cuando no ruedan las cosas puedes perderlo. Sí es cierto que era una forma de demostrar que me había quedado fuera, pero que yo no quería verme en esa situación y que mi hueco tenía que volver a estar en la feria. No digo que no sea por culpa mía, que yo no culpo a nadie, pero sí es cierto que era como una forma de demostrar dónde quería estar y cómo quería estar.
LD: Este año, además de la encerrona por tu décimo aniversario de alternativa, tienes una tarde en Sevilla y otra en Madrid. Van a ser tardes en las que, además, se ha anunciado que va a estar la televisión, con lo cual todo lo que ocurra esa tarde puede acabar teniendo un impacto mucho mayor, ¿no?
AL: La verdad que sí, que el inicio de temporada que tengo es un inicio muy bonito y una oportunidad para poder demostrar lo que quiero conseguir y el momento en el que me encuentro. Tanto en Toledo, como Sevilla y Madrid, son tres tardes que van a determinar el devenir de la temporada y son tres tardes donde lo que ocurra va a tener mucha repercusión. Como bien dices, por lo primero, por la importancia de dichos compromisos, pero también por el impacto que tiene gracias a las cámaras de televisión.
LD: Viendo el cartel, que es una preciosidad, y es de estos que llama la atención, yo solo voy a decir estas palabras: Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo. Diferentes encastes, distintos toros. Se han ido enseñando los toros poco a poco por redes sociales. ¿Cómo te has ido preparando con cada distinta ganadería que vas a lidiar?
AL: Me he ido preparando. En algunas he tentado, en otras no; unas he toreado más y en otras menos. Pero bueno, me he ido preparando de cara a la temporada para estar lo más preparado posible. No de cara a esta única corrida o a ese único toro que voy a lidiar de cada ganadería. Me he preparado para una temporada importante y para afrontar cada compromiso con una responsabilidad muy grande. Al hora de elegir las ganaderías y los toros también se puede comprobar el nivel de compromiso con el que afronto esta tarde y, también, el resto de la temporada. Es un compromiso total donde quiero demostrar lo que quiero decir como torero y donde quiero estar.
LD: Además, en una encerrona siempre se le ha pedido a los matadores de toros que haya cierta diversidad. Porque, al final, es lo que puede hacer diferente esa tarde a una tarde normal. Evidentemente, la lidia de un miura no va a ser la misma que la del Garcigrande o el Victorino que la del Victoriano. Al final, como matador de toros, eso también te va a permitir mostrar tu tauromaquia.
AL: Sí, así es. Creo que es importante y a la vez bonito darle esa variedad a una corrida como esta en solitario. Es importante dar esa variedad de ganaderías y variedad de encastes a la hora de que sea todo mucho más entretenido, por así decirlo. Y luego, además, a mí, egoístamente, me sirve para mostrarme como quiero que me vean todos los aficionados, la capacidad como torero que quiero mostrar y el nivel que quiero dar. Entonces para todo eso yo también necesito para poder mostrarme esa variedad y sobre todo esas ganaderías tan importantes, tan encastadas y tan bravas.
LD: Me gustaría que hicieras una reflexión. Después de diez años de alternativa como matador de toros, tú mismo y los aficionados hemos visto cómo ha ido evolucionando tu tauromaquia. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo te ves diez años después y qué ves en el futuro de cara a ese crecimiento tanto personal como profesional?
AL: Es cierto que en estos diez años me he dado cuenta de lo difícil que es esta profesión. Yo al principio no me podía imaginar que fuera tan difícil. Cierto es que es tan bonita como a mí me habían comentado, pero sí que es muy difícil. Creo que ahora estoy en el momento de madurez necesario para poder afrontar mi profesión y mis compromisos como debo hacerlo. Para todo yo creo que se necesita ese tiempo para cuajarse y para madurar. Creo que estoy ahora mismo en el momento adecuado para poder hacerlo y para poder dar ese paso y ese toque de atención para que todo el mundo quiera ver a Álvaro Lorenzo.
LD: Ahora los de tu generación, los que ya lleváis diez años de alternativa, sois a los que os toca tener puestos, cuando se pueda, en las ferias y los que vais a ser la figura del futuro.
AL: Sí. Hay casos excepcionales, pero creo que un torero también necesita su tiempo, para cuajarse y madurar. Todos queremos que el triunfo llegue lo antes posible, pero hay veces que aún llegando, uno no sabe asimilar todo eso y necesita también unos años en la profesión para poder cuajarse y para poder conocer todo lo que es esta profesión para poder llegar a ser figura del toreo. Entonces necesitas esos años y esa madurez que creo que es importante para poder estar ahí. El claro ejemplo es que muchos de los toreros al final la acaban cuajando y acaban rompiendo con esos años, ¿no?