Isaac Fonseca en su regreso a Las Ventas: "Conquistar Madrid, ese es mi objetivo"

Han pasado casi tres años de la confirmación de alternativa de Isaac Fonseca (Morelia, Michoacán, 1998) en Las Ventas. Tres años en los que su crédito en la Monumental madrileña sigue intacto tras grandes actuaciones, tributos de sangre y quedarse cerca de la Puerta Grande en dos ocasiones. También tres años de la última entrevista con Libertad Digital. En estos años ha crecido profesionalmente y se ha convertido en uno de los principales de México, además, de un defensor de la fiesta brava en un país en el que cada vez está siendo más acosada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Isaac Fonseca atiende a Libertad Digital pocos días antes de la corrida del Domingo de Ramos en Las Ventas donde lidiará un encierro de Dolores Aguirre junto a Antonio Ferrera y Cristian Pérez, que confirma alternativa. Lo hace tras una tienta en la ganadería madrileña Flor de Jara. El matador de toros, que confiesa que ya está "en capilla", continúa entrenando para que en este primer compromiso de su temporada española pueda conseguir un triunfo que le abra las puertas de otras ferias.

Libertad Digital: Volvemos a hablar tres años después. En esa ocasión ibas a confirmar alternativa en Las Ventas. En este tiempo has tenido grandes actuaciones en Madrid quedándote incluso cerca de abrir la Puerta Grande. ¿Esta temporada la inicias en España el Domingo de Ramos en Madrid y, luego, vuelves en San Isidro?

Isaac Fonseca: Pues primeramente muy feliz de estar anunciado dos tardes en Madrid, a principio de temporada y luego en San Isidro. Siempre estar en la catedral del toreo, pues es un sueño, es una meta y una responsabilidad también de poder obtener un triunfo para que se te abran más puertas de cara a otras ferias.

LD: Con el tiempo te has convertido también en un matador indispensable en los carteles de las ferias mexicanas, por ejemplo con un doblete en Aguascalientes, y, además, uno de los toreros que más está luchando por el toreo en México. ¿Crees que es una situación reversible o no hay vuelta atrás?

IF: Sí, todo es reversible. Yo creo. En esta vida muchas cosas lo son y más ese aspecto. Está claro que es una línea política la que están manejando los políticos de mi país, muchos de ellos, y todo tiene reversa para los lugares donde se ha prohibido, para donde se ha modificado el reglamento taurino. Todo ello tiene, pero claro está que cuando tienes a un Gobierno que no está de tu lado, que está contra tus libertades, pues es difícil en un futuro próximo.

LD: Además, tú lo has vivido de cerca porque incluso en tu tierra, Michoacán, han sido bastante duros.

IF: Sí, han sido duros y demás, pero yo creo que esta situación te ayuda a tomar fuerza y a ir todavía, si cabe, con mayor fuerza.

Isaac Fonseca en San Isidro 2025

LD: ¿Como torero, como una persona vinculada al toreo mexicano, cómo crees que se pueden recuperar estas plazas y las regiones donde se está persiguiendo la tauromaquia? ¿Cuál sería la forma en la que eso pueda volver?

IF: Pues yo creo que puede ser con un golpe fuerte de parte de los taurinos en masa, o si no, pues esperar a que salga este Gobierno. Porque tiene mucha fuerza, está contra nosotros y, sobre todo, el Partido Verde, por decirlo así, agarró fuerza estos años, se ha aliado con Morena y ahora que ellos tienen el poder, Morena, el Partido Verde les exige el tema de los toros. Entonces, pues sí, está un poco complicado.

LD: ¿Como matador de toros has visto una evolución en tu tauromaquia en estos años? En aquella ocasión me explicabas que tu fin es llegar a hacer el toreo más clásico.

IF: Sí, yo creo que esa es la meta. Llegar a ser un torero pues clásico, poderoso y con ese estoicismo, pero bien es cierto que ahora considero que sigo en esa etapa de la entrega, de cortar las orejas en muchas plazas sí o sí, en otras, obviamente, pues con la verdad absoluta y donde, digamos, pues Madrid ese estoicismo lo aplica muchas veces. Entonces soy un torero que creo que tiene muchos de los conceptos y que a medida que pasa el tiempo, las plazas y el rodaje, pues iré evolucionando. Eso es lo que creo. Estoy convencido de ello.

LD: ¿Qué esperas de la tarde del Domingo de Ramos con los toros de Dolores Aguirre?

IF: Sí, por supuesto. Más allá de cómo sean, cómo vengan, de qué ganadería, yo tengo que tener la fe y sobre todo visualizar que los toros que me toquen me van a dejar expresarme. Los voy a entender, los voy a dominar y cuajar para que puedan suceder las cosas. Porque te podría decir que espero lo mejor, que voy a hacer lo mejor y demás, pero considero que primero está que tú aceptes la tarde tal cual es y con lo que tengas, pues conquistar Madrid. Entonces ese es mi objetivo.

Isaac Fonseca cogido en Las Ventas

LD: Aparte de la corrida de este domingo, que se supone tu regreso a Las Ventas, tienes dos corridas en Aguascalientes, una en Francia y, luego, vuelves a Madrid en mayo por San Isidro con una corrida de Pedraza de Yeltes. Parece que en los últimos años eres un fijo con ese hierro.

IF: Sí, ha sido muy bonito. Hace dos años, Liriquillo, el año pasado Brigadier y ahora volver nuevamente con Pedraza de Yeltes es realmente bonito. Estoy contento. Tengo esas corridas, tengo otras más en mi país que están anunciadas, la de Texcoco, Pachuca, en otras ferias importantes. Acabamos de cerrar también Perú en un par de meses. Tres países a muchos kilómetros. Eso es lo que quiero, ir consolidando, triunfando y cada vez estar en más plazas.

LD: ¿Un triunfo en Las Ventas este domingo con parte de la temporada todavía por hacer, crees que podría abrirte ferias en las que todavía no has toreado?

IF: Sí, por supuesto. Un triunfo, una sólida actuación, mi madurez… Creo que es posible eso, ¿no? ¿Con cuántos toreos no ha sucedido así? Que en una tarde te cambia la vida. En una tarde puedes conseguir muchas cosas y otros pues que han pasado algunos años hasta que sucede esa gran tarde. Entonces, está claro que Madrid y estas próximas corridas me pueden dar mucho para las próximas ferias.

LD: Como matador de toros, incluso como novillero, creo que tienes el crédito bastante alto en Madrid. El aficionado ha sabido verte darlo todo e, incluso, estar muy cerca del triunfo.

IF: Sí, he estado cerca, me lo han dicho aficionados, de esas puertas grandes en Madrid, la de Brigadier, y también la de Liriquillo y otra oreja más con el toro de Torrestrella si no me equivoco. De novillero, también con un novillo de Conde de Mayalde. De novillero, mi despedida con una oreja de Fuente Ymbro y el otro, pues todo era el ambiente para la Puerta Grande… Entonces, bueno, sí, son varias tardes que han puntuado de esa manera y eso quiere decir, y lo he reflexionado con mi equipo, que está ahí, que todo se puede, que todo sueño se puede conseguir y pues esperemos que sea esta tarde.