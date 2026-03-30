Cristian Pérez sufre una dramática y grave cornada en la tarde de su confirmación en Madrid

Cristian Pérez ha vivido la cara y la cruz en la tarde de su confirmación de alternativa en Madrid. En el segundo festejo de la temporada celebrado en Las Ventas, dio una vuelta al ruedo en su primero y fue gravemente herido en el que cerró la tarde. Se lidió una corrida de toros de Dolores Aguirre en tarde de silencios para Antonio Ferrera e Isaac Fonseca con más de 10.000 personas en los tendidos de la Monumental.

Muy firme, entregado y dispuesto estuvo Cristian Pérez en su primero. Un toro de mansas embestidas que tuvo que llevar y dominar. Una faena de valor, en la que dejó buenos momentos, y de mucho mérito por el fuerte viento, que condicionó toda la tarde siendo imposible torear. Tras estocada y petición, dio una vuelta al ruedo. Cuando la faena al sexto iba a más, con un inicio y una primera serie muy importantes, le prendió por el derecho de manera violenta y muy dramática. Fue operado en la enfermería de la plaza de una cornada en la pierna derecha con pronóstico grave.

El parte médico reza: "Policontusiones con puntazos corridos en cara anterior y posterior de tórax y abdomen. Herida por asta de toro en cara interna 1/3 medio de pierna derecha con una trayectoria hacia atrás y ascendente de 20 centímetros que rodea la cara posterior de la tibia, contundiendo la arteria tibial y produciendo destrozos en musculatura del compartimento posterior de la pierna. Es intervenido bajo anestesia general en la Enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas y trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa - Habana. Pronóstico Grave. Fdo. Dr. Máximo García Padrós y Máximo García Leirado".

Isaac Fonseca dejó lo mejor ante el quinto. Un toro de Dolores con buen embroque que se movió en la muleta de Fonseca, aunque sin clase, y que permitió al mexicano dejar momentos lucidos citándolo de lejos en los medios y consiguiendo algún muletazo profundo. No estuvo acertado con el acero. Ante el tercero fue imposible. Ferrera se topó con un lote sin opción alguna.