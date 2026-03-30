Menú
Toros

Cristian Pérez sufre una dramática y grave cornada en la tarde de su confirmación en Madrid

El torero albaceteño fue cogido por un toro de Dolores Aguirre en la corrida del Domingo de Ramos en Madrid, recibiendo una cornada de 20 centímetros.

Libertad Digital
El torero albaceteño fue cogido por un toro de Dolores Aguirre en la corrida del Domingo de Ramos en Madrid, recibiendo una cornada de 20 centímetros.
El diestro Cristian Pérez, que confirma alternativa, sufre una cogida durante el festejo taurino del Domingo de Ramos, con reses de Dolores Aguirre, hoy en la Monumental de Las Ventas. | EFE/ Javier Lizón

Cristian Pérez ha vivido la cara y la cruz en la tarde de su confirmación de alternativa en Madrid. En el segundo festejo de la temporada celebrado en Las Ventas, dio una vuelta al ruedo en su primero y fue gravemente herido en el que cerró la tarde. Se lidió una corrida de toros de Dolores Aguirre en tarde de silencios para Antonio Ferrera e Isaac Fonseca con más de 10.000 personas en los tendidos de la Monumental.

Muy firme, entregado y dispuesto estuvo Cristian Pérez en su primero. Un toro de mansas embestidas que tuvo que llevar y dominar. Una faena de valor, en la que dejó buenos momentos, y de mucho mérito por el fuerte viento, que condicionó toda la tarde siendo imposible torear. Tras estocada y petición, dio una vuelta al ruedo. Cuando la faena al sexto iba a más, con un inicio y una primera serie muy importantes, le prendió por el derecho de manera violenta y muy dramática. Fue operado en la enfermería de la plaza de una cornada en la pierna derecha con pronóstico grave.

El parte médico reza: "Policontusiones con puntazos corridos en cara anterior y posterior de tórax y abdomen. Herida por asta de toro en cara interna 1/3 medio de pierna derecha con una trayectoria hacia atrás y ascendente de 20 centímetros que rodea la cara posterior de la tibia, contundiendo la arteria tibial y produciendo destrozos en musculatura del compartimento posterior de la pierna. Es intervenido bajo anestesia general en la Enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas y trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa - Habana. Pronóstico Grave. Fdo. Dr. Máximo García Padrós y Máximo García Leirado".

Relacionado

Isaac Fonseca dejó lo mejor ante el quinto. Un toro de Dolores con buen embroque que se movió en la muleta de Fonseca, aunque sin clase, y que permitió al mexicano dejar momentos lucidos citándolo de lejos en los medios y consiguiendo algún muletazo profundo. No estuvo acertado con el acero. Ante el tercero fue imposible. Ferrera se topó con un lote sin opción alguna.

Temas

En Cultura

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida