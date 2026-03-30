El triunfo más reivindicativo de la temporada: Mario Navas deslumbra en la primera de la Copa Chenel

El viento se hizo presente el pasado sábado en la localidad madrileña de San Agustín del Guadalix en la corrida de toros que dio comienzo a la Copa Chenel 2026, el certamen impulsado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia que tendrá su final en Las Ventas el próximo 30 de julio. Se lidiaron toros de Partido de Resina y de Moreno Pérez-Tabernero para Tomás Campos, Héctor Gutiérrez y Mario Navas.

El vallisoletano Mario Navas fue, a la postre, el triunfador de este primer festejo de la Copa Chenel cortando una oreja. Sin embargo, el impacto de su actuación fue más notable gracias a las cámaras de Telemadrid, que hicieron de su actuación una reivindicación para este matador de toros que no había vuelto a vestirse de luces desde que tomó la alternativa en Valladolid el 5 de septiembre de 2026.

En la primera de la fase clasificatoria de la Copa Chenel Tomás Campos fue silenciado en ambos toros; el mexicano Héctor Gutiérrez, que también dejó una gran impresión, fue premiado con una ovación tras dos avisos y una vuelta al ruedo; y Mario Navas, una oreja y una ovación tras aviso. El concepto de Mario Navas ha cautivado a la afición, que ha pedido a los empresarios que tengan en cuenta a este torero para lo que resta de temporada, ya que no está anunciado en ninguna de las principales ferias que se van a celebrar.

San Agustín del Guadalix ha sido la primera corrida de este torero que por ahora sólo tiene firmada la Corrida de la Oportunidad de Valladolid el próximo 17 de mayo. Ese día los jóvenes toreros castellanos Manuel Diosleguarde, Sergio Rodríguez, Jarocho y Mario Navas se enfrentan a un encierro de El Pilar. Cada uno lidia un toro y los dos mejores lidiarán los dos restantes.

Carteles de la Copa Chenel 2026

Fase clasificatoria:

11 de abril (18:00) – Miraflores de la Sierra. Toros de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara para Juan Carlos Cubas, Manuel Diosleguarde y Alejandro Chicharro

18 de abril (18:00) – Algete. Toros de Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero para Javier Cortés, El Rafi y Álvaro Burdiel

19 de abril (18:00) – Valdilecha. Toros de Sao Torcato (Pinto Barreiros) y Las Monjas para Alejandro Marcos, Jorge Isiegas y Fabio Jiménez

25 de abril (18:00) – Colmenar de Oreja. Toros de María Cascón y Martín Lorca para Tomás Angulo, Manuel Perera y García Pulido

3 de mayo (18:00) – Valdemoro. Toros de Los Eulogios y Baltasar Ibán para Alberto Durán, Juan Miguel y Fernando Plaza

Segunda fase:

13 de junio (18:00) – Daganzo de Arriba. Toros de La Machamona y Antonio López Gibaja

20 de junio (18:00) – Moralzarzal. Toros de Aurelio Hernando y Antonio Palla

27 de junio (18:00) – San Martín de Valdeiglesias. Toros de Castillejo de Huebra y Adolfo Martín

Semifinales:

11 de julio (21:30) – Chinchón. Toros de Peñajara y José Cruz

12 de julio (21:30) – Valdetorres de Jarama. Toros de Los Maños y La Palmosilla

18 de julio (21:30) – Alalpardo. Toros de Victoriano del Río, Domingo Hernández y Zacarías Moreno

Gran Final: