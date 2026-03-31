'De Barro y Oro. Autorretratos de toreros', un libro para "aprender muchísimo del mundo del toro"

El invierno taurino antes del comienzo de la temporada suele ser una época de reflexión para los aficionados. En estos meses, muchos echan manos de libros de toros para ir alimentando las ganas de volver a las plazas al comienzo de la primavera. Aunque esos meses ya han pasado y estamos inmersos en una campaña taurina, en la están sucediendo muchas cosas interesantes a la espera del regreso de Morante de la Puebla este domingo en Sevilla, siguen llegando novedades literarias que atrapan el interés de la afición.

En la sección Los Libros de Es la Mañana de Federico de esRadio, el polifacético Andrés Amorós, experto en literatura y tauromaquia, entre otras cosas, ha recomendado una obra de reciente lanzamiento y que atrapa desde las primeras páginas e, incluso, desde la portada. Se trata del libro De Barro y Oro. Autorretratos de toreros, escrito por Nacho de la Serna y publicado por la editorial El Paseíllo, una de las más relevantes en el panorama taurino.

Portada del libro 'De Barro y Oro. Autorretratos de toreros' de Nacho de la Serna.

Amorós ha destacado que el libro "tiene una cubierta verdaderamente llamativa y discutible porque es no es atractiva, digámoslo así", pero De Barro y Oro "es uno de los libros de toros que yo he leído en los últimos años, que me ha interesado más y me ha divertido más". Sobre el autor, Nacho de la Serna, ha destacado que "es de una familia de toreros". De la Serna llegó a debutar con picadores en 1994 y se licenció en Periodismo. Luego ha seguido vinculado a la tauromaquia en distintos ámbitos desde la televisión a la representación. El libro recoge "una serie de entrevistas que hizo a toreros" pero "lo bonito que tiene este es que habla con una serie de toreros que fueron importantes, pero que la mayoría, no todos, no llegaron" a triunfar a lo grande.

Muchos de estos toreros que recalan en el libro "ya retirados, con toda libertad, hablan y sueltan... Es un retrato del mundo del toreo, pero también el mundo del toreo es un espejo de cómo era aquella España de aquellos años 60 y 70. Un mundo de pícaros, de bromas, de heroísmos y de miseria. Aquí lees cosas que te quedas espantado y que además en un libro normalmente no salen".

Horrores de todo tipo, anécdotas y frases muy brillantes

Andrés Amorós ha repasado algunas de las historias que cuenta De Barro y Oro. Por ejemplo ha contado que "Antonio Bienvenida, que era muy prudente, dijo una vez que no puede haber un libro definitivo sobre toros, porque los toreros hablamos entre nosotros, pero cuando llega uno de fuera nos callamos". En este sentido, ha dicho que en el libro de Nacho de la Serna "estos toreros no se callan y cuentan horrores de todo tipo y también cosas que no son horrores".

Además también hay "frases muy brillantes" como la que dijo Victoriano de la Serna, abuelo del autor y gran torero de la Edad de Plata: "el mejor momento de un torero es cuando está soltero, enamorado y sin tabaco". De manera similar, Curro Romero dijo que "cuando estás con una mujer a la que amas, las orejas se te caen así como a Dumbo".

Otra anécdota es la de "un personaje increíble que era El Vito, que fue torero y luego banderillero famosísimo, un personaje que iba por Sevilla andando y solo verle andar por las calles decías: este es un torero". Este torero, cuenta Amorós, decía "tan seriamente" que "el torero debe tener siempre una mujer a su lado. No hace falta tenerla como novia. Por cierto, ahora tengo unas vecinas guapísimas, jovencísimas, deben de tener alrededor de 50 años".

"Emilio Muñoz, que ha sido muy buen torero, pero que tenía sus problemas, digamos un poco psicológicos, había momentos en los que no estaba a gusto y no triunfó en Madrid nunca, no lo consiguió", ha contado Amorós. Este torero de Triana dijo que "para triunfar en Madrid me hubiera hecho falta una cuadrilla de psicólogos". Amorós ha dicho que "llegaba aquí y se angustiaba y lo pasaba mal".

Un toreo que tiene una "frase terrible" es Pepe Luis Vargas. Amorós ha dicho que "sufrió una de las cornadas más tremendas que ha habido en Sevilla y cuando lo estaban llevando dijo: tanta lucha para nada. Fíjate qué cosa tremenda, pero a la vez Manili se preocupó por su madre. Y la madre le dice, tú no te preocupes de mí, tú para adelante. Qué cosa maravillosa, una madre diciéndole tú para adelante". Sobre madres hay otra anécdota de un torero que "cuenta que su madre, que era una señora normal y corriente, pero le gustaban tanto los toros en Sanlúcar que de noche se levantaba para ir a torear a las vacas que habían llegado. Siendo un ama de casa normal y corriente".

Como estas decenas de anécdotas y "frases absolutamente tremendas y teorías, además muy bonitas, muy llamativas" con las que "se aprende mucho, muchísimo". Amorós ha añadido que "se aprende escuchando hablar de verdad a los viejos toreros, pero yo diría que también para el que no sea taurino" porque cuenta "historias de personajes que se han jugado la vida en una España disparatada, absurda, maravillosa, ridícula, tragicómica, pero esto refleja muy de verdad lo que es el mundo del toreo por dentro".

Nacho de la Serna cuenta "unas historias tremendas de superación, de energía, de empuje, de arte también, pero de hombría, de capacidad. Lo que ahora se llama la resiliencia, aunque un torero, vamos, se muere de risa, de la fuerza espiritual, psicológica que hay que tener, no solo el valor". "Recomiendo de verdad este libro interesantísimo de Nacho de la Serna", ha finalizado Amorós.