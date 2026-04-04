Un toro mata al exmatador Ricardo Ortiz en los corrales de la plaza de Málaga

El mundo de la tauromaquia se encuentra de luto tras el trágico suceso ocurrido este viernes en la plaza de toros de La Malagueta. El que fuera matador de toros local, Ricardo Ortiz, ha perdido la vida tras ser corneado mortalmente por uno de los astados destinados a la tradicional corrida picassiana que se celebra este sábado santo en la capital de la Costa del Sol.

El dramático incidente tuvo lugar en torno a las 19:40 horas. Según ha confirmado la empresa concesionaria del coso, Lances de Futuro, el exdiestro se encontraba realizando las habituales labores de desembarque y manejo del encierro, compuesto por reses de las ganaderías de El Pilar y Puerto de San Lorenzo. En un momento dado, mientras el animal estaba siendo aparentemente curado de una lesión en las dependencias interiores, se arrancó de forma inesperada contra Ortiz, que no pudo esquivar la fatal embestida.

Tras el suceso, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia. Según han apuntado fuentes cercanas al caso, el fallecimiento está siendo investigado de manera oficial como un accidente laboral por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Homicidios.

Ricardo Ortiz, que falleció a los 51 años de edad, provenía de una familia de profunda raigambre en el sector. Su padre, Manolo Ortiz, ejerció también la profesión como matador y banderillero. Siguiendo la estela familiar, el ahora fallecido llegó a enfundarse el traje de luces a finales de la década de los ochenta, logrando en su etapa como novillero el prestigioso Zapato de Oro, el galardón más codiciado de la feria riojana de Arnedo.

La cima de su carrera profesional llegó el 28 de noviembre del año 1994, fecha en la que tomó la alternativa en la plaza de toros de Quito, en Ecuador, teniendo como padrino al diestro Joselito. Seis años más tarde lograría confirmar dicho doctorado taurino en la monumental madrileña de Las Ventas. Retirado de los ruedos a principios del presente siglo ante la falta de contratos de relumbrón, Ortiz optó por mantenerse ligado a su pasión integrándose en el personal de corrales del recinto malagueño donde, desgraciadamente, ha encontrado la muerte.

Las reacciones en el ámbito taurino no se han hecho esperar. El empresario José María Garzón, al frente de Lances de Futuro, ha emitido un comunicado para expresar su profundo pesar y trasladar el pésame a los familiares y allegados de la víctima. Desde la compañía han querido destacar que Ortiz era una persona "muy querida y respetada" entre todos los profesionales del sector que operan en la provincia andaluza.

Pese a la consternación que ha sacudido a la afición, el cartel anunciado para la corrida picassiana sigue previsto para la tarde de este sábado. La terna está conformada por los diestros Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes lidiarán un encierro que, de manera inevitable, estará marcado por el recuerdo al malogrado mozo de corrales y exmatador.