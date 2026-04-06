El emérito se fotografía con los toreros y sus cuadrillas en su regreso a la Maestranza una década después

El rey emérito Juan Carlos I ha asistido este domingo a la tradicional corrida de Resurrección en la plaza de la Maestranza de Sevilla, en la que ha reaparecido Morante de la Puebla –que le ha dedicado una faena– seis meses después de su retirada en Madrid, compartiendo cartel con Roca Rey y David de Miranda.

Juan Carlos I, que había llegado a la capital hispalense unas horas antes en un vuelo privado procedente de Abu Dhabi, ha estado acompañado en todo momento por dos de sus nietos –Victoria Federica y Felipe Juan Froilán– y su hija mayor –la infanta Elena–, que no ha dudado en posar con los toreros y sus cuadrillas junto a su padre una vez finalizada la tarde de toros.

📸 El rey emérito Juan Carlos I recibió a Morante de la Puebla, Roca Rey, David de Miranda y a José María Garzón tras asistir a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla. Todo un honor su vuelta a la plaza de toros una década después de su última visita 👏 pic.twitter.com/9MjbzJclLZ — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) April 5, 2026

Una instantánea que difícilmente se podrá repetir. En las imágenes difundidas por la empresa que gestiona la plaza, Lances de Futuro, podemos ver al emérito –que no visitaba la Maestranza desde hace diez años– y a su primogénita muy sonrientes junto a los tres maestros, ataviados con sus trajes de luces y acompañados por sus respectivos equipos.

A don Juan Carlos, que en algunas de las fotografías aparece sentado, no se le había visto en España desde que el pasado 22 de noviembre acudiera a una comida familiar en El Pardo, con motivo del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España, y fue recibido con una gran ovación por parte del público de la Maestranza.