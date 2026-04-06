El genio de Morante eclipsa a Roca Rey ante Juan Carlos I en una Maestranza a rebosar

Hay tardes que nacen con el aura de lo inolvidable y la de este domingo en la Real Maestranza de Caballería fue una de ellas. Con el cartel de no hay billetes colgado desde hace días y una expectación desbordada, la tarde marcaba un hito: el estreno de José María Garzón como empresario del coso del Baratillo, rompiendo casi un siglo de gestión de la familia Pagés.

En los tendidos, el boato de las grandes ocasiones, presidido por el rey don Juan Carlos I, que regresó a su plaza talismán acompañado por la infanta Elena y el teniente de hermano mayor, Marcelo Maestre. Pero sobre el albero, el nombre propio que eclipsó todo lo demás fue el de Morante de la Puebla.

El aroma de otro tiempo

La reaparición de Morante en Sevilla tras su "no puedo más" en Las Ventas no fue un trámite; fue una epifanía. Tras un primer toro de Garcigrande que resultó ser un inválido, el de la Puebla salió a por todas en el cuarto. Lo que ocurrió entonces pertenece ya a la antología del toreo. El genio cigarrero recibió al animal con un mazo de verónicas ceñidas, imposibles por su hondura, rematadas con una media de dibujo exquisito.

Con la muleta, y bajo los sones del pasodoble Gallito, Morante comenzó la siembra. Fue un trasteo con sabor a otro tiempo, rítmico, girando sobre la cintura y acompañando cada embestida con el alma. El toro, de buen aire pero fondo medido, se entregó a la maestría de un Morante que lo cuajó de principio a fin. Tras una estocada en la yema, la plaza fue un clamor: dos orejas —la segunda con cierta división, pero justificada por la trascendencia de la labor— y una vuelta al ruedo clamorosa.

Entrega de Roca Rey y pundonor de De Miranda

No se quedó atrás la máxima figura del escalafón, Roca Rey, que cortó un trofeo del quinto. El peruano, que ya había dejado destellos en el segundo en un duelo de quites por saltilleras con David de Miranda, tiró de oficio y capacidad ante un ejemplar con fondo pero que no siempre se lo puso fácil. Tras un espadazo inapelable, la oreja fue a sus manos.

Por su parte, David de Miranda demostró por qué fue el gran triunfador de la pasada temporada sevillana. Tras un tercero manso de libro que no le dio opción alguna, se la jugó con el sexto. El toro le propinó una tremenda voltereta al recibirlo en la larga distancia, pero el onubense, maltrecho y sin enmendarse, volvió a la cara del toro para dictar una faena de gran personalidad, destacando naturales a pies juntos de enorme calado. Paseó un trofeo de ley.